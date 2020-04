Das Thema Digitalisierung ist in mittelständischen Unternehmen angekommen. Das untermauert die Unternehmensbefragung 2019 - Digitalisierung der KfW. Sie hat ergeben, dass fast zwei Drittel der Firmen innerhalb der nächsten zwei Jahre entsprechende Vorhaben umsetzen wollen.

Es fehlt an digitaler Kompetenz

Damit das funktioniert, ist jedoch nicht nur ein entsprechendes Budget erforderlich. Gerade Mittelständler sehen im Mangel an digitaler Kompetenz einen Bremsklotz. So schätzen laut der KfW-Befragung rund 38 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) fehlendes IT-Know-how im Unternehmen sowie den Mangel an verfügbaren IT-Fachkräften als Hemmnis bei der Digitalisierung ein.

Besserung scheint nicht in Sicht. Denn Fachkräfte mit Digitalisierungskenntnissen sind gefragter denn je und auf dem freien Arbeitsmarkt kaum verfügbar. Der Digitalverband Bitkom schätzt, dass deutsche Unternehmen derzeit etwa 124.000 Stellen im Bereich IT nicht besetzen können.

Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Schlagwort "Digitalkompetenz"? Laut eines Fokusberichts der KfW zum Thema "Mangel an Digitalkompetenzen" sind bei mittelständischen Unternehmen vor allem grundlegende Fähigkeiten gefordert. Mitarbeiter sollen mit Standardsoftware und digitalen Endgeräten umgehen können und über Online-Kompetenz verfügen. Darüber hinaus sind auch spezialisierte Kenntnisse wie beispielsweise statistische Datenanalyse gefragt.

Doppelte Herausforderung bei den Skills

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) stehen somit vor einer doppelten Herausforderung: Sie benötigen zum einen hoch spezialisierte Fachkräfte wie Data Scientists, Programmierer und Robotikentwickler. Zum anderen gilt es auch die Fähigkeiten aller Beschäftigten zu erweitern.

Doch nicht alle KMU können diesen Bedarf decken. Laut KfW-Research sieht etwa ein Drittel der Unternehmen Engpässe beim digitalen Know-how. 14 Prozent klagen sogar über erheblichen Nachholbedarf. Doch wie die Kompetenzlücke schließen?

Erste Option: einstellen oder outsourcen

Eine Möglichkeit besteht darin, selbst digitale Talente zu rekrutieren. Mehr als drei Viertel der mittelständischen Unternehmen messen diesem Weg jedoch nur eine geringe oder gar keine Bedeutung bei. Ein wesentlicher Grund dafür ist der Mangel an entsprechenden Fachkräften.

Eine Alternative ist die Auslagerung an externe Dienstleister. Aber auch dies spielt laut KfW Research nur eine untergeordnete Rolle. Für nur 19 Prozent der KMU ist dies von großer Bedeutung. Der Grund scheint klar: Unternehmen laufen Gefahr, zukunftsträchtige Fähigkeiten aus der Hand zu geben.

Zweite Option: digitale Kompetenz aufbauen

Rund 31 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen messen der Weiterbildung der Mitarbeiter große Bedeutung bei. Positiv ist, dass die Belegschaft mitzieht. Nur 13 Prozent sehen die Bereitschaft der Beschäftigten als Hürde bei der Weiterbildung an. Gegen die intensivere Nutzung von Weiterbildungen spricht für 32 Prozent vor allem der Kostenfaktor. Als weitere Gründe werden der Investitionsverlust beim Ausscheiden des Mitarbeiters (27%) sowie der entstehende Arbeitsausfall (26%) benannt.

Bei Letzterem kann E-Learning zumindest teilweise Abhilfe schaffen. Lernvideos, Apps und Online-Kurse ermöglichen es Arbeitnehmern, sich orts- und zeitunabhängig fortzubilden. So lassen sich beispielsweise Reisezeiten sparen und das Lerntempo individuell gestalten. Kollegen, die bereits über Digitalisierungswissen verfügen, können dieses außerdem intern weitergeben, zum Beispiel durch das einfache Teilen der Kursunterlagen oder im Rahmen eigens organisierter Termine. Neben klassischen Weiterbildungen ist auch die Teilnahme an Meetups und digitalen Communities eine interessante Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.

Dritte Option: Partnerschaften eingehen

Denkbar wäre auch eine Kooperation mit anderen mittelständischen Unternehmen oder Start-ups. Einer Studie des RKW Kompetenzzentrums zufolge haben beispielsweise 38 Prozent der KMU bereits mit einem Start-up aus ihrem geschäftlichen Umfeld zusammengearbeitet. Der Nutzen liegt auf der Hand: Der Mittelstand erhält Zugang zu neuen Technologien, kann innovative Produkte entwickeln, in neue Märkte einsteigen und hoch qualifizierte potenzielle Mitarbeiter kennenlernen.

Von der Zusammenarbeit zwischen KMU und Start up können beide Seite profitieren: Der Mittelständler kommt in Kontakt mit innovativen Ansätzen und flexiblen Arbeitsmodellen, das Start up gewinnt durch die Reputation des Partners und seine langjährige Erfahrung.

Fazit

Mittelständische Unternehmen müssen zweifellos ihre Digitalkompetenz stärken, um mit den Wettbewerbern im In- und Ausland Schritt zu halten. Ob Outsourcing, Weiterbildung oder Kooperation - jedes Unternehmen muss individuell prüfen, welche Ansatzpunkte sinnvoll sind.

Auf dem Weg in die digitale Welt können auch Kredite eine Möglichkeit sein, in Zukunftskompetenzen zu investieren. Mit einem Digitalisierungskredit der KfW lässt sich zum Beispiel die Weiterbildung von Mitarbeitern rund um digitale Themen finanzieren.

In Zeiten der Corona-Krise unterstützt die KfW auch darüber hinaus. Mit den Krediten aus den KfW-Sonderprogrammen können Unternehmen und Freiberufler auch kurzfristig ihre Liquidität sicherstellen.