Rund um den Globus versuchen Unternehmen, sich digital zu transformieren und die Chancen, die junge Technologien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz oder das Internet of Things (IoT) bieten, optimal für sich zu nutzen. Nicht alle sind dabei erfolgreich.

Viele Business- und IT-Entscheider geraten ins Straucheln, wenn es an die konkrete praktische Umsetzung geht. Wie kommt man von der Roadmap in den realen Umbau? Wie lassen sich Leuchtturmprojekte zu skalierbaren und nachhaltigen Geschäftsmodellen ausbauen?

Um diese und andere Praxisfragen soll es beim neuen Digital Transformation Summit am 4. und 5. Mai 2022 gehen. Geplant ist ein zweitägiges virtuelles Event, in dem die Macherinnen und Macher der digitalen Transformation zusammenkommen und sich austauschen. Erfahren Sie mehr.

Wir haben zur Premiere der Veranstaltung erfolgreiche Macherinnen und Macher eingeladen, zum Beispiel

Klaus Schmücker, Head of Global Digital BSH Bosch & Siemens Home Appliances Group,

Christiane Mänz, Vice President IT and Digital Transformation Zentis Group ,

Michael Nolting, Leiter Digital Services & Data Analytics Volkswagen Nutzfahrzeuge und

Kerim Galal, Executive VP Strategy Innovation bei der DEKRA und CEO DEKRA Digital.

Diese und andere Redner berichten aus erster Hand über die Umsetzung der Transformations-Roadmaps ihrer Unternehmen.

Geplant ist eine Lern- und Austausch-Plattform für Entscheider in IT und Fachbereichen. Im Fokus stehen Themen rund um den digitalen Neubau: organisatorisch, kulturell und natürlich technologisch. Unser Ziel dabei ist es, die Transformation anhand einer Reihe von Beispielen zu zeigen - Best Practices, aber auch Worst Practices.

Zudem wird das CIO-Magazin, unterstützt von einer hochkarätig besetzten Jury, die erfolgreichsten Digitalisierungsprojekte auf die Bühne holen und auszeichnen.

Bewerben Sie sich jetzt für einen Platz auf der Best-Practice-Stage unserer neuen virtuellen Summits!

Am 23. und 24. Juni 2022 folgt dann der zweite, technischer ausgelegte Summit zum Thema Cloud & Digital Infrastructure. Erfahren Sie mehr.

Das CIO-Magazin wirft einen tieferen Blick in den "Maschinenraum" der digitalen Transformation. So wird die Rolle einer automatisierten Infrastruktur Thema sein, ebenso die neuen Chancen in der Cloud und auch die wieder spannend gewordene Rolle des Enterprise Architecture Management. Natürlich werden auch die aktuellen Paradigmen der Anwendungsentwicklung inklusive agiler Methoden und der DevSecOps-Methode im Mittelpunkt stehen.

Der Summit Cloud & Digital Infrastructure adressiert in erster Linie die Gestalter und Manager des digitalen Technologiewandels. Auch hier möchte das CIO Magazin unterstützt von einer Jury die besten Projekte ausgezeichnet. Teilnehmer dürfen sich auf lebendige und praxisnahe Vorträge freuen, unter anderem von

Andrea Seidel, Head of Infrastructure and Operations der neu ausgegründeten Daimler Truck AG

Stefan Latuski, CEO des IT-Systemhauses der Bundesagentur für Arbeit und

Alexander Brandmeier, CIO DB Energie GmbH.

Wir würden uns freuen, wenn wir mit unseren neuen Summit-Formaten Ihre Neugier wecken konnten. Melden Sie sich gerne an, wir freuen uns auf zwei informative und kommunikative, digitale Veranstaltungen!