Mit immer schneller wechselnden Trends sehen sich Unternehmen im Mode- und Retail-Bereich zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. Marken müssen nicht nur Trends aufgreifen, kreieren und vorhersagen, sondern auch Waren rechtzeitig produzieren und dabei die Kosten einhalten, was Folgen für die gesamte Produktionskette hat. Das Problem dabei, so der Low-Code-Spezialist Mendix: Marken, Designer, Händler und Zulieferer arbeiten aufgrund ineffektiver Prozesse und unzusammenhängender Ökosysteme oft in Silos, um eine kontinuierliche Produktion zu ermöglichen.

Mendix PLM: Low Code für Fashion & Retail

Um diese Herausforderungen zu meistern, hat Mendix in Zusammenarbeit mit CLEVR, einem Unternehmen für Low-Code-Beratung und Anwendungsentwicklung, nun Mendix PLM for Fashion and Retail entwickelt. Die Cloud-native SaaS-Lösung für das Product Lifecycle Management (PLM) in der Mode- und Einzelhandelsbranche soll es Unternehmen ermöglichen, ihren Produktentwicklungsprozess von der Ideenfindung bis zum E-Commerce zu verwalten.

Mit der Lösung, so Rohit Tangri, Global VP of Portfolio Strategy and Business Development bei Mendix, seien die Assets aus den Design-Integrationen direkt für die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern nutzbar, einschließlich Lieferketten, E-Commerce, Meta-Commerce, AR und Multiverse-Anwendungen. "Dies beschleunigt das Innovationstempo und schafft Mehrwert für unsere Kunden" erklärt Tangri.

"Die Mendix PLM for Fashion and Retail-Lösung ist eine Ergänzung unserer Strategie, hochwertige Low-Code-Lösungen anzubieten, die auf der Cloud-nativen Mendix-Plattform aufbauen. Die Nutzung der Mendix-Plattform ermöglicht Lösungen mit branchenführenden Fähigkeiten in den Bereichen Multi-Experience, Integration und Time-to-Value", sagt Ron Wellman, Head of Industry Clouds bei Mendix.

Wellman zufolge wird Mendix PLM for Fashion and Retail nicht die einzige Branchenlösung bleiben. Stattdessen ist geplant, das Branchen-Ökosystem kontinuierlich zu erweitern, indem Lösungen identifiziert und realisiert werden, die Kunden unmittelbare Ergebnisse liefern. "Die vertikale Branchenstrategie von Mendix besteht darin, intern und mit wichtigen Branchenpartnern zusammenzuarbeiten, um ein spezifisches Set von Assets und Lösungen zu entwickeln und zu vermarkten, darunter Konnektoren für Datenquellen, Unterstützung für APIs und Workflows, Accelerator Templates und adaptive Lösungen," erklärt Wellman.