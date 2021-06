Der DIGITAL LEADER AWARD bringt jährlich die besten Rolemodels der digitalen Transformation mit ihren Projekten und Strategien auf die Bühne. Als Mit-Initiator unterstützt IT-Dienstleister NTT diese Digital-Leader-Initiative auch 2021 wieder tatkräftig und würdigt in diesem Jahr vor allem die Mutmacher:innen, die sich in ihren Unternehmen mit Projekten in der Kategorie "Efficiency" um die Verbesserung von Prozessen verdient gemacht haben.

Kai Grunwitz, Managing Director NTT Germany, erläutert im Video-Interview, was ihn an diesen Projekten so fasziniert.