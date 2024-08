Unsere Arbeits- und Lebensweise verändert sich radikal und wird dies auch weiterhin tun. Der Grund: Digitalisierung. Moderne Technologien wie Robotik, Hyperautomatisierung, das Internet der Dinge (IoT) und Künstliche Intelligenz (KI) forcieren Veränderungen und bieten immense Chancen. Doch um diese voll auszuschöpfen, benötigen wir eine leistungsfähige Infrastruktur für die entstehenden Daten. Hier kommt Glasfaser ins Spiel.

Die Bundesregierung unterstützt den digitalen Wandel aktiv durch Förderprogramme und gezielte Maßnahmen. Der Digital-Gipfel und die Start-up-Strategie bieten Unternehmen finanzielle Anreize und Beratungsleistungen, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Unternehmen, die jetzt in Glasfaser-Technologie investieren, sichern sich langfristige Wettbewerbsvorteile und können schneller auf Marktveränderungen reagieren. Wir als T Business setzen auf Glas. Für die digitale Zukunft der Wirtschaft. Für ein digitales Deutschland!

Glasfaser ist unverzichtbar: zukunftssicher und nachhaltig

Die Digitalisierung erfordert eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich ermöglicht Glasfaser eine effiziente und echtzeitfähige Kommunikation. Für industrielle Anwendungen und moderne Geschäftsprozesse ist diese Geschwindigkeit unerlässlich. Darüber hinaus bietet Glasfaser die Grundlage für die volle Leistungsfähigkeit von 5G. Damit bildet Glasfaser die Lebensader unserer Wirtschaft.

Bei der Telekom sind wir überzeugt: Investitionen in die Glasfaser-Infrastruktur sind nicht nur ein Schritt in Richtung sichere Zukunft und künftig essenziell für den Unternehmenserfolg, sondern auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Denn Glasfaser ist energieeffizienter und hat eine längere Lebensdauer als herkömmliche Kupferkabel. Gleichzeitig stärkt Glasfaser die digitale Souveränität durch eine stabile und sichere Infrastruktur. Wie die digitale Zukunft aussieht, können Interessierte im September in Köln auf der Digital X 2024 erleben.

Digital X 2024: Ein Blick in die digitale Zukunft

Die Digital X 2024 verwandelt Köln wieder zum Hotspot der Digitalisierung. An zwei Tagen werden vier Megatrends beleuchtet: Connected Business, Security, Sustainability, Future of Work. Und alle vier haben eines gemeinsam: Glasfaser. Glasfaser ermöglicht es Unternehmen, ihren Beschäftigten moderne und effiziente Arbeitsumgebungen zu bieten.

Connected Business: Der Megatrend Connected Business verändert nachhaltig die Arbeitswelt, Prozesse und Geschäftsmodelle. Unternehmen verbinden sich digital mit Plattformen und Ökosystemen, mit Partnern und Kunden. Sie vernetzen ihre Geräte, Fahrzeuge und Maschinen. Warum? Um Daten zu gewinnen und zu verarbeiten, zu teilen und zu analysieren. Und so Mehrwerte für ihr Geschäft zu schaffen: die Effizienz der Produktion verbessern, die Wünsche und Gewohnheiten von Kunden besser verstehen, neue Ertragsmöglichkeiten generieren.

Security: Mit einem "Connected Business" steigen auch die Risiken: Cyberkriminelle entwickeln ständig neue Methoden, um Schwachstellen auszunutzen und Schaden anzurichten. Die IT-Branche stellt Strategien und Techniken zur Verfügung, mit denen sich Betriebe schützen können. Gefragt sind Systeme, die Infrastrukturen in klassischer IT und in Produktionsumgebungen vor unautorisiertem Zugriff abschirmen, sowie ausgeklügelte Datenverschlüsselung und manipulationssichere Benutzerauthentifizierung. Aber auch Trainings und Belegschaftsschulungen, die ein sicherheitsbewusstes Verhalten fördern.

Sustainability: Oft wird über Pflichten gesprochen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Gesetzgebungen wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) oder das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verpflichten Unternehmen sukzessive, ihr Geschäft nach den ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) auszurichten. Ein nachhaltiges Wirtschaften bietet Unternehmen aber auch Chancen. Nicht nur, dass die Wirtschaft einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Planeten leisten kann, auch unternehmerisch ergibt eine nachhaltigere Ausrichtung Sinn. Wer sein Geschäft ESG-konform aufstellt, verschafft sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil.

Future of Work: Wie wird sich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Arbeitswelt auswirken? Treffen wir uns mit unseren Kolleg:innen künftig zur Mittagspause im Metaverse? Und welches Maß an Flexibilität erwarten die Generationen Z und Alpha tatsächlich von ihren Arbeitgebern? Fragen, die sich Unternehmen stellen und sich damit auseinandersetzen müssen.

"Ready for Impact"

Unter dem Motto "Ready for Impact" kommt die Digital X am 18. und 19. September 2024 nach Köln. Mit Bühnen, Brandhouses und hochkarätigen Redner:innen wird die Kölner Innenstadt erneut zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Die Digital X ist Europas führende branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Mit dem Anspruch, die digitale Transformation in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft voranzutreiben führt die Deutsche Telekom Konzerne, den Mittelstand, Start-ups, Politik sowie Visionär:innen und Expert:innen in einen übergreifenden Community zusammen. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 200 nationale und internationale Partner. Mit dem erklärten Ziel: Greifbare Impulse für Europas digitale Agenda schaffen und gemeinsam ins Handeln kommen. Für nachhaltige Digitalisierung und eine gestärkte Wettbewerbsfähigkeit.

Sie wollen live dabei sein? Holen Sie sich hier alle Infos zur DIGITAL X 2024 und sichern sich ein Ticket.