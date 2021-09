Wünschten Sie schon einmal Text aus der realen Welt zu kopieren und woanders wieder einzufügen? Vielleicht möchten Sie alles von einem Firmen-Whiteboard aufnehmen und als editierbaren Text speichern? Vielleicht gibt es ein Schild mit Sonderangeboten in einem Restaurant, das Sie Ihrem Freund zuschicken wollen. Oder Sie möchten schnell eine Telefonnummer anrufen, die Sie auf einem Schild sehen?

Mit iOS 15 hat Apple ein unglaublich gutes System zum Erkennen und Erfassen von realem Text implementiert. Es heißt "Live Text" und ist direkt in Kamera, Fotos und sogar Safari integriert. Um Live Text nutzen zu können, benötigen Sie neben iOS 15 ein iPhone XS oder neuer. Wenn es ein Standard-iOS-Texteingabefeld gibt, können Sie Ihre Tastatur in eine Kamera verwandeln und mit ein paar Fingertipps Text aus der realen Welt scannen. So funktioniert es:

Live Text mit der Kamera verwenden

In dem kleinen Popup-Fenster wird eine neue Option angezeigt: Text scannen (begleitet von einem kleinen Klammersymbol mit Linien darin). Wenn das Texteingabefeld sehr viele Optionen anzeigt, sehen Sie vielleicht nur das Symbol. Tippen Sie auf Text scannen (oder auf das Symbol) und der Tastaturbereich wird durch eine Kamera ersetzt.

Richten Sie die Kamera nun einfach auf den Text, den Sie scannen möchten. Möglicherweise werden Ihnen Anweisungen angezeigt, die Kamerabewegung zu verlangsamen, wenn Sie das Wichtigste Features: nicht ruhig genug halten. Sie sehen gelbe Klammern um den Textbereich, der gescannt wird.

Sie können nun auf die Schaltfläche "Einfügen" tippen, um den gesamten Text einzufügen, oder auf die kleine Textauswahlschaltfläche (die bekannten Klammern und Linien) unten rechts, wenn Sie einen bestimmten Text auswählen möchten.

Wenn Sie auf die Schaltfläche für die Textauswahl tippen, wird der Textbereich vergrößert und eingefroren, so dass Sie einfach mit dem Finger über den Text ziehen können, den Sie auswählen möchten. Tippen Sie dann auf Einfügen, um genau diesen Text einzuscannen.

Der Text wird genau an der Stelle eingefügt, an der sich Ihr Cursor befindet. Dies funktioniert in fast jeder Anwendung, die über Standard-Texteingabefelder verfügt – wenn Sie Text aus der Zwischenablage einfügen können, können Sie wahrscheinlich auch Text aus der realen Welt einscannen! Das Feature funktioniert übrigens auch bei Fotos in Ihrer Foto-Mediathek. Wählen Sie dafür ein Foto oder einen Screenshot mit Textinhalten aus und tippen Sie auf das Text-Scan-Symbol unten rechts. Das iPhone erkennt automatisch die Texte im Bild, sodass Sie diese markieren und kopieren können.

Verwenden von Live-Text in Fotos

Live-Text in der Fotos-App funktioniert im Wesentlichen genauso wie in der Kamera-App. Wenn sich auf dem Foto erkannter Text befindet, sehen Sie unten rechts die gleiche Live-Text-Schaltfläche (die Textzeilen mit den Klammern drum herum).

Tippen Sie einfach auf diese Schaltfläche, um den gesamten Text im Bild zu erkennen und zu markieren. Sie können Text auswählen, indem Sie darüber ziehen, ihn kopieren, auf Telefonnummern tippen, um sie anzurufen, auf Adressen tippen, um sie in Maps anzuzeigen, oder auf E-Mail-Adressen, um eine E-Mail zu starten.

Verwenden von Live-Text in Safari

Offensichtlich können Sie Text auf einer Webseite in Safari auswählen, ohne etwas Besonderes zu tun. Aber mit iOS 15 können Sie auch Text in Bildern auswählen.

Drücken Sie einfach etwas länger auf ein beliebiges Bild in einer Webseite, bis das Kontextmenü erscheint. Normalerweise sehen Sie Optionen zum Teilen, Hinzufügen zu Fotos oder Kopieren eines Bildes. Aber jetzt sehen Sie eine zusätzliche Option: Text anzeigen.

Wählen Sie diese Option und das Bild wird fokussiert, wobei der Text hervorgehoben wird. Sie können ihn dann wie Text in jeder anderen App auswählen: durch Tippen und Halten und anschließendes Ziehen des Auswahlrahmens um den gewünschten Text. Genau wie in den Apps "Kamera" und "Fotos" werden auch Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen erkannt.

Ich kann Ihnen versprechen: Sie werden dieses Feature lieben! Ich selbst habe erst seit ein paar Wochen die iOS 15 Beta auf meinem iPhone, Text-Scan gehört aber wohl bereits mit zu meinen meist genutzten Features. (Macwelt)