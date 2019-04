Eine gute Sammlung portabler Programme gehört in die Hand eines jeden fortgeschrittenen PC-Nutzers. Sie können die Programme auf einen USB-Stick packen und an jedem PC einsetzen oder auf Ihre Datenpartition speichern und so unabhängig von Ihrem System nutzen.

Zu den Vorteilen der portablen Tools zählen, dass sie keine Änderungen an Ihrem Windows-System vornehmen. Sie hinterlassen weder Spuren im Startmenü noch in der Registry. Sie können also vollkommen sicher sein, dass die Programme Ihr System nicht belasten. Lediglich etwas Speicherplatz ist für die Tools nötig.

Obwohl die Programme sich nicht in der Windows-Registry mit Konfigurationseinstellungen verewigen, merken sie sich neue Einstellungen. Dazu legen die meisten Tools eine einfache Konfigurationsdatei im Textformat in ihrem eigenen Programmverzeichnis an.

Das geht allerdings nur, wenn die Tools auf einem beschreibbaren Datenträger gespeichert sind. Haben Sie einen USB-Stick mit aktiviertem Schreibschutz, scheitert das Erstellen der Konfigurationsdatei.

Sicherheit: Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings bei den portablen Tools. Programm-Updates gibt es unter Umständen nur mit Verzögerung. Damit bleiben Sicherheitslücken in den portablen Versionen möglicherweise länger ohne Update. Immerhin bieten viele der portablen Tools eine interne Update-Funktion, die die verfügbaren Patches lädt.

Portable Tools

Aus der riesigen Menge an portablen Tools haben wir zehn Top-Programme herausgesucht, die in keiner Tool-Sammlung fehlen sollten.

1. Eset Online Scan: Gutes Antivirentool

Das Tool durchsucht den Rechner nach PC-Viren. Es nennt sich zwar Onlinescanner, doch dahinter steckt ein portables Tool. Nach dem Start lädt es erstmal aktuelle Virensignaturen herunter, was einige Zeit beansprucht. Danach startet der Scan des PCs automatisch, was wiederum einige Zeit, sogar mehrere Stunden, dauern kann. Hat das Tool einen Schädling gefunden, hilft es bei der Beseitigung.

2. Wise Data Recovery Portable: Datenrettung

Das Datenrettungstool Wise Data Recovery Portable starten Sie einfach vom USB-Stick - so besteht keine Gefahr, gelöschte Dateien durch eine Installation zu überschreiben. Nach dem Suchlauf zeigt das Tool nicht nur alle gefundenen gelöschten Dateien an, sondern auch, wie gut die Wiederherstellungschancen sind.

3. Process Explorer Portable: Systemüberwachung

Wenn sich ein Windows-Rechner merkwürdig verhält, ist ein Blick auf die laufenden Prozesse immer eine gute Idee. Damit Sie nicht auf die wenigen Infos aus dem Windows-Taskmanager beschränkt bleiben müssen, gibt es das portable Tool Process Explorer. Es bietet einige nützliche Funktionen, die das Windows-Bordmittel nicht hat. Tipps zum Einsatz des kostenlosen Process Explorer finden Sie hier.

4. Teamviewer Portable: Fernwartung von PC zu PC

Zur Fernsteuerung eines PCs über das Netzwerk oder Internet halten Sie Teamviewer auf dem USB-Stick bereit. Das für Privatnutzer kostenlose Remotetool ist praktisch zum Lösen von PC-Problemen und für die Nutzung von Anwendungen, die auf einem anderen PC laufen. Während des Fernzugriffs in einem skalierbaren Fenster lassen sich bei Bedarf auch Dateien in beide Richtungen übertragen. Die Darstellung des entfernten Desktops erfolgt über eine mit AES und 256 Bit verschlüsselte Verbindung.

5. Xnview MP: Portabler und schneller Bildbetrachter

Das vielseitige Fototool Xnview MP beherrscht eine schnelle Fotoanzeige im Fenster oder Vollbild für so gut wie jedes populäre Grafikdateiformat. Neben Basiswerkzeugen wie Beschneiden und Verändern von Bildgröße und Farben sind auch eine Diashowfunktion zur Fotopräsentation sowie eine Bildkonvertierung in das Wunschformat enthalten. Die für private Benutzer kostenlose Software zeigt Meta-Aufnahmedaten an, kann sie bearbeiten und Wasserzeichen in Bilder einbetten.

6. VLC: Video- und Musikplayer für fast jedes Format

Sollen Musik, Filme und Streams unterwegs abgespielt werden, genügt hierfür ein einziges Gratis-Tool: Der VLC Media Player Portable beherrscht die Wiedergabe von Video- und Audiodateien, DVDs und auch Internetstreams. Passende Codec-Module bringt VLC mit, deshalb ist der Player nicht auf die am jeweiligen Gast- PC installierten Codecs angewiesen. Informationen zu den wiedergegebenen Inhalten werden lediglich auf dem USB-Stick, nicht aber auf dem Rechner abgelegt, auf dem die Wiedergabe erfolgt.

7. Sumatra PDF Portable: PDF-Betrachter

PDF-Dateien zeigt Sumatra PDF Portable unter einer auf das Wesentliche reduzierten Bedienerführung an. Der direkt ausführbare Viewer verfügt über alle wichtigen Funktionen wie Vor- und Zurückblättern, Zoomen, Drehen, Drucken und Inhaltsverzeichnisdarstellung. Für das PDFRendering nutzt Sumatra interne Funktionen und setzt nicht einfach auf den Adobe Reader auf. Dadurch laufen Angriffe durch möglicherweise verseuchte Dokumente, die auf Sicherheitslücken im Adobe Reader zielen, ins Leere.

8. Thunderbird Portable: Bewährtes Mailprogramm

Seit Jahren leistet das Mailprogramm Thunderbird gute Dienste. Der große Vorteil der portablen Version: Backups und Umzüge des gesamten Mailprogramms inklusive Nachrichten auf einen anderen PC sind dank der portablen Version kinderleicht. Die vielen praktischen Erweiterungen für Thunderbird funktionieren auch in der portablen Version.

9. Firefox Portable: Beliebter Internetbrowser

Der Browser Firefox hatte Ende 2017 die Version Quantum veröffentlicht. Diese war deutlich schneller als die Vorgängerversionen. Und mit den folgenden Updates bietet der Browser heute mehr Funktionen und einen guten Datenschutz. Das sind gute Gründe, bei Firefox zu bleiben oder zu dem Browser zurückzukehren. Auf jeden Fall gehört er in unsere Toolsammlung portabler Programme.

10. Libre Office Portable: Umfassendes Büropaket

Eine Office-Suite mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und Zeichenprogramm holen Sie sich mit dem freien Libre Office Portable auf den USB-Stick. Der Pluspunkt dieser Weiterentwicklung von Open Office ist die Unterstützung der gängigen Microsoft-Dateiformate wie doc und docx sowie die zuverlässige PDF-Ausgabe. Wie man es von MS Office kennt, bringt die Suite Assistenten und Vorlagen mit, sodass sich relativ einfach Standarddokumente erstellen lassen. Ausgepackt auf dem Stick belegt die Suite rund 430 MB.

Weitere hilfreiche Tools:

AS SSD Benchmark misst die Transferraten von SSDs und Festplatten. Das kann dabei helfen.

Avira PC Cleaner ist ein portabler Virenscanner, der zwar nicht viele Optionen bietet, aber für einen Schnelltest ausreicht.

CPU-Z , CW-Sysinfo , GPU-Z und Hwinfo liefern auch portabel detaillierte Information zur Hardware im PC.

Notepad++ ist ein gut ausgestatteter Texteditor, der auch mehrere Dateien in Tabs darstellen kann.

W10 Privacy hilft Ihnen dabei, unter Windows zahlreiche Einstellungen für mehr Datenschutz vornehmen.

Portable Suiten

Natürlich gibt es mehr wichtige portable Tools als die zehn hier vorgestellten. Für eine größere Sammlung bieten sich fertige Suiten mit einer umfangreichen Auswahl portabler Tools an. Wir stellen hier drei Suiten mit ihren Vor- und Nachteilen vor.

Portable Apps Platform: Umfangreiche Suite

Die Toolsammlung Portable Apps Platform von www.portableapps.com zählt zu den ältesten Programmsammlungen dieser Art. Sie entstand im März 2004 aus einem Projekt, das den Browser Mozilla Firefox portabel gemacht hat. In den folgenden gut 14 Jahren ist Portableapps.com zu einer stattlichen Sammlung mit zuverlässigen Tools angewachsen. Viele der Programme lassen sich in aktuellen Versionen und mit deutschsprachiger Bedienerführung herunterladen. Die Suite bietet zudem eine gute automatische Update-Funktion für die enthaltenen Tools, und sie hat ein Backup-Tool ("Portableapps.com Backup") integriert, mit dem sich die erstellten Daten der Suite sichern lassen.

Wer die Suite braucht: Die Portable Apps Platform versammelt rund 390 Programme. Wer alle lädt, schaufelt sich über 20 GB Programmcode auf die Festplatte. Damit ist die Suite für alle interessant, die eine möglichst umfassende Sammlung wünschen.

Storage-Strategien für das digitale Zeitalter Zur Playlist!

So geht's: Der Installationsassistent von Portable Apps Platform bietet verschiedene Modi an. Am einfachsten wählen Sie "Anderes Verzeichnis wählen" und speichern die Suite so in einen Ordner auf einem Datenlaufwerk oder auf einem USB-Stick. Alternativ können Sie die Suite auch unter Windows "installieren" ("Neue Installation"). So wird das Startmenü der Suite für die einzelnen Programme in Windows integriert. Die Tools arbeiten weiterhin portabel. Weitere Infos zur Installation finden Sie unten bei "Nachteile".

An der Zusammenstellung der Programme gibt es nichts auszusetzen. Neben populären Tools wie Notepad++, Xnview Portable und Skype Portable sind auch Exoten wie Q-Eye Portable, Laz Paint Portable und Grindy Portable vertreten. Die rund 350 Apps und Spiele gliedern sich in zehn Rubriken, darunter "Grafik und Bildbearbeitung", "Internet" und "Sicherheit".

Die Oberfläche orientiert sich am gewohnten Windows-Startmenü: Im Hauptfenster werden Rubriken, Unterrubriken und Apps dargestellt; auf die Standardordner, die Backup-Funktionen und die Optionen greift man über die Icons in der rechten Spalte zu. Und auch eine Suchfunktion ist integriert. Start: Haben Sie die Suite beendet, starten Sie sie erneut über die Datei "Portableappsplatform.exe", die Sie im Unterordner Portableapps.com finden.

Nachteil: Welche Programme in der Suite enthalten seien sollen, müssen Sie bei der "Installation" selber festlegen. Dafür präsentiert die Portable Apps Platform eine Liste mit knapp 400 Programmen, die Sie per Check-Box zum Kopieren auf den Datenträger auswählen können. Wer alle Tools haben möchte, kann das per rechter Maustaste veranlassen. Die Auswahl lädt das Programm dann erst aus dem Internet. Beim anschließenden Kopieren der Tools auf die Festplatte müssen einige Lizenzbestimmungen per Klick bestätigt werden. Insgesamt dauert das Aufspielen der kompletten Suite so bis zu mehreren Stunden.

Anzahl der Programme: rund 390.

Größe: ca. 21 GB

Sprache: teilweise deutsch-, teilweise englischsprachig

Lupo Pen Suite: Beliebte Programmsammlung

Die Lupo Pen Suite gehört zu den beliebtesten Portable- Apps-Sammlungen für USB-Sticks.

Wer die Suite braucht: Wenn Sie ein fertiges, gut ausgestattetes, überwiegend deutschsprachiges, portables Softwarepaket suchen, ist die Lupo Pen Suite genau richtig. Allerdings ist das Paket nicht gerade aktuell (siehe unten bei "Nachteile").

So geht's: Die Sammlung steht in drei unterschiedlichen Varianten zur Auswahl: Lupo Pen Suite Full, Lupo Pen Suite Lite und Lupo Pen Suite Zero. Bei der letztgenannten Version wird lediglich der Launcher, also die Oberfläche, auf dem USB-Stick installiert. Zur Installation starten Sie die EXE-Datei und folgen den Anweisungen des englischsprachigen Installationsassistenten. Im Schritt "Suite Language" aktivieren Sie die Option "Download language pack during the extraction process (online mode)", wählen "Deutsch" aus und fahren mit "Next" fort, um das deutsche Sprachpaket herunterzuladen. Wählen Sie dann Ihren USB-Stick oder einen Ordner als Ziellaufwerk aus und bestätigen Sie mit "Continue". Das Extrahieren der Programme kann durchaus zehn Minuten und länger dauern. Klicken Sie zum Abschluss auf "Finish" und "Start", um den Assistenten zu schließen und den Launcher zu starten. Sollte die deutschsprachige Bedienoberfläche nicht automatisch geladen werden, klicken Sie auf "Options", wählen im Register "General" unter "Language" den Eintrag "german.xml" aus und bestätigen mit "OK". Und über "ASuite" öffnen Sie den Lupo-Starter.

Im Startmenü der Lupo Pen Suite doppelklicken Sie auf "Suite Manager", wählen "Options" und klicken in der Liste bei "Select language for updates" auf "Deutsch". Anschließend klicken Sie auf "Manage Apps", warten, bis die Liste aller Programme geladen wurde, und starten mit einem Klick auf "Check" die Suche nach Aktualisierungen. Nach einem Klick auf "Update" werden die Aktualisierungen geladen und eingespielt.

Start: Haben Sie die Suite beendet, starten Sie sie über die Datei "Lupo_PenSuite.exe" erneut.

Nachteil: Da das letzte Update der Lupo Pen Suite bereits im Dezember 216 erfolgte, sind die enthaltenen Programme nicht mehr aktuell. Jedes Tool muss einzeln aktualisiert werden.

Anzahl der Programme: rund 170.

Größe: Lupo Pen Suite Full umfasst rund 990 MB Speicherplatz, Lupo Pen Suite Lite rund 350 MB und Lupo Pen Suite Zero knapp 5 MB.

Sprache: teilweise deutsch-, teilweise englischsprachig.