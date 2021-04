Vorab die wichtigsten Gemeinsamkeiten der drei Apps: Alle Tomtom-Apps sind werbefrei und verwenden alle die exakten Echtzeitverkehrsinformationen von Tomtom Traffic für die Routenplanung.

Tomtom Go Navigation: Das kostenpflichtige Topprodukt

Tomtom Go Navigation ist diejenige der drei Tomtom-Fahrer-Apps, die den Funktionsumfang eines Stand-Alone-Navigationsgerätes (PND) oder eines fest im Auto verbauten Navigationsgerätes bieten soll. Wer also kein PND hinter der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett seines Fahrzeugs installieren will, sondern stattdessen mit einer Smartphone-App navigieren will, der greift bei Tomtom am besten zu dieser App.

Anders als Tomtom Ami Go (siehe unten) ist Go Navigation aber kostenpflichtig. Die App gibt es für iOS, Android und in der Huawei AppGallery.

Download Go Navigation für iOS.



Download Go Navigation für Android.



Download Go Navigation für Huawei.

Die Preise sind für alle drei Plattformen identisch und abhängig von der Nutzungsdauer. 12 Monate Nutzung kosten zum Beispiel 19,99 Euro.

Ein großer Vorteil gegenüber Google Maps und Apple Karten: Go Navigation bietet auch Offline-Navigation (wobei Sie bei Google Maps vorab ebenfalls Kartenmaterial offline auf dem Smartphone speichern können). Tomtom stellt regelmäßig Updates für die App bereit. Eine Radarwarnerfunktion gehört ebenfalls zur Ausstattung, darf aber in Deutschland nicht benutzt werden. Die Entscheidung darüber überlässt Tomtom aber dem Benutzer.

Die Benutzeroberfläche von Go Navigation orientiert sich an der eines PNDs. Sie können die App dank Carplay-Support auch auf dem großen Bildschirm Ihres Fahrzeugs nutzen, sofern Ihr Auto Apple Carplay per Kabel oder wirelessunterstützt. Android Autounterstützt Go Navigation dagegen derzeit noch nicht.

Die App weist auf Gefahrenzonen hin und bietet eine Sonderzielsuche. Wichtig: Die Sprachanweisungen unterstützen Turn-by-Turn-Navigation. Bei der Kartendarstellung haben Sie die Wahl zwischen 2D und 3D, Echtzeitsatellitenkarten wie bei Google Maps gibt es aber nicht. Zur weiteren Ausstattung gehören ein dynamischer Fahrspurassistent, Parkplatz- und Tankstellensuche. Für die Routenplanung können Sie bestimmte Kriterien wie mautpflichtige Straße, Autobahn oder Fähre sperren und zudem festlegen, ob Go Navigation zum Beispiel die schnellste oder kürzestes Route wählen soll. Auch Fußgänger- und Fahrradrouten sind möglich.

Wichtige Einschränkung für Besitzer größerer Fahrzeuge: Sie können bei der Navigation nicht festlegen, dass Sie mit einem Camper oder Kleinbus mit Hochdach unterwegs sind. Dafür benötigen Sie ein spezielles Navigationsgerät wie zum Beispiel das Tomtom Go Camper.

Ausblick: Im Sommer 2021 sollen eine Ladestationensuche, Spritpreisrecherche und Parkplatzsuche in Parkhäuern hinzukommen.

Tomtom Ami Go: Gratis-Navigation

Ami Go (Tomtom-Schreibweise: AmiGO) ist die kostenlose Navigations-App von Tomtom. Sie ist bei Funktionsumfang und Kartendarstellung abgespeckt gegenüber dem kommerziellen Produkt Tomtom Go Navigation, deckt aber alle wesentlichen Funktionen einer Navigations-App ab.

Ami Go gibt es für iOS, Android und Huaweis AppGallery.

Download Ami Go für iOS

Download Ami Go für Android

Download Ami Go für Huawei

Tomtom Ami Go unterstützt Android Auto, Sie können also den App-Bildschirm auf dem größeren Display Ihres Fahrzeugs spiegeln, sofern Ihr Auto Android Auto unterstützt. Apple Carplay unterstützt die App dagegen nicht.

Die wichtigsten Unterschiede gegenüber der kostenpflichtigen App Go Navigation: Ami Go bietet keine Offline-Navigation, Sie benötigen also durchgehend eine ausreichend stabile Mobilfunkverbindung. Sie können nicht in die Karten reinzoomen und auch keine Zwischenziele festlegen.

Die App warnt vor Radarfallen, was in Deutschland aber verboten ist. Außerdem warnt Ami Go vor Gefahrenzonen und bietet eine Sonderzielsuche für fünf Kategorien. Turn-by-Turn-Navigation und Fahrspurassistent gibt es in abgespeckter Form. Genauso wie bei Go Navigation gibt die App auch Sprachanweisungen an den Fahrer. Karten gibt es als 2D und als 3D.

Sie können in der App nach Parkplätzen und Tankstellen suchen, die App zeigt aber immer die schnellste Route an – sie können das nicht umstellen, um beispielsweise die kürzeste Route angezeigt zu bekommen. Die App lässt sich zudem nur zur Navigation mit dem PKW verwenden, nicht aber für Radfahrer und Fußgänger.

Tomtom My Drive: Begleitende App für PNDs

Eine Sonderrolle nimmt die ebenfalls kostenlos App My Drive ein. Sie ist keine Navigations-App, sondern dient der Unterstützung eines vorhandenen Tomtom-Navigationsgerätes und stellt dafür zusätzliche Komfortfunktionen bereit. My Drive gibt es kostenlos für iOS und Android, nicht aber für Huaweis AppGallery.

Download Tomtom Mydrive für iOS

Download Tomtom Mydrive für Android

Wichtig: Ohne ein PND von Tomtom macht diese App keinen Sinn.

