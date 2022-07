Mal ehrlich: Haben Sie sich jemals das Benutzerhandbuch für Ihr iPhone oder für iOS angesehen? Falls ja, können Sie getrost zum nächsten Artikel weiterklicken. Sollten Sie aber wie wir der Meinung sein, dass Gebrauchsanleitungen meistens Zeitverschwendung sind, stellen wir hier den einen oder anderen schnell konsumierbaren Tipp für Sie bereit.

1. Screenshot von einer vollständigen Homepage

Wie Sie einen Screenshot auf Ihrem iPhone anfertigen können, wissen Sie: Sie drücken gleichzeitig die Seitentaste rechts vom Display und die obere "Lauter"-Taste auf der linken Seite. Schon finden Sie den Screenshot in der Fotos-App wieder.

Aber ist Ihnen auch bekannt, dass Sie eine ganze Homepage, einschließlich der Inhalte, die sich beim Scrollen im unteren Bereich zeigen, abfotografieren können? Öffnen Sie dazu ihre Wunschseite im Safari-Browser und fertigen Sie, wie beschrieben, einen Screenshot an. Klicken Sie dann auf das Thumbnail der fotografierten Seite unten links. Der Screenshot öffnet sich und Sie tippen rechts oben auf "Ganze Seite". Mit dem Senden-Symbol im Menü rechts am oberen Bildschirmrand können Sie nun die vollständige Homepage verschicken und öffnen.

2. Kontrollzentrum konfigurieren

Wenn Sie auf Ihrem - mit Gesichtserkennung (FaceID) ausgestatteten - iPhone von der oberen rechten Ecke nach unten wischen, öffnet sich das Kontrollzentrum. Bei einem älteren Modell mit Home-Taste können sie das das Control Center öffnen, wenn Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben streichen. Dort finden Sie bekannte Funktionen wie Flugmodus, Taschenlampe, Helligkeit, Lautstärke, QR-Code-Scanner, Screen Lock und andere.

Sie können dem Kontrollzentrum nun eigene Steuerelemente und Kurzbefehle für Apps hinzufügen. Dazu wählen Sie Einstellungen > Kontrollzentrum und tippen auf das grüne markierte Pluszeichen oder das rote Minuszeichen, um Steuerelemente hinzuzufügen oder zu entfernen. Neben den "enthaltenen Steuerelementen" finden Sie ein Symbol mit drei waagerechten Strichen übereinander. Damit können Sie die Steuerelemente an die gewünschte Zielposition ziehen.

3. Texte einscannen

Sie möchten eine Textpassage aus beispielsweise einem Buch, Zeitungsartikel oder von einem Bildschirm einscannen? Öffnen Sie die App, in der sie den Text platzieren wollen (zum Beispiel eine leere E-Mail-Seite oder die Nachrichten-App). Halten Sie den Finger etwas länger auf der leeren Seite, bis das Kamera-Symbol erscheint. Wenn Sie es aktivieren, kann der Scan-Vorgang beginnen: Sie halten Ihre Handykamera auf den zu scannenden Text und finden ihn dann in Ihrem Dokument wieder. Das Ergebnis hängt hier allerdings stark von der optischen Qualität der Vorlage ab.

4. Cursor einfach und schnell platzieren

Manchmal ist es beim Schreiben eines längeren Textes auf dem iPhone schwierig, an eine Textstelle zurückzuspringen, um dort nachzukorrigieren. Sie können das Problem lösen, indem sie die Leertaste solange gedrückt halten, bis die Tastatur ausgegraut ist. Behalten Sie den Finger auf dem Display und navigieren Sie einfach an die Stelle der Wahl. So gelangen sie schnell und präzise an Ihr Ziel.

5. Zurückspringen an den Anfang

Das wussten Sie sicher schon, aber hier nochmal, weil es so simpel wie nützlich ist: Wenn Sie in einem längeren Text nach unten gescrollt haben und zurück an den Anfang wollen, tippen Sie einfach links oben auf die Uhrenanzeige.

6. Siri mit Männerstimme

Sie haben den Sprachassistenten Siri aktiviert, indem Sie in den Einstellungen (unter Siri & Suchen) "Auf 'Hey Siri' achten" aktiviert haben? Dann steht Ihnen fortan die freundliche digitale Assistentin bei einer Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung. Aber was tun Sie, wenn Ihnen die voreingestellte Damenstimme auf den Wecker geht? Kein Problem: Gehen Sie erneut in den Einstellungen auf Siri & Suchen. Dort tippen Sie Siri-Stimme an und wählen Sie Stimme 1. Schon klingt Siri wie ein Mann, allerdings wie einer aus einem mittelmäßigen TV-Spot. Aber das war bei Stimme 2 auch nicht anders.

Wer Siri mag, findet im Bereich "Siri & Suchen" weitere nützliche Funktionen. Beispielsweise kann der Assistent eingehende Anrufe ankündigen und - mit Zugriff auf das Telefonbuch - sagen, wer der Störenfried am anderen Ende der Leitung ist. Nach Wunsch kann das auch nur bei der Autofahrt oder auf dem Kopfhörer passieren.

7. aA - kann mal anklicken

Wenn Sie mit dem iPhone eine Webseite öffnen, erscheint im Eingabefeld links die Buchstabenkombination aA. Klicken Sie ruhig mal drauf, dort können Sie

den Reader-Modus aktivieren,

sich ausländische Webseiten in deutscher Übersetzung anzeigen lassen,

die Adressleiste nach oben oder unten befördern,

die Website Ihrer Wahl im Desktop-Format anzeigen lassen und

Informationen aller Art zu Webseiten einholen und vieles mehr.

8. Text aus Bildern kopieren

Wenn Sie ein Gerät mit iOS 15 nutzen, können Sie aus Fotos Texte selektieren - auch handgeschriebene. Machen Sie dazu ein Foto mit einem Textinhalt und öffnen Sie es. Sie finden rechts unten das Kamerasymbol. Wenn Sie es aktivieren, ist der Text markiert, sie können ihn kopieren, bearbeiten oder verschicken. Das ist nützlich, wenn beispielsweise bei einem Workshop Flipchart-Notizen festgehalten werden sollen. Allerdings sollte sich der Protokollant schon ein wenig Mühe mit der Schrift und der Rechtschreibung geben.

9. Der einfachste Tipp

Sie haben ganz viele Apps auf ihrem Gerät und finden manchmal nicht, wonach Sie suchen - obwohl Sie natürlich alles vorbildlich auf Ihrem Homescreen geordnet und logisch zusammengezogen und sortiert haben? Dann streichen Sie auf dem Home-Bildschirm einfach nach rechts und geben oben im Suchfeld die ersten Buchstaben ein, wonach sie fahnden. Sie können dort auch ganz einfach Webseiten ansteuern, ohne ihren Safari-, Chrome- oder sonstigen Browser öffnen zu müssen. Außerdem finden Sie so in Ihrem Telefonbuch sehr schnell die Kontaktdaten von Gesprächspartnern.

10. Passwort vergessen? Siri hilft!

Mit "Hey Siri" den Sprachassistenten aufrufen und dann fragen "Zeig mir mein Paßwort für LinkedIn" oder "Hey Siri, zeig mir meine Paßwörter". Die auf dem Gerät gespeicherten Log-in-Daten werden angezeigt, natürlich nicht laut vorgelesen. Mit FaceID oder Fingerabdruck muss der Nutzer vorher seine Identität bestätigen.

11. Siri hilft auch beim Teilen von Inhalten

Zu faul, einen Inhalt mit den herkömmlichen Methoden zu teilen? Dann einfach mündlich eingeben: "Hey Siri, teile die Webseite mit (einem Kontakt der Wahl)". Standardmäßig wird über die Nachrichten-App via SMS geteilt, doch es können auch Messenger wie Whatsapp angegeben werden. Auch Bilder oder Spotify-Songs lassen sich auf diese Weise teilen. Ehrlich gesagt: Das ganze funktioniert mal besser, mal schlechter…

12. Standort senden

Sie möchten jemanden wissen lassen, wo Sie sich gerade befinden? Öffnen Sie die Nachrichten-App und suchen Sie den Kontakt aus, den Sie informieren wollen. Tippen Sie dann oben auf das Symbol des Adressaten. Ihnen wird nun die Option "Meinen aktuellen Standort senden" angezeigt.

Das können Sie auch mit Messengern wie WhatsApp oder Signal tun. Bei WhatsApp suchen Sie sich den gewünschten Kontakt heraus, tippen auf das Pluszeichen neben dem Eingabefeld und wählen Standort aus. Bei Signal finden Sie die Funktion nach dem Drücken des Pluszeichens ganz rechts unten im Menü. (hv)