Wenn man die Nutzer und Nutzerinnen fragt, welches Feature sie im nächsten iPhone sehen wollen, kommt auf den ersten Plätzen fast immer "Besserer Akku". Die Sprünge in der Technologie passieren jedoch nicht jährlich, Apple hat aber mit dem iPhone 15 einige Neuerungen vorbereitet, die theoretisch stromsparend sind und so sich positiv auf die Batterielaufzeiten auswirken. Dazu gehören:

A17-Chip im 3-nm-Fertigungsverfahren

Nach dem etwas enttäuschenden A16-Chip wird erwartet, dass Apple mit dem A17 im iPhone 15 Pro den ersten Chip im 3-nm-Verfahren vorstellen wird. In der Regel sind Chips mit neuerer Prozesstechnologie effizienter, und die Schätzungen von TSMC über den 3-nm-Chip gehen davon aus, dass die Effizienz im Vergleich zu seinen 5-nm-Chips (wie dem A16) um etwa 35 Prozent steigen wird. Wir wissen noch nicht genau, wie sich das auf die Akkulaufzeit der iPhone 15 Pro-Modelle auswirken wird, aber wir erwarten Großes.

Aktualisierter Display-Chip und Lidar-Scanner

Apropos Chips: Die "Economic Daily News" berichtete diese Woche, dass Apple auf einen neuen 28-nm-OLED-Display-Treiber-Chip statt des aktuellen 40-nm-Chips umsteigen wird. Wie der A17-Chip wird auch ein kleinerer OLED-Treiber-Chip effizienter sein und "den Stromverbrauch des OLED-Treiber-Chips weiter reduzieren und die Leistung der iPhone 15-Modelle verbessern", so der Bericht. Da der Bildschirm der Hauptakkufresser ist, könnte selbst eine leichte Verbesserung der Effizienz große Vorteile bringen.

Am Freitag berichtete Ming-Chi Kuo, dass Apple Sony als Lieferant für seinen Time-of-Flight Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (Lidar) für das iPhone 15 Pro und Pro Max einsetzen wird. Er erklärt, dass der ToF-VCSEL von Sony wichtige Komponenten integriert, um den Stromverbrauch zu senken, was sich positiv auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt.

Schnellerer Arbeitsspeicher

Das iPhone 15 Pro wird voraussichtlich zum ersten Mal über 8 GB Arbeitsspeicher verfügen, was das Multitasking deutlich beschleunigen wird, da mehr Apps länger gespeichert bleiben. Das wirkt sich nicht unbedingt positiv auf die Batterielaufzeit aus, aber die Art des Arbeitsspeichers könnte es. Die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple nicht nur die Gigabytes, sondern auch die Spezifikationen verbessern wird. So könnte das iPhone 15 LPDDR5 und das iPhone 15 Pro LPDDR5X Speicher erhalten, die beide effizienter sind.

iOS 17

Schließlich ist da noch iOS 17 selbst, das der Hauptgrund für die verbesserte Batterielaufzeit des iPhone 15 sein könnte. Es wird gemunkelt, dass Apple in diesem Jahr neue Funktionen einschränkt, um den Fokus stärker auf Leistung und Effizienz zu legen. Und wenn iOS besser läuft, hält das Telefon auch länger durch.

Größere Batterien

Okay, das ist offensichtlich. Ein größerer Akku bedeutet in der Regel eine bessere Akkulaufzeit, und nachdem die iPhone-14-Reihe tatsächlich kleinere Akkus bekommen hat, hoffen wir, dass Apple die Spezifikationen für die iPhone-15-Reihe - insbesondere für das gerüchteweise angekündigte iPhone 15 Ultra - verbessert. Mit der Apple Watch Ultra hat Apple einen viel größeren Akku im Vergleich zur Series 8 (542 mAh vs. 308 mAh) und eine doppelt so lange Akkulaufzeit (36 Stunden vs. 18 Stunden), und wir würden uns freuen, wenn wir auch beim iPhone 15 Ultra eine schöne Steigerung sehen würden.

Allerdings hat Apple der Apple Watch Ultra ein deutlich größeres Gehäuse (49 mm vs. 45 mm) spendiert, das die größere Batterie unterbringen könnte. Laut Gerüchten wird das iPhone 15 Pro Max oder Ultra nicht größer als die aktuellen iPhone 14 Plus oder iPhone 14 Pro Max. Da ist fraglich, ob Apple noch so viel Spielraum im Hinblick auf die Batterie hat. - Anmerkung der Redaktion.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" und wurde aus dem Englischen übersetzt. (Macwelt)