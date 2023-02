Vor drei Jahren konzentrierten sich IT-Führungskräfte darauf, wie sie die noch jungen KI-Techniken in ihre Geschäftsmodelle integrieren können, um die digitale Transformation voranzutreiben. Hinzu kam, einige Arbeitslasten in die Cloud zu verlagern. Die Pandemie warf einige dieser Pläne über den Haufen und beschleunigte andere.

Jetzt, da die Unternehmen zu einer (gewissen) Normalität zurückgekehrt sind, scheinen sich CIOs darauf zu konzentrieren, zu den Grundlagen zurückzukehren. Zudem gilt es, die technischen Schulden der letzten Jahre zu begleichen.

Rekrutierung, Mitarbeiterbindung und auch Top-Technologie einzuführen leuchten wieder auf dem Radar der IT-Leiter auf. Obwohl ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr denn je über verschiedene Standorte verteilt sind, wollen viele Führungskräfte die Arbeitsplatzkultur positiv verändern, einschließlich der Diversifizierung ihrer Belegschaft. Die neue Arbeitsdynamik nach der Pandemie soll Menschen über Entfernungen hinweg verbinden und die beste Arbeitsleistung ermöglichen.

Dies bedeutet jedoch, dass in der kommenden Zeit neue oder sogar noch größere Herausforderungen zu bewältigen sind. Zudem balanciert die globale Wirtschaft am Rande der Rezession. Im Folgenden erfahren Sie, wie IT-Führungskräfte die größten Probleme angehen wollen, die sie für das laufende Jahr erwarten.

Wirtschaftliche Unsicherheit

Laut Srinivas Mukkamala, Chief Product Officer bei Ivanti, sorgen sich Unternehmen wegen mehrerer wirtschaftlicher Faktoren, die alle zur Unsicherheit beitragen. "Manager überlegen, wie sie die schwache Wirtschaft nach der Pandemie, die drohende Rezession und die Inflation überstehen," sagt Mukkamala.

Wie können Unternehmen angesichts so vieler Unsicherheiten zukunftssicher werden? "Klar ist, dass wir Partnerschaften eingehen und branchenübergreifend zusammenarbeiten müssen, um wirklich große Probleme zu lösen, mit denen alle Firmen konfrontiert sind," so der Manager

Grace Liu, Senior Vice President of IT bei Seagate Technology, ist der Meinung, dass die sich verändernde Wirtschaft eine Chance bietet, opportunistisch zu handeln. "Wir müssen die Gesamtleistung verbessern und uns gleichzeitig an das veränderte Geschäftsumfeld anpassen", sagt Liu. Die gute Nachricht sei, dass für Manager der wirtschaftliche Abschwung eine gute Zeit ist, um Talente zu gewinnen und zu halten. Die besten Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten einzustellen sei immer die optimale Strategie, um Performance zu verbessern.

Einige der Probleme im Zusammenhang mit der großen Resignation hätten sich laut Elizabeth Hoemeke, CIO von One Inc., stabilisiert. Auch in Bezug auf bestimmte Aspekte der Personalbeschaffung sieht sie das Glas als halbvoll an. "Die jüngsten Entlassungen und Einstellungsstopps bei großen Tech-Unternehmen haben das Spielfeld etwas geebnet", berichtet Hoemeke. "Das hat es kleineren Tech-Start-ups ermöglicht, ihre Chancen im Kampf um Talente zu verbessern."

Smartes Wachstum

Gil Westrichs Unternehmen ClearML profitiert von der zunehmenden Verbreitung künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (ML). Der CTO und Mitbegründer sagt jedoch, dass es herausfordernd ist, die Deckung dieser Nachfrage zu skalieren, es erfordert Selbstreflexion. "Wie können wir unser Geschäft und die Belegschaft verantwortungsbewusst ausbauen", fragt er. "Angesichts des starken Wettbewerbs auf dem Technologie- und Talentmarkt müssen Unternehmen ihre Pläne für das Wachstum klar darlegen und gewährleisten, dass sie so umfassend, durchdacht und verantwortungsvoll wie möglich sind. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Roadmap solide ist".

Tyler Derr, Chief Technology Officer bei Broadridge Financial Solutions, macht sich ebenfalls Gedanken darüber, wie die mit dem Wachstum einhergehenden Herausforderungen bewältigt werden können. "Die jüngste Marktvolatilität hat die Bereitstellung von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen noch komplexer gemacht", sagt Derr. Unternehmen müssten sich überlegen, wann und wie sie in eigene Innovationen investieren oder Partnerschaften mit branchenfremden Lösungen eingehen, um ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Time-to-Market zu finden. "Gleichzeitig sollten sie eine solide digitale Roadmap mit klaren und umsetzbaren Zielen entwickeln," sagt er

Remote Work

Jamie Smith, CIO der University of Phoenix, berichtet, dass sich die Hochschule auch aufgrund ihres Engagements für das Online-Lernen ganz der Telearbeit verschrieben hat. Dies umfasst auch die IT. Eine starke Arbeitskultur in einer Welt der Fernarbeit zu schaffen, erfordere jedoch einen bewussten Ansatz. "Wir veranstalten regelmäßig virtuelle und persönliche Events, um unser Zusammengehörigkeitsgefühl und unsere Kultur zu stärken", sagt Smith. Da 99 Prozent der Studenten online teilnehmen würden, habe die neue Arbeitsweise ein tieferes Verständnis geschaffen, was enge Verbindungen und hohes Engagement in einer Remote-Umgebung benötigen.

Laserfiches CIO Thomas Phelps entschied sich, seine Büros montags und freitags zu schließen. Er hatte Daten ausgewertet, die zeigten, dass an diesen Tagen die wenigsten Mitarbeiter im Büro waren. "Die Schließung unserer Büros war sinnvoll, um Energiekosten zu sparen und der Belegschaft die Flexibilität zu geben, an jedem Tag zwischen Dienstag und Donnerstag ins Büro zu kommen", erinnert sich Phelps. "Die meisten Abteilungen versuchen jetzt, ihre Mitarbeiter ein oder zwei Tage im Büro arbeiten zu lassen und wöchentliche Teambesprechungen persönlich zu vereinbaren, wenn sie sich in der Nähe eines Standorts befinden. Dies trägt dazu bei, die Zusammenarbeit und das Mentoring zu fördern, die mit unserer Kultur und unseren Werten übereinstimmen."

Steigende Kosten

John Reeher, CIO und CISO bei EstateSpace, hat zu Beginn des vergangenen Jahres investiert, um den Inflationsschock zu verringern. Andere Bereiche des Unternehmens, so Reeher, werden jedoch weiterhin mit den Herausforderungen der steigenden Preise konfrontiert sein. "Die Inflation ist ein großes Problem für CIOs, sowohl bei den direkten als auch bei den Arbeitskosten."

Allein um die Gehälter der Mitarbeiter mit den Lebenshaltungskosten in Einklang zu bringen, würden sie eine acht- bis neunprozentige Steigerung brauchen. Daher wirkt die Inflation direkt auf die Mitarbeiterbindung. "Es gibt andere Unternehmen, die bereit sind, ihren Mitarbeitern mehr zu zahlen, weil es an Arbeitskräften mangelt. Als Branche haben wir einen schlechten Präzedenzfall geschaffen: Wenn Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung wollen, wechseln sie einfach den Arbeitsplatz."

Talent-Wettrüsten

Die Rekrutierung von Talenten ist jedes Jahr eine Herausforderung. CIO Smith von der University of Phoenix und einige seiner Peers geben jedoch an, dass mehr digitale Talente in Bewegung sind. Diese würden durch kurzfristige Entscheidungen angetrieben, was es für IT-Abteilungen schwierig macht, ihre besten Mitarbeiter zu halten. "Selbst an der Schwelle zu einem möglichen wirtschaftlichen Abschwung sehen wir, dass Mitarbeiter in technischen Disziplinen für 40 bis 60 Prozent mehr als das übliche Marktgehalt gehen", sagt er.

Smith schlägt daher vor, dass Unternehmen eine Kultur schaffen, in der die Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, um ihre besten Talente zu halten. "Es war noch nie so wichtig wie heute, unseren besten Entwicklern sinnvolle Aufgaben zu stellen und ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie ihre beste Performance liefern können."

Talente zu gewinnen, zu binden und zu halten, um das Wachstum voranzutreiben, werde auch 2023 eine Herausforderung bleiben, stimmt Dudek-CIO Brian Nordmann zu. "Wir befinden uns inmitten eines hart umkämpften Arbeitsmarktes", bilanziert Nordmann. "Aber es reicht nicht aus, einfach nur eine wettbewerbsfähige Vergütung anzubieten. Um Spitzenkräfte zu halten, ist es wichtig, das Engagement der Mitarbeiter zu fördern, indem man ihnen ein Gemeinschaftsgefühl mit Gleichgesinnten vermittelt und ihnen eine interessante und lohnende Arbeit bietet."

Burnout der Belegschaft

CIO Phelps von Laserfiche zeigt sich besorgt über mehr Tech-Experten, die unter Burnout leiden. Seiner Meinung nach sind sich viele Menschen nicht bewusst, dass der Stress für IT-Teams während der Pandemie zugenommen hat und auch heute noch anhält, weil die IT-Anforderungen gestiegen sind. "Man muss nicht nur weiterhin die gleichen Dienstleistungen für Mitarbeiter erbringen, die vollständig remote oder persönlich arbeiten," sagt er, "sondern man muss jetzt auch eine kollaborative Arbeitsumgebung aufrechterhalten, die Elemente aus beiden Bereichen kombiniert und eine reichhaltige Umgebung mit mehreren Architekturen bietet."

Phelps verweist auf Unternehmen, die sowohl Teams als auch Zoom nutzen und diese Plattformen mit AV-Geräten für Konferenzräume kombinieren wollen, die in der Regel nicht Zoom- oder Teams-nativ sind. "Unsere Support-Teams arbeiten ständig an der Feinabstimmung unseres technischen Stacks und der Konfigurationen, um sicherzustellen, dass die Erfahrung für die Mitarbeiter relativ reibungslos ist und ihre Produktivität nicht beeinträchtigt", sagt Phelps.

Manager können helfen, indem sie Erwartungen an gestresste IT-Mitarbeiter justieren, die Ruhezeiten benötigen, sagt Cassandra Brown, Vice President of Engineering bei Bitly. "Manager und Führungskräfte sollten ihren Teams ein Vorbild sein, indem sie sich Zeit für sich selbst nehmen und bezahlte Freistellungen, Tage der mentalen Gesundheit und besprechungsfreie Tage fördern."

Diversere Teams

Vielfalt ist in der IT-Branche nach wie vor ein Thema, zumal diverse Teams erwiesenermaßen bessere Ergebnisse erzielen. Die Diversifizierung der IT-Beschäftigten bleibt jedoch eine Herausforderung, vor allem angesichts des bereits erwähnten Drucks auf den Markt für Talente. Dabei geht es nicht nur darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Es sei auch wichtig, eine Kultur und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle IT-Mitarbeiter wohlfühlen, produktiv arbeiten und dadurch motiviert sind, bei der Firma zu bleiben.

Für einige Unternehmen kann es hilfreich sein, neue Beziehungen aufzubauen. Bitly's Managerin Brown zum Beispiel sagt, dass ihr Unternehmen daran arbeitet, den Mangel an Vielfalt in der Tech-Belegschaft zum Teil durch externe Partnerschaften zu beheben. "Um Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung bewusster zu gestalten, fangen wir in der Community an", so Brown. Dies umfasse die Zusammenarbeit mit Organisationen, die Entwicklerschulungen für Frauen und unterrepräsentierte Gruppen anbieten. "Wir werden uns auch weiterhin für den Erfolg unserer Mitarbeiterprogramme, für Lohngerechtigkeit und für die Suche nach vielfältigen Bewerbern einsetzen."

Bedrohte Sicherheit

Matt Mead, Chief Technology Officer bei SPR Consulting, erwartet für das laufende Jahr immer ausgefeiltere Sicherheitsbedrohungen. "Es gibt einen klaren Trend, dass die letztendliche Verantwortung für die Sicherheit auf die Schultern der CIOs und CISOs fällt, so dass sie weiterhin nach Möglichkeiten suchen müssen, die Sicherheitslage zu verbessern, ohne die Bank zu sprengen", sagt Mead.

"Konzentrieren Sie sich nicht nur auf Sicherheitspersonal und -tools, sondern auch auf die niedrig hängenden Früchte, die größere Sicherheitsprobleme lösen können," So der Manager. Dazu zählt Mead, die gesamte Organisation konsequent und kontinuierlich für Sicherheitsfragen zu sensibilisieren. "Ihre Sicherheitslage ist nur so gut wie Ihr schwächstes Glied, und das sind garantiert Ihre Mitarbeiter."

Cloud und Budgets

Mike Albritton, Senior Vice President of Cloud bei CData, sagt, dass selbst für datengesteuerte Unternehmen die Migration bestimmter Geschäftsanforderungen in die Cloud entmutigend sein kann. "Obwohl wir ein Unternehmen sind, das auf die Herausforderungen der digitalen Transformation ausgerichtet ist, stehen wir auch vor den typischen Problemen der Cloud-Migration und -Einführung", sagt er. "Da wir in der Lage waren, unsere Cloud-Strategie langsam zu implementieren und unsere eigenen Lösungen für die Datenkonnektivität zu nutzen, um den Prozess reibungsloser zu gestalten, konnten wir die meisten Probleme Schritt für Schritt lösen."

Diese Vorgehensweise beginnt sich auszuzahlen. "Durch die schrittweise Implementierung von Best Practices wie Echtzeit-Datenzugriff, Benutzerberechtigungen für verschiedene Plattformen und Cloud-Data-Warehousing haben wir einen Punkt erreicht, an dem diese Prozesse nun in unsere Grundlagen integriert sind", so Albritton. Die IT-Teams und die einzelnen Teamleiter könnten sicherstellen, dass alle über die Plattformen, die sie bereits nutzen, auf benötigte Daten zugreifen können. "Dadurch wird die Unterbrechung der Betriebsabläufe auf ein Minimum reduziert und die Mitarbeiter der Geschäftsbereiche können ihre täglichen Aufgaben problemlos weiter erledigen," sagt er.

Da jedoch die Inflation und andere Faktoren dazu führen, dass Cloud-Anbieter ihre Preise im Jahr 2023 erhöhen werden, müssen IT-Verantwortliche darauf achten, ihre Budgets nicht zu überziehen. Cloud-Migrationen können langwierige und kostspielige Initiativen sein, so dass Unternehmen Monate oder Jahre warten müssen, bis sich der versprochene ROI einer Verlagerung in die Cloud auszahlt - und das alles, während das Taxameter weiterläuft. Das Gleichgewicht zwischen den finanziellen Aspekten einer Cloud-Migration und den steigenden Cloud-Kosten wird für Unternehmen im kommenden Jahr ein wichtiges Thema sein. (ajf/jd)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation CIO.com.