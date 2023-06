Jedes Unternehmen ist bestrebt, über seinen Kernmarkt hinaus zu expandieren, sowohl um die Aktionäre zufriedenzustellen als auch um seine Absatzmöglichkeiten zu erweitern. Intel hat im Laufe der Jahre viel Zeit und Geld in den Versuch investiert, über den reinen Prozessormarkt hinauszugehen und sich als Verbrauchermarke zu etablieren. Doch das ging nicht immer gut.

Willkommen auf dem Intel-Hardware-Friedhof!

Das Mikroskop QX3/5 von Intel

"Intel-Play-Produkte legen die Kraft des PCs in die Hände von Kindern und ermöglichen es ihnen, auf neue und andere Weise zu spielen, zu lernen und zu gestalten." Am 3. Februar 1999 brachte Intel die sogenannte "Intel Play"-Reihe auf den Markt: eine Reihe von Lernspielzeugen, die Kinder an den PC heranführen sollte. Das QX3 (und später QX5) von Intel war das erste dieser Geräte. Dabei handelte es sich um ein angeschlossenes Mikroskop, das die Bilder, die der Bildsensor sah, über ein USB-Kabel an einen angeschlossenen PC übertragen konnte.

Fairerweise muss man sagen, dass das QX3 zwei Dinge konnte, die ein gewöhnliches optisches Mikroskop nicht hatte. Da es das Bild auf einen PC-Monitor projizierte, mussten die Kinder nicht durch eine Linse schauen, und es konnte auch mehreren Kindern gleichzeitig zeigen, was das Mikroskop sah. Aber was das QX3 "sah", war nur ein Bild mit 320 x 240 Pixeln. Das QX5 konnte zumindest Bilder mit 640 x 480 anzeigen. Das war zwar eine Verbesserung, aber kein wirklicher Fortschritt.

Intel ist ein Unternehmen, das leistungsstarke Prozessoren herstellt. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Doch was hat es mit einem Intel-Sound-Morpher auf sich und weshalb steht auf einem Mikroskop für Kinder ein Intel-Logo?

Intel Play Me2Cam

Die Intel Play Me2Cam war ein wenig wie Microsofts Kinect. Anstatt Ihr Bild wie Skype über das Internet zu übertragen, nahm die Me2Cam das Video des Benutzers auf, interpretierte es und nutzte es als Möglichkeit, mit Objekten in einer Szene zu interagieren. "Ein völlig neues Spielsystem, bei dem Kinder sich selbst auf dem Computerbildschirm sehen und ihren eigenen Körper benutzen, um in einer virtuellen Welt zu navigieren", so beschrieb es Intel.

Die Me2Cam (angeschlossen über den damals neuen USB-Standard) wurde mit einer Reihe von Spielen ausgeliefert, die von "Bubble Mania" (zerstören Sie die virtuellen Blasen, die Sie umgeben) über "Pinball" (benutzen Sie Ihre Arme als Flipper) bis hin zu "Snow Surfin'" reichten. Alle Spiele liefen natürlich auf Ihrem PC, sofern dieser über ein CD-ROM-Laufwerk verfügte.

Intel Play Computer Sound Morpher

Wir haben den Intel Play Creative Sound Morpher nie benutzt, aber dieser Youtube-Bericht von vor ein paar Jahren fällt sehr negativ aus. Anscheinend konnte der Sound Morpher nur Ihre Stimme aufzuzeichnen und die Aufzeichnung dann wie ein schlechtes Diktiergerät über zwei lausige USB-Kopfhörer wieder abzuspielen.

Sie mögen sich über die anderen Produkte in dieser Liste den Kopf zerbrechen, aber diese scheinen mit einer gewissen Sorgfalt hergestellt worden zu sein. Der Sound Morpher zählt aber offensichtlich nicht dazu, denn dieser klingt nach reiner Geldverschwendung.

Intel Wireless Series Gamepad

Im Jahr 2000 war Intel im Bereich der PC-Peripheriegeräte mit Volldampf unterwegs. Die Wireless Series des Unternehmens sollte das damals angesagte Konzept des "kabellosen PCs" demonstrieren. Die Wireless-Serie bestand aus einer Basisstation, die über "Digital Spread Spectrum Radio" mit einer separaten Maus und Tastatur der Marke Intel verbunden werden konnte.

Das seltsamste Gerät war wohl das kabellose Gamepad, das entweder wie eine Art Therapiegerät für Hämorrhoiden oder ein Spielzeug für den Feierabend aussah, über das ich nicht zu viel spekulieren möchte. Seltsamerweise schienen diejenigen es zu lieben, die es bei Amazon kauften.

Intel Dot.Station and Intel "PCs"

In seinem Übereifer stellte Intel sogar seinen eigenen PC her! Nun, keinen PC im eigentlichen Sinne, sondern ein "Web-Gerät", das durchaus wie ein PC aussah. Es konnte eine Verbindung zum Internet herstellen, auf E-Mails zugreifen und verfügte sogar über ein eingebautes Telefon und eine Fernbedienung.

"Die Intel Dot.Station ist das Ergebnis umfangreicher Verbraucherforschung und enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden", sagte Claude Leglise, Vice President der Intel Architecture Group und General Manager der Home Products Group, bei der Markteinführung. "Wir glauben, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das nicht nur die Bedürfnisse von Dienstanbietern erfüllt, sondern auch Verbraucher anspricht, die keinen PC besitzen und Zugang zum Internet haben wollen."

Wahrscheinlich war das eine treffende Bemerkung, denn die PC-Kunden von Intel zogen es vor, dass sich die Benutzer stattdessen über ihre eigenen PCs mit dem Internet verbinden. Die Dot.Station war dementsprechend nicht lange in Betrieb.

Genauso schlecht etablierte sich der Classmate PC von Intel, der eher ein Referenzdesign als ein tatsächliches Produkt war. Der Clamshell EF10MI2 war eine Ergänzung zum Projekt "One Laptop Per Child", das darauf abzielt, PCs in ländlichen Regionen und Entwicklungsländern zu verbreiten.

Intel stellte auch das Intel Web Tablet her, eine Art "tragbarer Browser", der nie wirklich über das Prototypenstadium hinauskam. Es ließ sich drahtlos verbinden.

Intel Personal Audio Player 3000

Es ist unklar, ob die Play-Linie vom Publikum angenommen wurde oder ob es sich im Wesentlichen um PC-Peripheriegeräte handelte, die als Spielzeug gebrandmarkt wurden. Vielleicht als Reaktion darauf brachte Intel im Oktober 2001 drei spezielle PC-Zubehörteile auf den Markt: eine Webcam, einen MP3-Player und eine Digitalkamera.

Der Personal Audio Player 3000 wurde am 2. Oktober 2001 auf den Markt gebracht. Der 149,99 € teure Player von Intel wurde mit 128 MB integriertem Flash-Speicher, Tools zum Rippen von CDs in das MP3- oder WMA-Format, einem MultiMedia-Card-Erweiterungssteckplatz und einer durchsichtigen Kunststofffrontplatte geliefert, die individuell gestaltet werden konnte. Allerdings war nichts davon von Bedeutung und noch vor Ablauf des Monats hatte Apple den iPod auf den Markt gebracht. Einen 5-GB-MP3-Player für 399 €, der die Welt veränderte.