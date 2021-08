Dank ausgefeilter Webtechnologien wie HTML5 sind Webbrowser inzwischen so weit entwickelt, dass Sie fast alle privaten und beruflichen Aufgaben mit einer leistungsstarken Webanwendung erledigen können. Sie brauchen keine Software herunterzuladen, sparen Speicherplatz auf der Festplatte und komplizierte Installations- und Einrichtungsprozesse entfallen. Mit dem Aufkommen von Web-Apps entstand auch eine neue Art von internetbasierten Geräten wie Chromebooks.

Für viele Aufgaben gibt es bereits eine Fülle gut funktionierender Webanwendungen. Die 11 hier vorgestellten Web-Apps sind lediglich eine Auswahl, gehören unserer Meinung jedoch zu den derzeit besten und empfehlenswerten Tools:

InVideo

Software für Videobearbeitung kann kompliziert sein. Nicht so bei InVideo . Dank der intuitiven Bedienerführung können Einsteiger fast ohne Lernaufwand loslegen. Die kostenlose Version bietet alle Funktionen, die man für die Bearbeitung von Videos braucht.

Der größte Nachteil ist das Wasserzeichen, das auf den in der kostenlosen Version erstellten Videos platziert wird. Sie können jedoch für monatlich 10 US-Dollar bei jährlicher Zahlweise ein Upgrade auf den Business-Tarif auf erwerben. Dadurch werden Tausende zusätzlicher Vorlagen freigeschaltet, die Auflösung der Videowiedergabe wird von 720p auf 1080p erhöht, Sie erhalten 10 GB Cloud-Speicher und eine Menge anderer Funktionen.

Auch wenn es die Funktionen von Adobe Premiere Pro nicht vollständig ersetzen kann, ist InVideo eines der besten (und einfachsten) Online-Programme für Videobearbeitung.

Photopea

Es ist schwer vorstellbar, dass eine Web-App mit dem Funktionsumfang von Photoshop konkurrieren kann - aber Photopea kommt dem schon sehr nahe. Der Funktionsumfang von Photopea ist für eine Webanwendung einfach erstaunlich. Und zwar so sehr, dass es tatsächlich schwer ist, es von Photoshop zu unterscheiden - sogar die Benutzeroberfläche ist fast identisch!

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Sie diese Premiumfunktionen völlig kostenlos erhalten. Es gibt nur zwei Unterschiede zwischen dem kostenlosen und dem kostenpflichtigen Konto: Das kostenpflichtige Konto enthält keine Werbung, und Sie können bis zu 60 Arbeitsschritte rückgängig machen statt 30. Das war's!

Wenn Sie den Entwickler unterstützen möchten, können Sie natürlich ein Upgrade durchführen oder Photopea einfach auf die Whitelist Ihres Werbeblockers setzen.

Spotify Web Player

Es gibt einige großartige Musik-Streaming-Dienste, aber wenn es darum geht, was Sie in Ihrem Browser verwenden sollen, werden Sie kaum etwas Besseres als Spotify finden. Spotify hat derzeit über 70 Millionen Titel zur Auswahl, von denen über 2,6 Millionen Podcasts sind - etwas, das Apple Music leider nicht bietet.

Spotify ist außerdem kostenlos. Das heißt, wenn Sie sich nicht an der Werbung stören. Wenn Sie die Werbung als zu störend empfinden, bietet Spotify einen Premium-Tarif (Spotify Premium) an, der völlig werbefrei ist, Ihnen unbegrenztes Überspringen von Titeln ermöglicht und eine bessere Klangqualität bietet (128 kbit/s gegenüber 320 kbit/s).

Wenn Sie bereit sind, iTunes aufzugeben und Spotify zu nutzen, verlieren Sie nicht einmal Ihre bereits erstellten Wiedergabelisten - Sie können sie einfach übertragen.

Google Workspace

Wenn es um Produktivität und Zusammenarbeit geht, ist Google Workspace (früher G Suite genannt) der unangefochtene Champion. Natürlich sind viele der Tools, die mit dem kostenlosen Google-Mail-Konto geliefert werden - Google Text & Tabellen, Kalender, Drive usw. - für den persönlichen Gebrauch völlig ausreichend, aber wenn Sie den Funktionsumfang dieser Tools erweitern und noch ein paar weitere Tools hinzufügen möchten (und es Ihnen nichts ausmacht, rund 5 Euro pro Monat zu zahlen), dann ist Google Workspace genau das Richtige für Sie und Sie bekommen eine Menge an Funktionen: E-Mail, Chat, Video- und Sprachnachrichten, Website-Erstellung, Umfrageerstellung, Cloud-Speicher (ab 30 GB), Dokumentation, Tabellenkalkulation, Präsentation und andere Tools zur Arbeitsoptimierung.

Asana

Wenn es um ein Projektmanagement-Tool geht, sind Asana und Trello zwei der wichtigsten Akteure in diesem Bereich. Trello ist großartig, wenn Sie ein einfaches Drag-and-Drop-Kanban-Board suchen, aber Asana bietet mit seiner kostenlosen Version viel mehr Flexibilität, weshalb diese Web-App unsere Empfehlung ist.

Zusätzlich zur Kanban-Board-Ansicht bietet Asana seinen Nutzern eine kostenlose Kalender- und Listenansicht. In der Kalenderansicht können Sie sogar Geburtstage, Arzttermine usw. eintragen, so dass Sie mehr als nur Ihre persönlichen Aufgaben und deren Fortschritt im Auge behalten können.

Wenn Sie nichts zahlen wollen, aber mit der Kanban-Ansicht zufrieden sind, ist Trello immer noch ein starkes Tool, das Sie in Betracht ziehen sollten. Dank des schnörkellosen Designs können Sie mit fast jedem Projekt ohne Lernaufwand beginnen.

1Password

Cybersicherheit sollten Sie nicht auf die leichte Schulter nehmen - Ihr Schutz beginnt bei Ihnen. Wenn Sie für alle Ihre Konten dasselbe schwache Kennwort verwenden, genügt ein Angriff und nur wenig Aufwand des Hackers, um Ihre Konten zu gefährden. Deshalb brauchen Sie für jedes Ihrer Konten ein starkes eindeutiges Passwort. Weil man sich diese Passwörter nicht alle merken kann, kommen Passwortmanager wie 1Password ins Spiel.

Wie der Name schon sagt, müssen Sie sich mit 1Password nur ein einziges Passwort merken - Ihr Hauptpasswort. Wählen Sie ein einprägsames (aber sicheres!), denn nur Sie haben Zugang dazu. Für Ihre anderen Konten können Sie mit 1Password extrem sichere Kennwörter erstellen und speichern. Und Sie können auch andere sensible Daten wie Kreditkarteninformationen und Ihre Adresse speichern.

Mint

Mint, das 2009 von Intuit übernommen wurde, ist einer der derzeit besten Dienste für persönliche Finanzen. Mit Mint können Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben verfolgen, Budgetpläne erstellen, Benachrichtigungen bei niedrigem Kontostand einrichten und vieles mehr - alles über das Internet. Keine Tabellenkalkulationen mehr.

Sie können nicht nur Ihre Bankkonten verwalten, sondern auch Ihre Anlagekonten (wie RobinHood oder TDAmeritrade) synchronisieren und sogar Ihr Bitcoin-Vermögen im Auge behalten.

Vollwertige PC- und Xbox-Spiele im Browser spielen

Dank Nvidias Geforce Now und Microsofts Xbox Game Pass Ultimate können Sie heutzutage sogar vollwertige PC- und Xbox-Spiele in Ihrem Browser spielen. Wir haben sowohl GFN als auch Xbox Cloud Gaming ausprobiert, und beide haben sich erstaunlich gut bewährt - solange man nicht gerade Twitch-Shooter spielt. Das Angebot von Nvidia eignet sich besser für PC-Spieler mit umfangreichen Spielesammlungen, da es sich in ihre bestehenden Konten bei Anbietern wie Steam und Epic einklinkt.

Geforce Now bietet eine unbegrenzte kostenlose Mitgliedschaft und für 10 Euro monatlich erweiterte Spielesitzungen, vorrangigen Zugriff auf die Warteschlange und Echtzeit-Raytracing-Funktionen. Für den Xbox Game Pass Ultimate zahlen Sie derzeit 1 Euro monatlich (nur für neue Mitglieder, sonst 12,99 Euro), das beinhaltet den Zugang zu über 100 Spielen auf PC und Xbox sowie Xbox Live Gold.

Discord

Wenn Sie Spiele in Ihrem Browser spielen, brauchen Sie auch eine Möglichkeit, mit Ihren Freunden zu sprechen. Skype hat zwar immer noch seine Berechtigung (etwa für internationale Anrufe), aber wenn es um einen Kommunikationsdienst geht, der mehr als nur einen Voice-Chat bietet, ist Discord das Nonplusultra. Mit der Möglichkeit, themenspezifische Server und dedizierte Channels zu erstellen, Zugangsfunktionen wie Text-To-Speech und einer Umgebung, die auf Echtzeit-Interaktion mit Server-Mitgliedern ausgerichtet ist, ist Discord einfach unschlagbar.

Discord ist der perfekte Ort für Community-Treffen: Apex Legends spielen und mit Freunden in einem Serverraum chatten, Netflix mit einer Gruppe von Freunden streamen und vieles mehr.

Slack

Slack verfügt über viele der Funktionen, die Sie auch bei Discord finden (oder zumindest über einige ähnliche Funktionen), aber Slack ist eher auf Unternehmen ausgerichtet, während Discord sich hauptsächlich an Gamer richtet. In einem Slack-Arbeitsbereich können Sie Systemadministratoren zuweisen, die ihre eigenen Regeln und Vorschriften festlegen und durchsetzen können, während Discord-Server von Communities verwaltet werden, die zwar serverspezifische Richtlinien erstellen können, sich aber an die Discord-Richtlinien halten müssen.

Einfach ausgedrückt: Unternehmen haben mit Slack mehr Kontrolle über ihren Arbeitsbereich. Wenn Sie ein Unternehmen sind, oder wenn Sie an einem kleinen Projekt arbeiten, aber planen, Ihre Ressourcen zu erweitern, und Sie Ihren Arbeitsbereich "besitzen" möchten, ist Slack vielleicht das beste Kommunikationswerkzeug für Sie.

Aber egal, ob Sie sich für Slack oder Discord (oder beides!) entscheiden, beide sind immer noch eine bessere Wahl als Skype.

Cloud-Speicher

Okay, Ihre Festplatten sind keine Software, aber die Datenspeicherung ist genauso wichtig. Und wenn Ihre Daten nicht an mindestens drei Orten gesichert sind, existieren sie gar nicht. Aus diesem Grund sprechen wir über Cloud-Speicher - eine unverzichtbare Ressource für die Speicherung Ihrer Daten.

Die drei wichtigsten Cloud-Speicher-Anbieter - Dropbox, Google Drive und Microsoft One Drive - gibt es schon seit einiger Zeit, und alle drei sind eine gute Wahl. Alle drei bieten auch eine kostenlose Variante. Je nachdem, wie viel Speicherplatz Sie benötigen, sollten Sie sich für einen dieser Anbieter entscheiden. Die kostenlose Version von Dropbox bietet 2 GB, One Drive 5 GB und Google Drive 15 GB.

Sie können natürlich die Vorteile der kostenlosen Angebote nutzen und sich bei allen Anbietern anmelden, aber wenn Sie wirklich Speicherplatz benötigen, sollten Sie den Kauf eines NAS mit mehreren Laufwerken in Betracht ziehen. Sie profitieren nicht nur von dem zusätzlichen Speicherplatz, sondern auch von den Vorteilen des Datenschutzes, die mit der Aufbewahrung Ihrer Daten zu Hause verbunden sind.

Webanwendungen werden weiter wachsen

Webanwendungen können bereits die meisten (wenn nicht sogar alle) Aufgaben erledigen, für die man früher eine PC-Software gebraucht hat. Man kann davon ausgehen, dass bereits verfügbare Web-Apps entweder weiterentwickelt oder von einer ähnlichen Webanwendung verdrängt werden.

Trotzdem wird es natürlich weiterhin Desktop-Software geben - auch für den Fall, dass Sie einmal keine Internetverbindung haben.

