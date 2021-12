Laut Berichten des Financial-Times-Tochtermagazins TNW wird erwartet, dass das Weiße Haus auf einem virtuellen "Gipfel für Demokratie", der von Präsident Joe Biden ausgerichtet wird, zeitnah seine "Allianz für die Zukunft des Internets" vorstellen wird. Während die genauen Pläne für die Allianz noch unklar sind, deuten interne Dokumente darauf hin, dass die USA ihre Verbündeten für ihre Vision eines freien Internets gewinnen wollen - weg von den Modellen Chinas und Russlands.

Visionen von Freiheit

Die Pläne der Regierung Biden wurden erstmals in durchgesickerten Dokumenten bekannt, die Politico im vergangenen Monat erhalten hat. Einem Entwurf zufolge wird sich die Allianz für ein offenes, vertrauenswürdiges und sicheres Internet einsetzen, das demokratische Grundwerte und die Achtung der Menschenrechte fördert. In dem Dokument werden zwei Gründe für die Gründung der Allianz genannt:

Autoritäre Mächte nutzen das Internet zur staatlichen Kontrolle. Besorgnis über Fehlinformationen, Sicherheit und die Kontrolle des Internets durch Internetgiganten.

Als Reaktion darauf soll die Allianz eine gemeinsame "Visionserklärung" abgeben und eine Charta mit operativen Grundsätzen und Verpflichtungen für die Jahre 2022 und 2023 entwickeln. Dazu gehören gemeinsame Ansätze für:

den Datenschutz,

den offenen Zugang zu Software,

die Regulierung von Plattformen sowie

die Einrichtung eines Forums für Cybersicherheit.

In einem Artikel für die Brookings Institution erklärte Jessica Brandt, eine politische Direktorin der einflussreichen Denkfabrik, dass die Allianz auch ein echtes Multi-Stakeholder-Bündnis sein sollte, das sich auf bestehende Menschenrechtsprinzipien stützt und in der Lage ist, Lücken in seiner eigenen Leistung zu schließen. Die Publikation berichtet, dass die Biden-Administration gezwungen sei, sowohl ihren Prozess als auch ihre Politik zu überdenken. Kritiker befürchten, dass die Vorschläge übereilt sind, bestehende Kampagnengruppen ins Abseits drängen und genau die Rechte bedrohen, die sie eigentlich schützen sollten.

Verbündete und Konkurrenten

Die Gästeliste des Gipfels ha t laut TNW für Kontroversen gesorgt. So sollen m ehr als 100 Länder teilnehmen, aber für China und Russland i st kein Platz vorgesehen. Auch die NATO-Mitglieder Türkei und Ungarn sowie der US-Verbündete Ägypten seien nicht eingeladen . Taiwan hingegen habe ein Ticket erhalten, was in Peking für Verärgerung sorg e.

Lesetipp: Wie lange ist Internet noch Neuland?