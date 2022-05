Die Wahl eines passenden Hosting-Dienstleisters ist wichtig, denn professionelles Webhosting ist für den Erfolg der eigenen Webseite genauso relevant, wie die Webpräsenz selbst. Die Entscheidung für einen Hoster wirkt sich damit direkt auf den Erfolg Ihres Unternehmens aus.

Wer eine Webseite betreibt, braucht Webhosting

Bevor Sie mit Ihrer Internetpräsenz online gehen, benötigen Sie einen Speicherort, an dem Sie Ihre Daten ablegen und von wo aus diese auch aufgerufen werden können. Eine Webseite besteht üblicherweise aus Texten, Bildern, Videos und verlinkten Dateien wie PDFs und einer Betriebssoftware, dem sogenannten CMS. Große Unternehmen setzen hierbei häufig auf eine proprietäre, unabhängige Infrastruktur mit selbst betriebenen Servern. Da deren Betrieb viel Technik, Zeit und Kompromissbereitschaft erfordern, ist ein externes Webhosting in der Regel die bessere Wahl und auch gängige Praxis: Hierbei speichern Sie die Daten für den Betrieb Ihrer Webseite auf einem Webspace, den Sie bei einem Webhosting-Dienstleister mieten. Unterstützt der Anbieter den Kunden bei der Konfiguration und Verwaltung des Servers, spricht man von Managed Hosting. Damit obliegt die technische Administration dem Webhoster. Sie als Kunde brauchen sich nicht um die Technik zu kümmern und können sich auf die Inhalte der Website konzentrieren.

Bei der Auswahl eines zu Ihnen passenden Webhosters sollten Sie nicht nur auf die Kosten achten. Lassen Sie sich nicht zu leicht von niedrigen Preisen und scheinbar attraktiven Angeboten blenden. Ausgesprochen wichtig sind auch viele andere Faktoren wie Standort, Sicherheit, Bedienung des Frontends und Support. Wir zeigen Ihnen, nach welchen drei Hauptkriterien Sie die Entscheidung für einen Hosting-Anbieter treffen sollten. Schließlich handelt es sich um eine meist langfristige Entscheidung, bei der sich im Ernstfall zeigt, wie gut Sie beraten waren.

1. Auf den Datenschutz achten

Gerade in Deutschland achten Internetnutzer auf den sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten. Beim Hosting steckt der Teufel aber im Detail. Auch wenn ein Webhoster DSGVO-Konformität verspricht, sollten Sie unbedingt ein Auge auf die Herkunft und den Geschäftssitz des Dienstleisters haben (Stichwort: „Standort“).

Am kritischsten sollten Sie bei Hostern mit US-amerikanischer Beteiligung sein. Befindet sich das gesamte Unternehmen oder die Muttergesellschaft in den Vereinigten Staaten, greift der US-Cloud-Act unmittelbar. Dieser besagt, dass die gesamten eigenen Daten sowie die Kundendaten an US-Behörden ausgehändigt werden müssen, etwa zur Verbrechensaufklärung.

Solche Unternehmen befinden sich in der Zwickmühle, da sich die DSGVO und der Cloud-Act widersprechen. Im Ernstfall kann ein Hoster nicht beide Verordnungen befolgen. Dann stellt sich die Frage, ob der Druck aus den USA oder der EU höher ist und der Anbieter seine Daten tatsächlich nicht herausgibt. Seitens der US-Behörden ist allerdings mit maximalem Druck zu rechnen.

Da Sie aber grundsätzlich verpflichtet sind, gemäß geltender Gesetze mit den Daten Dritter umzugehen, laufen Sie Gefahr, bei einem derartigen Vorfall von den Geschädigten – also ihren Kunden, deren Daten umfänglich herausgegeben werden – in Regress genommen zu werden. Um diese Gefahren schon von vornherein zu umgehen, sollten Sie bestenfalls einen Webhoster wählen, der sowohl seine technische Infrastruktur als auch seinen Firmensitz in Deutschland hat. Dann nämlich gilt uneingeschränkt das deutsche beziehungsweise europäische Recht mit strengen Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften.

2. Auf Performance setzen

Die Performance ist ein wichtiger Punkt beim Webhosting. Schließlich möchten Sie den Besuchern Ihres Internetauftritts ein möglichst angenehmes Nutzungserlebnis liefern. Eine Webseite mit längerer Ladezeit vergeudet Potentiale, denn die Besucher halten sich weniger lang auf, kehren seltener wieder zurück und sorgen insgesamt für weniger Abschlüsse. Schlecht für Sie, gut für Ihre Konkurrenz.

Die empfundene Ladezeit hat also einen unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg Ihrer Webseite, ungeachtet Ihres Geschäftsmodells. So wirken sich bereits minimale Geschwindigkeitsverbesserungen einer mobilen Webseite positiv auf die Konversionsraten aus – also auf den Umsatz. Zu derartigen Ergebnissen kommen inzwischen zahlreiche Untersuchungen, so bspw. eine Studie von Deloitte. Ein A/B-Test von Vodafone hat 2021 gezeigt, dass die Verkäufe auf deren Webseite um acht Prozent ansteigen, wenn lediglich ein einziges Bild schneller lädt.

Und weil auch Google weiß, was User wollen und darauf größten Wert legt, gilt also: Aus SEO-Sicht sollten Sie keine Kompromisse bei der Performance eingehen. Wer eine schnellere Webseite vorweisen kann, wird im Google-Ranking ceteris paribus bevorzugt. Längere Ladezeiten hingegen straft Google in den Suchergebnissen entsprechend ab.

m Ihre Webseite mit der bestmöglichen Performance zu betreiben, sollten Sie also nach einem Hoster Ausschau halten, der nachweislich genau das bieten kann. Dementsprechend sind auch die Zuverlässigkeit und Stabilität des Dienstes von großer Bedeutung. Wollen viele Besucher zeitgleich auf Ihre Webseite zugreifen, kann dies sonst sehr langsam werden. Schlimmstenfalls ist Ihre Seite gar nicht mehr erreichbar.

Gute Managed-Hosting-Anbieter können die Ressourcen bei Bedarf auch kurzfristig anpassen und erreichen dadurch sowohl ein besonders hohes Leistungsniveau als auch eine sehr gute mittlere Erreichbarkeit der Webseiten.

3. Einen hilfsbereiten Hosting-Partner wählen

Zu guter Letzt gilt, dass auch die Erreichbarkeit und Kompetenz des technischen Supports eine herausragende Rolle bei der Wahl des Hosters spielen sollte. Nach einem Update ist Ihre Webseite nicht mehr erreichbar? Ein Zusatzmodul funktioniert nicht mehr wie gewünscht oder Sie haben Fragen zur Administration? Genau dann ist ein gut ansprechbares Service-Team wichtig. Es sollte zeitnah reagieren und Ihnen bei der Problemlösung kompetent zur Seite stehen. Ohne schnelle und zielführende Hilfe kann etwa der Ausfall eines Webshops für Umsatzeinbußen sorgen oder Google stuft die Webseite im Ranking herunter. Im schlimmsten Fall werden Ihre Kundendaten gestohlen oder die Daten Ihrer Webseite gehen verloren, weil Sie nach einer Cyberattacke keine ausreichende Hilfe vom Hoster erhalten haben.

Faustregel bei Umfang und Qualität der Webhosting-Serviceleistung: Ein kleiner, spezialisierter Anbieter kann in der Regel viel individueller und zeitintensiver auf Kunden eingehen als große Massenanbieter. Bei Letzteren kann man Glück oder Pech haben, in welchem Rechenzentrum und in welcher Support-Abteilung man verortet worden ist.

HostPress: spezialisierter Partner für Managed WordPress Hosting

HostPress ist ein Hosting-Partner, der nachweislich alle genannten Qualitätskriterien unter einen Hut bringt. Der im Saarland ansässige Dienstleister ist auf das Managed Hosting von WordPress-Webseiten spezialisiert. Für HostPress spricht neben der Highspeed-Performance außerdem, dass sowohl Server- als auf Firmenstandort in Deutschland liegen. Die für das Wordpress-Webhosting optimierte Serverarchitektur mit SSD-Speicher und starken Prozessoren sowie einer umfassenden Cachinglösung sorgen für kurze Ladezeiten und hohe Pagespeed-Werte. Betreuung und Beratung, die Sie im Tagesgeschäft entlasten, sind weitere Schlüsselfaktoren, damit Ihrer Webseite auf dem Weg zum Erfolg nichts in die Quere kommt.

Da die meisten Seiten heutzutage bereits auf Basis von Wordpress laufen, ist das beliebte CMS immer wieder Zielscheibe für Cyberattacken. HostPress beugt derartigen Angriffen mit einer umfassenden Sicherheitsarchitektur aus isolierten Kundenaccounts, DDoS- und Bruteforce-Protection, Anti-Malware-Scanning und einem kostenlosen SSL-Zertifikat vor.

HostPress auf einen Blick:

B2B Managed Hosting für Wordpress-Projekte mit 100% Ökostrom

Highspeed Hosting und flexible Tarife – für jedes Projekt und Unternehmen das richtige Paket

100% DSGVO-konformes Hosting – Server- und Firmenstandort in Deutschland

24/7-Notfall-Support und Hilfe per Live-Chat und Mail – mit 4,95 Sternen bewertet

