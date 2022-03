Samsung, Apple, OnePlus, Xiaomi, Vivo & Co. bauen Smartphones, deren Leistung von Jahr zu Jahr massiv ansteigt und wir mit jeder neuen Generation auch neue Geschwindigkeits-Rekorde sehen. Die Performance kann man gut mit sogenannten Benchmark-Tests ermitteln, ein sehr bekannter Benchmark ist der von Antutu.

Der Antutu-Benchmark überprüft neben der Prozessor- und Grafikleistung auch die Speicher-Performance und die Nutzererfahrung. Aus den jeweils erreichten Punkten ergibt sich eine Gesamtpunktzahl, je höher, desto besser die Performance. Bei Antutu findet man frei zugänglich ein Ranking der stärksten Smartphones auf dem Markt. Nachfolgenden haben wir für Sie die 10 schnellsten Android-Smartphones der Welt aufgelistet (Stand Februar 2022).



Die aktuell 10 schnellsten Android-Handys auf dem Markt

Hier finden Sie die gesamte Rangliste

Wo ist Apple?

Sie fragen sich nun zurecht, wo denn nun Apple mit seinem aktuellen Flaggschiff iPhone 13 (Mini, Pro) in der Rangliste ist. Tatsächlich ist es so, dass ein Benchmark-Vergleich zwischen Android und iOS nur schwer möglich ist. Antutu hat dafür eigenes eine Rangliste mit nur Apple-Geräten aufgeführt. Antutu erklärt dies damit, dass der Benchmark basierend auf den verschiedenen Technologien der unterschiedlichen Plattformen entwickelt wurde. So nutzt Antutu im Grafiktest mit "Metal" beim iPhone und "Vulkan" bei Android unterschiedliche APIs. Somit sind die Punktzahlen plattformübergreifend nicht direkt vergleichbar.

Das iPhone 13 Pro Max ist mit 846.870 Punkte das beste iPhone in der Antutu-Rangliste. Das heißt aber nicht, dass es sich in der obigen Liste auf Platz 7 einordnen würde. Im Gegenteil, andere Benchmarks zeigen, dass iPhones nach wie vor die beste Mobilleistung aller Smartphones bieten, so schlägt etwa das iPhone 13 das aktuelle Galaxy S22 um Längen!

Nur theoretische Benchmark-Werte

In der Vergangenheit ist beispielsweise OnePlus aufgefallen, die ihre Smartphones speziell für Benchmark-Tests vorbereiten und etwa die Taktrate der CPU-Kerne anheben, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Allgemein sollten Sie daher Ihre Kaufentscheidung nicht von theoretischen Benchmark-Ergebnissen abhängig machen. Ja, gewisse Chips sind schneller als andere, so ist der Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm aktuell das Nonplusultra bei Android-Handys, wie auch die SoC-Rangliste von Antutu zeigt.

Aber selbst die Mittelklasse-CPUs in günstigeren Handys sind mittlerweile ausreichend stark, sodass Sie im Alltag keine System-Ruckler feststellen und die meisten Aufgaben fast genauso gut erledigen können wie mit einem Flaggschiff-Smartphone. Auch wenn diese im Benchmark-Test deutlich hinter der Spitze liegen. Das beweist etwa das letztjährige Samsung-Mittelklasse-Gerät Galaxy A52 5G im direkten Vergleichen mit dem Spitzenmodell Galaxy S21 Ultra 5G. Sobald wir den Nachfolger Galaxy A53 in die Finger bekommen, erfolgt ein neuer Vergleich zum Flaggschiff Galaxy S22 Ultra. (PC-Welt)