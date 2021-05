Mit dem Aufkommen der Covid 19-Pandemie mussten Unternehmen die Back-End-Infrastruktur schnell an viele neue Anforderungen anpassen. Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten und zu schauen, wo sich im nächsten Schritt Einspar- und Wachstumspotenziale ergeben. Dazu gehört auch die Diskussion, wie und wo die Geschäftsdaten gespeichert sind. Lässt sich mit Multi-Cloud der TCO verbessern? Sind On-Premise Storage-Systeme sicher genug für das erforderliche Recovery? Welche Optionen gibt es und wie erreicht man das Optimum? Nachfolgend geben wir die Antworten dazu.

Daten effektiv nutzen

Daten sind heutzutage das ultimative Kapital aller Unternehmen – und es wächst ständig an. Neue Datenquellen wie etwa das Internet of Things (IoT) generieren ständig neue Daten. Ein Seagate-Bericht, basierend auf einer IDC-Studie, zeigt, dass bis 2025 das weltweite Datenvolumen auf 175 Zettabyte ansteigen wird. Die meisten dieser Daten werden maschinell generiert, sind unstrukturiert und global verteilt. Genau hier aber liegt die Herausforderung für Unternehmen: Aus Daten lassen sich nur dann neue Erkenntnisse für das Management generieren, wenn die Informationen intelligent erfasst, gespeichert und analysiert werden können. Ist das nicht der Fall, bleiben aktuell laut einem weiteren Seagate-Bericht über zwei Drittel der Unternehmensdaten ungenutzt.

Investitionen in das Datenmanagement haben daher einen potenziell signifikanten ROI. Doch die Verwaltung von Daten über verschiedene Standorte, mehrere Clouds und Plattformen hinweg ist äußerst komplex - insbesondere für Unternehmen, denen ohnehin nur wenige Ressourcen zur Verfügung stehen. Diese benötigen vor allem effiziente, skalierbare und kostengünstige End-to-End-Lösungen.

Geringer TCO mit Hybrid-Storage

Eine hybride Infrastruktur ist heute Standard. Dabei hat die lokale Speicherung eine entscheidende Bedeutung – sie bietet mehr Sicherheit und Leistung und erlaubt eine bessere Kostenkontrolle. Eine gute Hybrid-Cloud-Strategie eröffnet die freie Wahl, wo Anwendungen und Daten auf verschiedenen Plattformen am besten gehostet sind. Doch damit steigt auch die Komplexität und das wiederum erfordert eine regelmäßige Pflege.

Während auf den ersten Blick viel Cloud-Speicherkapazität zu äußerst attraktiven Preisen zu haben ist, deckt ein zweiter Blick häufig versteckte Kosten bei den Public-Cloud-Providern auf: Gebühren für die Datenübertragung und allgemeine API-Aufrufe bis hin zu Exit-Gebühren. Das alles kann zu unerwartet hohen Monatsrechnungen führen. Bei lokalen Storage-Plattformen entfallen diese Kosten, sodass es keine bösen Überraschungen gibt.

On-Premise Storage und Private Cloud Storage haben außerdem den Vorteil einer maximalen Flexibilität ohne Vendor-Lock-In. Damit sind Daten und ihre Speicherung für Unternehmen kein reiner Kostenfaktor mehr, sondern strategisches Kapital, das genutzt werden will.

Als ein weltweit führender Anbieter von Datenspeicherlösungen unterstützt Seagate mit seinen Enterprise Storage Lösungen Unternehmen dabei, Daten kosteneffizient zu speichern, zu verwalten und gewinnbringend einzusetzen.

Dazu gehören:

Einfacher Datenabruf. Seagates ATS-Software (Automated Tiered Storage) erkennt eingehende Datenmuster automatisch und verteilt die Daten auf die jeweils optimale Ebene – in Echtzeit und ohne Verzögerungen bei der Datenmigration.

Höhere System-Lebenszeit. Seagates patentierte AcousticShield-Technologie reduziert Performance-Einbußen um bis zu 90 Prozent.

Qualifizierte Software-Partner. Schon seit vielen Jahren arbeitet Seagate mit anerkannten Anbietern zusammen, z.B VMware, Veeam und Commvault.

Zukunftssichere Performance

In vielen Branchen steigt nicht nur das Datenvolumen deutlich an, auch die Performance ist ein kritischer Faktor. Beispiele dafür finden sich in den unterschiedlichsten Branchen: In der Medien- und Unterhaltungsindustrie bewirken Animationen, Spezialeffekte und Post-Production einen massiven Datentraffic, der verarbeitet werden muss. Und auch im Manufacturing-Bereich steigt die Menge an generierten Daten durch IoT-Anwendungen kontinuierlich. Ganz besonders gilt das auch für die Automobilindustrie, wo Daten unerlässlich für das autonome Fahren sind. Letztlich aber muss sich jedes Unternehmen – unabhängig von der Branche - auf mehr Daten und eine flexible, zukunftssichere Datenspeicher- und Managementstrategie einstellen.

Die nächsten Schritte

Um die Datenspeicher-Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen, muss zuerst die gesamte Infrastruktur überprüft und katalogisiert werden. Darauf aufbauend lässt sich dann feststellen, ob alle wichtigen Komponenten vorhanden sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jedes Unternehmen anders gelagert ist. Ein "One Size Fits All" Ansatz funktioniert in keinem Fall. Aus diesem Grund bietet Seagate viele verschiedene Enterprise-Speicherlösungen an, die alle Geschäftsanforderungen von der Edge bis zum Rechenzentrum abdecken.