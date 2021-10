Die Digitalisierung ist ein fortlaufender Prozess mit dem Potenzial, die Geschicke jedes einzelnen Unternehmens in den nächsten Jahren entscheidend zu bestimmen. Angesichts einer sich rasch erholenden Wirtschaft sind Unternehmen jetzt aufgefordert, die Weichen für Wachstum zu stellen und Prioritäten neu zu setzen. Doch wo soll man anfangen?

Aus Sicht von ServiceNow beginnt alles dort, wo die Arbeit erledigt wird - bei den Workflows. Diese müssen reibungslos fließen können. Wie das wiederum am besten gelingt, darüber liefert die diesjährige Now at Work-Konferenz am 14. Oktober (und dank der Aufzeichnung der Sitzungen noch einige Monate danach) viele interessante Einsichten.

Die Now at Work 2021 ist ein komplett digitales Erlebnis mit hochkarätigen Keynotes, Branchensitzungen und Kundenberichten aus der Praxis. Außerdem beinhaltet sie eine Tour durch Rome, dem neuesten Release der Now Platform, dessen neuesten Features und Funktionen Sie im Detail kennenlernen können.

Workflow a better world

Die Eröffnungs-Keynote gibt eine Kostprobe davon, wie verschiedene Unternehmen die Now Platform nutzen, um neue Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen und ihren Geschäftsprozessen auf eine neue höhere Ebene der Flexibilität zu heben. Denn spätestens seit der Pandemie wissen wir, dass die Fähigkeit schnell umzuschalten, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, überlebenswichtig ist.

Ein anschauliches Beispiel dafür, wie isolierte Prozesse verknüpft, Kundenservices aufgewertet und die Kundenerfahrung verbessert wird, liefert der Vortrag der britischen Bank TSB. Suresh Viswanathan, Chief Operating Officer bei der TSB, erläutert gemeinsam mit Keith Pearson, Global Head of Financial Services Go to Market bei ServiceNow, wie TSB das Bankerlebnis für Kunden und Mitarbeiter in einem sonst sehr traditionellen Sektor umgestalten konnte. Die Reform trug wesentlich zur Erholung von TSB bei und verlieh dem Unternehmen eine höhere betriebliche Widerstandsfähigkeit.

Frank Dunsmuir, Industry Lead for Customs and Trade bei Fujitsu, zeigt zusammen mit Kam Patel, Senior Director für den öffentlichen Sektor bei ServiceNow, wie das Unternehmen ServiceNow nutzt, um innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die den Zollprozess nach dem Brexit reibungslos gestalten und den physischen Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU weiterhin ungehindert ermöglichen.

Außerdem gibt es die inspirierende Geschichte von Telia, dem führenden schwedischen Telekommunikationsanbieter, der die digitale Integration für alle vorantreibt. Anna Lämber, Senior Director of Marketing EMEA North bei ServiceNow, spricht mit Malin Fransen Kronberg, Director of Service Assurance and Operational Control Center bei Telia, darüber, wie das Unternehmen seine Anlagen, Workflows und Prozesse konsequent umgestaltet, um seinen Kunden die Konnektivität und Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein.

Branchenfokus: Fertigung, Telekommunikation und Einzelhandel

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Now at Work sind die Branchenberichte. Phil Carter, europäischer Chefanalyst und Tech Research Lead bei IDC, umreißt die Rolle der digitalen Resilienz und Agilität für europäische Telekommunikationsunternehmen. Unterstützt wird er dabei von Hriday Ravindranath, Chief Product & Digital Officer bei British Telecom, und Jessica Constantinidis, EMEA Innovation Evangelist bei ServiceNow. Die beiden erläutern die neue Rolle der Telkos als Plattformpartner für Co-Innovation - und wie sie dazu beitragen können, globale Erfahrungen zu liefern.

Und wie geht es in der Fertigungsindustrie weiter, die zu großen Teilen nach wie vor auf manuelle Prozesse setzt? Jürgen Schön, EMEA Head of Manufacturing Industry bei ServiceNow, wird erkunden, wie ServiceNow-Kunden jetzt Teams und Systeme in ihrem gesamten Unternehmen miteinander verbinden, um die Produktivität der Mitarbeiter, die betriebliche Transparenz, die Sicherheit und die Verfügbarkeit zu erhöhen.

Um den Einzelhandel geht es schließlich im Gespräch von Yannis Daubin, Area Vice President & General Manager von ServiceNow in Frankreich, mit Marktanalyse von IDC. Erörtert werden Möglichkeiten der Personalisierung, um bei jedem Schritt des Einkaufsprozesses den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, gleichzeitig aber auch Kostenoptimierungen zu schaffen. Außerdem sprechen die beiden über die besten Wege zur Entwicklung neuer Dienstleistungen und Produkte, die Analyse von Markttrends, die Automatisierung von Sicherheit und Compliance sowie über die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit.

