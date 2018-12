War bis vor wenigen Jahren die Unternehmens-IT noch relativ überschau- und beherrschbar hat sich die Situation heute grundlegend geändert. Wachsende Datenfluten, komplexe IT-Entwicklungen und immer schwerwiegendere Sicherheitsbedrohungen verkomplizieren den Rechenzentrums-Betrieb zusehends.

Um die Unternehmens-IT auf dem aktuellen Stand zu halten und die Sicherheitsprobleme in den Griff zu muss die IT eine Menge Mitarbeiter, Zeit und Kosten aufwenden. Allein die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat in den letzten Monaten einen erheblichen Anteil der internen IT-Ressourcen gebunden. Wenige Monate nach Inkrafttreten des neuen Regelwerks beklagen acht von zehn Unternehmen deutlich mehr Arbeit für die geforderte Anpassung der Betriebsabläufe, sagte Susanne Dehmel, Rechtsexpertin des Digitalverbands Bitkom. "Die Bilanz ist ernüchternd."

Zwar war das Anpassen, Managen und Warten der IT-Systeme schon immer das tägliche Brot der IT. Aber heute sprengen immer mehr repetitive und zeitintensive Aufgaben zusehends die vorhandenen Ressourcen: Das Aufspielen von Updates, die Wartung von Servern oder das Managen von Lizenzpaketen lassen den administrativen Aufwand förmlich explodieren.

Dabei sollte die IT im Zeitalter der digitalen Transformation nicht nur ein Verwalter des Status Quo sein. Vielmehr wird von IT-Verantwortlichen heute erwartet, dass sie zum "Enabler für das Business" und Treiber für Innovationen werden. Die IT muss daher nicht nur die Prozesse rund um den Anwendungsbetrieb unterstützen, sondern Business-Anforderungen flexibel, zeitnah und zuverlässig umsetzen. Und sie sollte vor allem auch eigene Ideen einbringen, die das Business fördern. Doch dafür bleibt im laufenden IT-Betrieb kaum Zeit. Statt neue Business-Modelle zu kreieren und umzusetzen ist die IT weitgehend damit beschäftigt, Löcher zu stopfen.

Eine Plattform, die Freiräume schafft

IT-Experten und ihre Ressourcen zu entlasten ist laut der Studie The Workplace Hub Europe Survey, 2018 einer der Top-Einflussfaktoren bei der Suche nach neuen IT-Lösungen. Managed Services haben das Potenzial, diesen Druck abzubauen. Um Kosten zu sparen und die Komplexität der Lösungen möglichst gering zu halten standardisieren Managed Service Provider ihre IT. Gleichzeitig bieten sie genau das Ausmaß an Individualisierung, um alle Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen.

Die externen Spezialisten verfügen zudem über einen guten Überblick über den Markt und die Tools und haben langjährige Erfahrungen im Aufbau, der Nutzung sowie im Betrieb von IT-Services. Professionelle Managed Service Provider kennen sich zudem mit allen aktuellen Regularien und Verordnungen aus und verfügen über umfassende Erfahrung bei der Beratung von Unternehmen zu strategischen und technologischen Fragen.

Konica Minolta unterstützt Unternehmen mit seinem Workplace Hub dabei, ihre IT von zeitaufwändigen und belastenden Alltagsroutinen zu befreien und sie näher ans Business zu bringen. Die einheitliche IT-Plattform vereint alle wichtigen Funktionen, die die IT heute benötigt und schafft eine zuverlässige und robuste Infrastruktur, auf die sich IT-Verantwortliche verlassen können. Einen ersten Überblick finden Sie in nachfolgendem Video.

Managed IT-Services nach Bedarf

Den zentralen Teil des Workplace Hub bilden die Managed IT-Services. Dazu gehören Helpdesk, System-Sicherheit, Datenspeicher und Backup-Management. Die Services können alle zusammen oder einzeln genutzt werden; die Entscheidung liegt allein in der Hand des Anwenders. Über das Dashboard lassen sich alle IT-Funktionen skalieren und steuern. Das Admin Dashboard sorgt für den Überblick über die gesamte IT -Benutzer, Applikationen, Server, Storage, W-LAN, MFPs und vieles mehr. Das User Dashboard vereint essentielle Tools mit intelligenten Anwendungen für schnelleres und effizienteres Arbeiten.

Einen hohen Stellenwert bei der Konica Minolta Lösung nimmt das Thema Sicherheit ein: Der Fokus liegt auf stressresistenten Systemen. Der Workplace Hub erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen und schützt Ihre Daten, auch mit Blick auf die DSGVO. Im Falle eines Datenverlusts kann das System zudem schnell wiederhergestellt werden. Der größte Pluspunkt des Workplace Hub ist, dass die Anwender alle IT-Leistungen aus einer Hand erhalten. IT-Systeme für kleine und mittlere Unternehmen werden häufig von verschiedenen Anbietern bereitgestellt, die nicht alle Elemente nahtlos miteinander verbinden können. Das bedeutet, dass Sie ein System haben, das jederzeit ausfallen könnte und für schädliche Angriffe anfällig ist.

Beim Workplace Hub ist das gerade nicht der Fall. Hier erhalten Sie alle IT-Ressourcen unter einem gemeinsamen Dach: IT-Infrastruktur, Managed IT Services und Dashboard für Administration und Anwender. Außerdem werden immer die neueste Hardware und die aktuellste Software zur Verfügung gestellt und miteinander verknüpft.

Wenn Sie Ihre IT mit dem Workplace Hub von Konica Minolta von lästigen Alltagsarbeiten freisetzen und fit machen wollen für die Zukunft, finden Sie hier weitere Informationen.