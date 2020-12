Kaum eine Führungskraft wäre mit der Aussage nicht einverstanden ist, dass die Mitarbeiter das wertvollste Kapital eines Unternehmens sind. Zugleich kann kaum eine Führungskraft behaupten, sie wüsste alle Antworten auf die Frage, wie eine man gute Mitarbeitererfahrungen gestaltet.

Die alten Lehrbücher zum Aufspüren, Motivieren und Entwickeln von Talenten wurden in diesem Jahr mehrmals neu geschrieben. Die Dynamik zwischen den Organisationen und ihren Mitarbeitern hat sich unwiderruflich verändert. Es ist viel schwieriger geworden, eine herausragende Experience zu vermitteln. Die traditionellen Grenzen zwischen Heim und Büro sind verwischt. Sie wurden durch kollaborative Werkzeuge ersetzt, die Informationssilos verbinden, zugleich aber die Komplexität erhöhen.

Die tektonische Verschiebung in Richtung Homeoffice hat neue Herausforderungen, aber auch beträchtliche Chancen für Unternehmen und Arbeitnehmer mit sich gebracht. Es ist zwar nicht einfach, in diesem außergewöhnlichen Jahr viele Silberstreifen am Horizont zu entdecken, aber wir haben erlebt, wie Mitarbeiter in den Mittelpunkt einer ernsthaften Diskussion über die digitale Transformation gerückt sind. Und das ist eine gute Sache.

Die Transformation gewinnt an Tempo

In ihrem Bemühen um den richtigen Umgang mit ihren Mitarbeitern wenden sich CEOs und Vorstände nun an ihre CIOs und CTOs ebenso wie an ihre Personalchefs. Damit hat die Pandemie vielen IT-Verantwortlichen neuen Einfluss auf die Gestaltung der Geschäftsstrategie verschafft.

Corona hat die digitale Transformation beschleunigt, da Unternehmen nun mit radikal neuen Arbeitsbedingungen konfrontiert sind. Um mithalten zu können, waren Unternehmen gezwungen, ihre Entscheidungs- und Beschaffungsprozesse radikal zu ändern. Entspannte Einkaufszyklen gehören der Vergangenheit an, Stillstand ist nicht mehr zu verantworten. Branchen, die früher als digitale Nachzügler galten, sind nun darauf bedacht, die Technologie zu nutzen, um kurzfristige Ergebnisse zu erzielen.

In diesem neuen Umfeld erfolgreiche Unternehmen haben verstanden, wie Technologie dazu beitragen kann, unmittelbare Geschäftsprobleme zu lösen und auch langfristige Innovationen voranzutreiben. In diesem Kontext haben sie die Erfahrung gemacht, dass Cloud-basierte Managementsysteme einen kostengünstigeren und agileren Zugang zu den neuesten Innovationen bieten. Sie ermöglichen eine höhere Transparenz, eine Leistungssteigerung und eine Verbesserung der kritischen Kommunikation im gesamten Unternehmen.

Kunden- und Mitarbeiter-Experience konvergieren

Es ist zu einem gängigen Klischee in Unternehmen geworden, zu behaupten, Mitarbeiter würden an ihrem Arbeitsplatz Tools verdienen, die so einfach zu bedienen und hochwertig sind wie Consumer-Technologie. Doch allzu oft bleibt die Unternehmenssoftware hinter unseren hochgesteckten Erwartungen zurück.

Unternehmens-IT war schon immer von Komplexität und einem undurchdringlichen Jargon geplagt. Sie erfordert in der Regel Teams von Entwicklern und anderen Experten, um sie zum Funktionieren zu bringen. Corona hat diesen Status quo inakzeptabel gemacht.

Wir haben uns alle daran gewöhnt, sowohl Kollegen als auch Verwandte bei Zoom-Anrufen zu treffen. Die Konvergenz von Unternehmens- und Verbraucherkommunikation drängt Organisationen dazu, ihr mitarbeiterbezogenes technisches Umfeld in der Breite neu zu bewerten, um ihre Belegschaften besser zu unterstützen. Sie verdienen bessere Werkzeuge ebenso wie Kunden bessere Produkte.

Um Arbeitsabläufe generell neu zu gestalten und zu vereinfachen, braucht die IT wiederum Plattformen, die es auch Nicht-IT-Mitarbeitern ermöglichen, Geschäftsanwendungen zu entwerfen und zu erstellen. Und es gibt heute auch die Technologie, um auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Benutzeroberflächen zu erstellen.

Richtige Technik, richtiger Ort, richtige Zeit

Ganz gleich, ob Sie CFO, CIO oder Personalchef sind, Sie können in einem einzigen Fenster eine persönliche Ansicht für die Inhalte erstellen, die Sie sehen müssen, und so die Produktivität für sich und Ihr Team drastisch verbessern. Richtig konzipiert und eingesetzt können diese Interfaces so intuitiv und einfach zu bedienen sein wie die neueste Smartphone-Anwendung.

Die Konsumerisierung der IT hat die Spielegeln für die Mitarbeiter-Experience komplett neu geschrieben. Jetzt geht es nicht einfach nur darum, der Belegschaft Werkzeuge zu stellen, um Ihre Arbeit zu erledigen. Vielmehr brauchen wir mehr intelligente Tools, die einen Mehrwert für den Arbeitsalltag schaffen können, indem sie zugleich intuitiv und leistungsstark sind. Die Pandemie hat die Nachfrage danach verstärkt und für zusätzliche Komplexität gesorgt, da Teams an entfernten Standorten einfach nutzbare Werkzeuge für die Zusammenarbeit benötigen, um die Arbeit in Gang zu halten.

Um die Mitarbeiter engagiert, produktiv und ausgeglichen zu halten und zugleich mit dem Thema Komplexität fertig zu werden, bedarf es ständiger Innovation. Unternehmen kommen nicht herum, Technologien einzuführen, die den Wert eines Mitarbeiters kontinuierlich steigern können. Wie Arbeit auf diese Weise digital neu definiert werden kann, erfahren Sie hier.