Die Bilder sind jedes Mal von neuem faszinierend und werden gerne gezeigt: Wenn ein Automobilhersteller neue Fortschritte bei der autonomen Steuerung gemacht hat, sehen wir immer wieder Filmsequenzen, in denen sich ein mit Kameras, Sensoren und Radartechnologie ausgerüstetes Fahrzeug ohne Eingriffe des Fahrers über eine Teststrecke tastet. Dabei bewegen sich die Prototypen auf einem zunehmend komplexeren Parcours - und dringen allmählich auch in den öffentlichen Straßenverkehr vor.

Im Gegensatz zu den Teststrecken hält der einige Überraschungen bereit. Die autonomen Fahrzeuge müssen nicht nur Hindernisse erkennen und auf andere High-Tech-Fahrzeuge Rücksicht nehmen, sondern auch auf ältere Modelle, auf Fahrzeuge, deren Fahrer sich nicht regelkonform verhalten, auf Verkehrszeichen, Radfahrer, Fußgänger und eventuell sogar Tiere. Da reicht es nicht, dass Fahrzeuge ihren Weg selbst finden, sie müssen auch angemessen reagieren können.

Situationen, die Menschen mit einem Blick wahrnehmen, sind für Computer komplexe Aufgaben. Zwar funktioniert zum Beispiel Bilderkennung schon erstaunlich gut, aber im Straßenverkehr sind selbst geringe Fehlerraten nicht tolerierbar. Die Computer im Fahrzeuge benötigen daher zusätzliche Informationen. Die können etwa von anderen Fahrzeugen kommen, aber auch von der Infrastruktur - etwa Ampelanlagen - oder von Fußgängern und Radfahrern, die ein Smartphone bei sich tragen. Jedes Objekt, das seine Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung von sich aus "meldet", hilft dem Bordcomputer des Fahrzeugs bei seinen Entscheidungen.

Erprobung in Deutschland begonnen

In Deutschland wird derzeit in Berlin im Projekt Digitales Testfeld Stadtverkehr erprobt, welche Rahmenbedingungen und Technologien automatisiertes und vernetztes Fahren benötigt. Ein Teil ist das Projekt SAFARI. Mit ihm wird ausgelotet, wie autonome und vernetzte Fahrzeuge künftig weiter vorausschauen können, als es einem menschlichen Fahrer möglich ist.

Dazu werden besonders genaue und vor allem dynamische Karten mit Informationen über Fahrspuren, Verkehrsinfrastruktur und Daten von Lichtsignalanlagen (Ampeln) genutzt. Aktualisiert wird die Karte mit Informationen von anderen vernetzten Fahrzeugen. Dank der von ihnen gelieferten Informationen lässt sich etwa während der Grünphasen der Ampeln auf Kreuzungen zufahren, erhalten vernetzte Fahrzeuge frühzeitig Warnung vor Gefahren wie Baustellen, einem Pannenfahrzeug oder der Notbremsung eines anderen Fahrzeugs und kann sogar der Parksuchverkehr reduziert werden.

Das funktioniert logischerweise umso besser, umso mehr Teilnehmer kommunizieren -am besten alle. Der Fachbegriff dafür ist Begriff V2X (Vehicle-to-anything). Der vielversprechendste Ansatz dafür basiert aus LTE, woraus sich der Begriff LTE-V2X ableitet. Im Rahmen des Berliner Testfelds arbeitet das Fraunhofer FOKUS-Institut seit Oktober 2018 bei der Überführung der Technologie in die Praxis mit Huawei zusammen. Bereits Mitte November 2018 wurden die ersten kommerziell verfügbaren Produkte in das Berliner Testfeld integriert.

Vorteile von LTE-V2X

Fraunhofer FOKUS und Huawei konnten die bisher nur mit WLAN-V2X implementieren Anwendungen auf LTE-V2X überführen. Bei Testfahrten wurden alle europäischen Anforderungen an Datendurchsatz und Latenzzeiten erfüllt. In Berlin wurde so ein wichtiger Schritt hin zu einem C-V2X-Netzwerk (Cellular Vehicle-to-everything) getan. Das bildet die einheitliche Technologieplattform für den Datenaustausch mit anderen Fahrzeugen in der Nähe (LTEV2X PC5, auch als LTE side-link bezeichnet) auch dann, wenn keine Mobilfunkabdeckung gegeben ist, sowie über größere Entfernungen und via Basisstationen (LTE-V2X Uu).

Besonderheit von LTE-V2X im Gegensatz zu bekannten Mobilfunktechnologien ist, dass der direkte Datenaustausch ohne den Umweg über ein zentrales Backend möglich ist - also vernetzte Fahrzeuge auch direkt ohne Umweg über einen Mobilfunkmast miteinander kommunizieren können. Das erlaubt es Angaben wie Position, Geschwindigkeit oder ein Hindernis schneller und zuverlässiger an alle anderen vernetzten Fahrzeuge in der Umgebung zu übermitteln.

Untersuchungen der 5GAA zufolge ist LTE-V2X PC5 nicht nur leistungsfähiger, als der ebenfalls für diesen Zweck entwickelte WLAN-Standard IEEE 802.11p. Es hat auch bessere Aussichten, sich mittelfristig durchzusetzen. Ein Grund dafür ist die zunächst relativ geringe Anzahl an vernetzten Fahrzeugen bis mindestens 2025. Bis dahin, aber auch darüber hinaus, hat LTE-V2X als Technologie mit größerer Reichweite logischerweise deutliche Vorteile.

LTE-V2X hat sich in der Praxis bewährt

Zudem hat sich die Technologie schon in der Praxis bewährt. Seit September 2017 läuft in China in der westlich von Shanghai gelegenen Stadt Wuxi ein Pilotprojekt. Nach einem Jahr zog die Stadtverwaltung im September 2018 ein positives Fazit. Bereits 2019, soll LTE-V2X in der rund 6,5 Millionen Einwohner zählenden Stadt auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt werden. An dem Projekt, für das Huawei auf der World Internet of Things Exposition (WIoT) mit dem Award für die erste, kommerziell verfügbare LTE-V2X-Plattform ausgezeichnet wurde, sind unter anderem Audi China, Ford, Volvo, Volkswagen und Peugeot Citroen (PSA) beteiligt.

Der französische Automobilkonzern arbeitet mit Huawei zudem seit 2017 im Rahmen einer strategischen Partnerschaft an einer eigenen Connected Vehicle Modular Platform (CVMP). Im DS 7 CROSSBACK ist sie bereits seit April 2018 verfügbar und ermöglicht vernetzte Navigationsdienste und Spracherkennungsdienste. Wesentliche Grundlagen für vernetztes Fahren sind auf der Netzwerkseite also schon geschaffen.