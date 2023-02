Die Zeiten der großen IT-Outsourcing-Deals mit Verträgen über fünf oder zehn Jahre sind passé. In vielen deutschen Unternehmen schwingt das Pendel zurück. Sie wollen die eigene IT stärken, um Prozesse zu optimieren, digitale Produkte zu entwickeln oder neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Das Ranking des CIO-Magazins zeigt, welche Firmen mit deutschem Hauptsitz derzeit die größten IT-Teams unterhalten. Klassische IT-Anbieter, -Dienstleister und -Beratungsunternehmen wurden dabei nicht berücksichtigt.

Übrigens: Alle IT-Fakten zu den 120 größten deutschen Industriekonzernen, Versicherungen und Banken finden Sie im CIO Jahrbuch 2023.

Die größten IT-Teams deutscher Unternehmen

Platz 1

Deutsche Bahn AG

IT-Mitarbeiter: zirka 15.000 (2021)

Hauptsitz: Berlin

IT-Tochter: DB Systel GmbH

Allianz SE

IT-Mitarbeiter: zirka 15.000

Hauptsitz: München

IT-Tochter: Allianz Technology SE

Platz 2

Volkswagen AG

IT-Mitarbeiter: zirka 13.000

Hauptsitz: Wolfsburg

Platz 3

Mercedes-Benz Group AG

IT-Mitarbeiter: zirka 10.000 weltweit (inklusive Tochtergesellschaften)

Hauptsitz: Stuttgart

IT-Töchter: Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH, Mercedes-Benz Tech Motion GmbH, Mercedes-Benz.io, Mercedes-Benz Research and Development, India Private Limited (MBRDI Indien)

Deutsche Telekom AG

IT-Mitarbeiter: zirka 10.000 weltweit

Hauptsitz: Bonn

Platz 4

Robert Bosch GmbH

IT-Mitarbeiter: zirka 8.800 weltweit (Bosch interne IT)

Hauptsitz: Gerlingen

Platz 5

Bertelsmann SE & Co. KGaA

IT-Mitarbeiter: zirka 7.000

Hauptsitz: Gütersloh

Platz 6

Deutsche Lufthansa AG

IT-Mitarbeiter: 6.000 im Konzern

Hauptsitz: Köln

IT-Töchter: Lufthansa Industry Solutions, Lufthansa Systems GmbH

Commerzbank AG

IT-Mitarbeiter: 6.000 in der Delivery-Organisation und der IT-Tochter DTC

Hauptsitz: Frankfurt am Main

IT-Tochter: Digital Technology Center (DTC)

Platz 7

BMW AG

IT-Mitarbeiter: zirka 5.200

Hauptsitz: München

IT-Töchter: Critical Techworks (PT), Lingyue Digital Information Technology (CN), BMW ZA IT/Hub

Platz 8

Fresenius SE & Co. KGaA

IT-Mitarbeiter: 3.700

Hauptsitz: Bad Homburg v. d. Höhe

IT-Töchter: Fresenius Digital Technology

Platz 9

E.ON SE

IT-Mitarbeiter: zirka 3.000

Hauptsitz: Essen

IT-Töchter: E.ON Digital Technology GmbH sowie europaweit funktional eng kooperierende Einheiten

Rewe Group

IT-Mitarbeiter: 3.000

Hauptsitz: Köln

IT-Töchter: REWE Systems GmbH, REWE Digital GmbH, Lekkerland Information Systems GmbH

Bayer AG

IT-Mitarbeiter: 3.000

Hauptsitz: Leverkusen

IT-Töchter: Mit der Auflösung von Business Services keine mehr. IT ist eine Konzernfunktion, die direkt an der Bayer AG hängt.

Platz 10

Schenker AG

Hauptsitz: Essen

IT-Mitarbeiter: zirka 2.900

IT-Töchter: Technology Solution Center in Warschau, Delhi und Nanjing

Merck KGaA

IT-Mitarbeiter: zirka 2.900

Hauptsitz: Darmstadt

Platz 11

ZF Friedrichshafen AG

IT-Mitarbeiter: 2.600

Hauptsitz: Friedrichshafen

Platz 12

Metro AG

IT-Mitarbeiter: 2.500

Hauptsitz: Düsseldorf

IT-Töchter: METRO Digital GmbH; Hospitality Digital GmbH; Metro Markets GmbH

Adidas AG

IT-Mitarbeiter: zirka 2.500

Hauptsitz: Herzogenaurach

Platz 13

ThyssenKrupp AG

IT-Mitarbeiter: zirka 2.200 Full Time Equivalents

IT-Töchter: Information Management GmbH, thyssenkrupp Group Services Gdask Sp. z o.o., thyssenkrupp Digital Projects

Platz 14

Würth-Gruppe

IT-Mitarbeiter: zirka 2.100

Hauptsitz: Künzelsau-Gaisbach

IT-Töchter: Würth IT Deutschland, Würth IT Indien, Würth IT China, Würth Phoenix Italien, Würth ITensis Schweiz

Platz 15

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

IT-Mitarbeiter: 1.850

IT-Töchter: BI X GmbH, BI X E-Health Technology (Shanghai) Co.Ltd.

Platz 16

Siemens AG

IT-Mitarbeiter: 1.660 (zentrale IT, 2022)

Hauptsitz: Berlin und München

Platz 17

Phoenix Pharma SE

IT-Mitarbeiter: zirka 1.500

Hauptsitz: Mannheim

IT-Töchter: Zentrale Corporate IT, lokale IT in den 26 Landesgesellschaften, ADG als Systemanbieter

Platz 18

Schaeffler AG

IT-Mitarbeiter: zirka 1.300

Hauptsitz: Herzogenaurach

Siemens Energy AG

IT-Mitarbeiter: zirka 1.300 (Stand 31.05.2022)

Hauptsitz: Berlin und München

Platz 19

Infineon Technologies AG

IT-Mitarbeiter: zirka 1.200

Hauptsitz: Neubiberg

Rhenus SE & Co. KG

IT-Mitarbeiter: zirka 1.200

Hauptsitz: Holzwickede

Platz 20

Freudenberg SE

IT-Mitarbeiter: 1.050 (01.06.2022)

Hauptsitz: Weinheim

Anmerkungen

Die Daten basieren auf eigenen Angaben der Unternehmen, die für das CIO-Jahrbuch 2023 erhoben wurden. Für das Ranking wurden nur interne IT-Mitarbeiter berücksichtigt und solche, die direkt bei einer IT-Tochter des jeweiligen Unternehmens beschäftigt sind. Einige Großunternehmen haben gegenüber dem CIO-Magazin keine oder keine vergleichbaren Angaben zu ihren IT-Mitarbeitern gemacht.