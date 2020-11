Container-Technologien wie Docker und Kubernetes haben sich in den vergangenen Jahren zu wichtigen Bestandteilen der digitalen Transformation entwickelt. Da sie Applikationen mit allen Abhängigkeiten in einer lauffähigen Systemumgebung kapseln, lassen sich Container leicht zwischen On-Prem- und Cloud-Ressourcen migrieren - ein erheblicher Vorteil in den immer wichtiger werdenden Hybrid- und Multi-Cloud-Szenarien. Auch Konzepte wie DevOps oder Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) profitieren erheblich von der schnellen und agilen Bereitstellung, die Container ermöglichen.

Trotz dieser unbestrittenen Vorteile tun sich viele Unternehmen nach wie vor schwer, Container in ihre IT-Umgebungen zu integrieren und sie in den Produktiveinsatz zu bringen. Laut einer Umfrage des Open-Source-Spezialisten Red Hat aus dem vergangenen Jahr nutzen zwar bereits 78 Prozent der Unternehmen Container oder planen zumindest deren Einsatz, aber nur 13 Prozent haben bereits mindestens die Hälfte ihrer Workloads containerisiert. Die schleppende Umsetzung hat vor allem folgende Gründe:

Hürde 1: Mangelndes Problembewusstsein

Virtualisierte Server-Umgebungen, die in den meisten Rechenzentren Standard sind, funktionieren auch heute noch gut und sind für die meisten Anwendungsfälle geeignet. Viele Unternehmen sehen daher gar nicht die Notwendigkeit, auf Container-Technologien umzusteigen. Das ist jedoch gefährlich, denn die IT-Welt bleibt nicht stehen. Immer mehr Hersteller gehen dazu über, ihre Applikationen nicht mehr als installierbare Software auszuliefern, sondern sie gleich als Container-Lösungen anzubieten. Wer diese Entwicklung nicht mitmacht, verpasst daher schnell den Anschluss.

Hürde 2: Veraltete Organisationsstrukturen

Viele Unternehmen sind auch heute noch in einem Silodenken gefangen. Server, Storage und Netzwerk werden als eigenständige Funktionseinheiten betrachtet und gemanagt. Eine solche Segmentierung widerspricht jedoch der Idee der Container, alle notwendigen Ressourcen in einer lauffähigen Umgebung zu bündeln. Gerade im Bereich Netzwerk erfordert eine Container-Lösung Flexibilität, damit Applikationen dynamisch skaliert werden können. Diese Netzwerkdynamik muss neben der reinen Bereitstellung von IP-Adressen und Firewall-Regeln auch eine Load-Balancer-Integration beinhalten. Unternehmen, die auf solche Netzwerkanforderungen nicht dynamisch reagieren können, tun sich bei der Einführung einer Container-Lösung sehr schwer.

Hürde 3: Marktdynamik und Intransparenz

Kunden, die bisher noch keine Erfahrungen mit dem Aufbau und dem Betrieb von Container-Lösungen gesammelt haben, stehen zunächst vor der Herausforderung, die richtigen Produkte und Tools zu wählen. Das Angebot ist riesig und reicht von Open-Source-Lösungen über kommerzielle Produkte bis hin zu Cloud-Services. Die Entwicklung ist aktuell sehr dynamisch, viele Hersteller verschwinden sehr schnell wieder vom Markt, stellen Produkte ein oder werden aufgekauft. Trifft ein Kunde die falsche Wahl, kann nicht nur viel Zeit, sondern auch sehr viel Geld verloren gehen.

Hürde 4: Fehlendes Know-how und Fachpersonal

Für IT-Administratoren, die bisher nur traditionelle Umgebungen verwaltet haben, kann der Betrieb von Containern eine große Herausforderung darstellen. Container-Systeme mit komplett neuen Bedienlogiken und Verwaltungsstrukturen erfordern einen enormen Schulungs- und Ausbildungsaufwand, der während der regulären Arbeitszeit oft nicht zu leisten ist. Spezialisiertes Fachpersonal zu finden, ist nahezu unmöglich, sofern man nicht in der Lage ist, Spitzengehälter zu zahlen.

Hürde 5: Sicherheit

Fehlendes Personal und mangelndes Know-how können dazu führen, dass Container unzureichend abgesichert werden. Laut dem Container-Security-Spezialisten StackRox verzeichneten 94 Prozent der für den "State of Container and Kubernetes Security Report" in den vergangenen zwölf Monaten befragten Unternehmen Sicherheitsvorfälle in ihren Container-Umgebungen. Mit 69 Prozent Nennungen sind Fehlkonfigurationen durch unerfahrenes oder überlastetes Personal dabei das häufigste Problem.

Fazit: Umstieg jetzt - aber mit der richtigen Strategie

Eines ist klar: Unternehmen können es sich nicht leisten, Container-Technologien zu ignorieren. Die genannten Hürden lassen sich jedoch überwinden, wenn Anwender bei der Auswahl von Container-Produkten auf Investitionssicherheit und eine einfache Integration in ihre bestehende IT-Landschaft achten. Wenn diese Lösungen auf bereits genutzten Produkten aufbauen, lässt sich zudem vorhandenes Know-how weiter nutzen und das Container-System nahtlos in bestehende Managementumgebungen integrieren.

