Wer dachte, Google und Sonos würden ihre Differenzen bald beilegen, wird eines Besseren belehrt: Google hat neue Klagen eingereicht, in deren Rahmen es den Wireless-Lautsprecher-Spezialisten Sonos beschuldigt, seine Patente für Sprachassistenten verletzt zu haben. Das dürfte die Auseinandersetzung zwischen den Unternehmen weiter eskalieren lassen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, behauptet Google in den Klagen, sein Konkurrent habe mit der Einführung seines neuen Sprachassistenten Sonos Voice Control (vorgestellt im Mai 2022) sieben verschiedene Google-Patente verletzt. Darüber hinaus habe der Suchmaschinenriese Sonos jahrelang den Google Assistant zur Verfügung gestellt und das Unternehmen bei der Entwicklung seiner Spracherkennungstechnologie unterstützt. In einer Erklärung gegenüber Reuters beschuldigte Google-Sprecher José Castañeda Sonos, eine aggressive und irreführende Kampagne gegen Google-Produkte zu fahren – auf Kosten der gemeinsamen Kunden.

Die neuen Klagen von Google gegen Sonos sind nur der jüngste Akt in einer langwierigen Fehde zwischen den beiden Unternehmen. Im Januar 2022 gewann Sonos eine wichtige Runde im Patentstreit mit Google: Ein US-Gericht hatte entschieden, dass Google fünf Sonos-Patente im Zusammenhang mit vernetzten Lautsprechern verletzt hat. Im Juni 2022 machte Google Sonos für Aktivierungsfehler seiner Smart-Home-Gerätschaften verantwortlich. Ein Google-Sprecher beschuldigte Sonos, das Rechtssystem auszunutzen, um absichtlich Probleme für die Nutzer zu schaffen.

Auf Nachfrage äußerte sich Eddie Lazarus, Chief Legal Officer von Sonos, gegenüber unseren Kollegen von TechHive.com zu den aktuellen Vorwürfen: "Die neuen Klagen von Google sind eine Einschüchterungstaktik, die darauf abzielt, sich an Sonos zu rächen, weil wir uns gegen dessen monopolistische Praktiken ausgesprochen haben. Google will verhindern, dass Sonos eine angemessene Lizenzgebühr für die rund 200 Patente erhält, die es derzeit verletzt und einen kleineren Wettbewerber zermürben, dessen Innovationen es sich unter den Nagel gerissen hat."

Sonos verklagte Google erstmals im Jahr 2020 wegen Patentrechtsverletzungen. Wie es aussieht, wird diese Fehde nicht so bald enden. (fm)

