Die Unternehmen sitzen auf einem Schatz - aber vielen ist nicht klar, dass sie einen besitzen, und erst recht nicht, wie sie ihn heben sollen. Natürlich ist die Rede von Daten. "Daten - und nicht Gold oder Öl - sind der Rohstoff, der die digitale Wirtschaft antreibt", sagt Ramin Mirza, Head of Platform & Technologies bei SAP Deutschland. Denn in einer digitalen Wirtschaft steige nicht nur die Menge der Daten rasant an, sondern gleichzeitig nehme ihre Bedeutung und ihr Wert für den Geschäftserfolg dramatisch zu. Einige Analysten und Marktbeobachter gehen sogar davon aus, dass das intelligente Management von Daten in einer globalen und digitalisierten Ökonomie zum entscheidenden Faktor für Erfolg oder Scheitern von Unternehmen wird.

"In traditionellen Unternehmen waren Daten noch eine wichtige, aber zweitrangige Ressource zur Unterstützung von Geschäfts- und Entscheidungsprozessen. In einer digitalisierten Welt werden sie jedoch zu einem Wert an sich, weil sie die Voraussetzung für digitale Geschäftsmodelle und Strategien sind", schreiben Martin Fadler und Professor Christine Legner, Autoren der noch unveröffentlichten Studie "Managing data as an asset with the help of artificial intelligence."

Die Studie ist am Competence Center Corporate Data Quality der Universität Lausanne entstanden. Sie befasst sich vor allem mit der Frage, wie sich das Potenzial von Technologien wie Big Data, KI (künstliche Intelligenz) und ML (Machine Learning) nutzen lässt, um große Datenmengen in digitalisierten Umgebungen zu managen. "Nur wenn Daten sauber aufbereitet, miteinander vernetzt und intelligent analysiert werden, können daraus Informationen und im richtigen Kontext Wissen geschaffen werden", sagt SAP-Experte Mirza.

Dabei gehe es auf der einen Seite darum, die Datenflut in den Griff zu bekommen. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden mehr Daten produziert als in allen vorhergehenden Jahren zusammen. Schwindel erregend werde es aber, wenn man sich die die Zukunft vorstelle: "Schon 2020 werden 50 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden sein, und jedes einzelne produziert Daten", so Mirza.

Anwenderberichte Wie mittelständische Traditionsbetriebe den Einstieg in die Digitalisierung schaffen und von innovativen Technologien und einer intelligenten Datenstrategie profitieren, zeigen beispielhaft die Schäfer Werke, ein klassischer Metallverarbeiter, sowie die Koehler Paper Group, Hersteller von Spezialpapieren mit mehr als zweihundertjähriger Firmengeschichte. Schäfer Werke: Vom traditionellen Metallverarbeiter zum digitalen Dienstleister Die Schäfer Werke Gruppe hat eine IoT-Lösung entwickelt, die mit ausgefeilter Sensortechnik Daten von Spezial-Containern erfasst, die Aufschluss über Füllstände, Standorte, Erschütterungen, Temperatur oder Viskosität geben. Diese Informationen fließen auf der SAP Cloud Platform zusammen und können dort mit Reporting-, Analytics-, Visualisierungs- und KI-Funktionen für unterschiedlichste Einsatzzwecke aufbereitet werden. Das Projekt ist noch in der Testphase und bisher erst bei ausgewählten Pilotkunden im Einsatz. Danach soll die Anwendung für alle Kunden erhältlich sein. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: „Vom Produktions- und Logistikleiter bis zur Wartung und Qualitätssicherung sind Szenarien denkbar, die nicht nur nice to have sind, sondern gezielt direkte Kosten- und Wettbewerbsvorteile ermöglichen“, sagt Rainer Bröcher, Geschäftsführer der Schäfer Werke. Den vollständigen Kundenbericht lesen Sie im SAP News Center. Koehler Paper Group: Wie digitale Technologien die Qualität von Papier verbessern Die Koehler Paper Group hat eine IT-Plattform implementiert, die Sensordaten aus der Produktion in Echtzeit mit betriebswirtschaftlichen, logistischen und Labordaten verknüpft. Mit Einbindung von KI-Algorithmen können so schon während der laufenden Produktion die Qualität des Papiers überprüft und bei Abweichungen sofort Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Das führt zu geringeren Ausschussmengen und kürzeren Ausfallzeiten. Für Jörg Behnisch, Bereichsleiter IT, Digitalisierung und Organisation bei Koehler, ist das aber nur der erste Schritt. In Zukunft soll die IT-Plattform auch für die Digitalisierung betriebswirtschaftlicher, logistischer und Automatisierungsprozesse genutzt werden: „Wir haben jetzt eine leistungsfähige, offene Plattform geschaffen, die eine solide Basis für den sukzessiven weiteren Ausbau bildet“, sagt der IT-Leiter. Den vollständigen Kundenbericht lesen Sie im SAP News Center.

Voraussetzung dafür, dass diese Daten sinnstiftend verwendet werden kann, sei eine ganzheitliche Datenstrategie. Sie legt fest, wie heterogene Datensilos zusammengeführt werden, erstellt Daten-Pipelines, zeigt Informationslücken auf und definiert datenbasierte Entscheidungshilfen für die gezielte Unternehmensentwicklung. Um aus den Daten einen echten Mehrwert zu schöpfen, müssen Informationen aus Business-Applikationen, Social Media, dem Internet der Dinge, von Kunden und anderen Quellen nahtlos miteinander verknüpft und ganzheitlich ausgewertet werden.

Bei diesem Unterfangen stehen viele Unternehmen noch am Anfang: "Viele unserer Kunden fangen gerade erst an, ihre Daten zu entdecken", weiß der SAP-Manager. Oft wüssten sie nicht, wie sie vorgehen und wonach sie suchen sollen. Und dabei ginge es nicht nur um das Management der Daten, sondern auch um den intelligenten Einsatz von Technologien wie Big Data, KI und ML. Um diese auf die Daten anzuwenden, fehle den Unternehmen oft nicht nur das technische Know-how, sondern auch das Wissen um das Potenzial dieser Technologien.

Hier setzt SAP mit der Initiative "#GiveDataPurpose" an: "Wir und unsere Kunden sind mitten in der Transformation. Wir begleiten unsere Kunden dabei und wollen ihnen mit dieser Initiative Mittel und Wege aufzeigen, wie sie mit innovativen Technologien und einem intelligenten Datenmanagement einen Mehrwert generieren und zukunftsfähig bleiben können", sagt SAP-Manager Mirza.

Im Zentrum der Initiative stehen die "SAP-Infotage Business Data and Analytics" am 11. und 12. September in Essen. Hier erklären Experten was eine intelligente Daten- und Analytics-Strategie ausmacht, wie Technologien wie KI und ML implementiert und nachhaltig im Unternehmen verankert werden können und wie es gelingt, das Potenzial der Daten voll auszuschöpfen.

SAP-Partner und erfahrene Führungskräfte aus Wissenschaft, Wirtschaft und IT teilen ihr Wissen und geben Impulse für eine intelligente Datennutzung. Dazu präsentieren Referenten von namhaften Unternehmen wie Porsche, Fresenius Medical Care, Gothaer, BwFuhrpark Service, Otto Group, Bayerischen Staatsforsten, Kaufland und Diebold Nixdorf ihre Projekte zu den Themen Datenmanagement, Analytics, Big Data, KI und ML. Nicht zuletzt stellen die Autoren der University of Lausanne exklusiv ihre Studie "Managing data as an asset with the help of artificial intelligence" vor.

