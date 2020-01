Der chinesische Online-Einzelhandelsmarkt wird 2022 mehr als doppelt so groß sein wie der entsprechende US-Markt, so der Bericht "E-Commerce in China: Trends und Aussichten für den größten E-Commerce-Markt der Welt" von Forrester Research.

Bereits heute ist der chinesische Internetmarkt der größte der Welt und bietet noch viel Potenzial. Online-Angebote deutscher Unternehmen sind aber oftmals wenig attraktiv für die Kunden aus China. Langsame Ladezeiten deutscher Webseiten, fehlende Inhalte oder überhaupt keine Erreichbarkeit machen den Erfolg in China schwer, berichten Industrie- und Handelskammern in Deutschland.

Schnelle Erreichbarkeit ist ein Muss

Ob es sich um einen Online-Shop handelt, der auch Kunden aus Fernost erreichen soll, oder um eine Niederlassung in China, die sich mit der Zentrale in Deutschland Daten austauscht: Hohe Latenzen und geringe Verfügbarkeiten dürfen bei der Online-Verbindung nach Deutschland einfach nicht auftreten. Schnelle, direkte Cloud-Verbindungen mit dem Markt in China sind die Basis für jeden Geschäftserfolg.

Compliance und Sicherheit gewährleisten

Für einen erfolgreichen Markteintritt müssen auch in China, wie in jedem anderen Land, bestimmte Vorgaben für die Online-Sicherheit und Cloud-Compliance erfüllt sein. So wurde erst kürzlich eine neue Vorgabe gemeinsam von der chinesischen Internet-Regulierungsbehörde, der Cyberspace Administration of China (CAC), der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) und dem Finanzministerium herausgegeben. Im Rahmen der neuen Richtlinie wird das CAC eine "Sicherheitsbewertung" für Cloud-Service-Plattformen durchführen. Die von Ihnen genutzten Cloud-Dienste für den chinesischen Markt müssen solche Vorgaben erfüllen können. Unternehmen brauchen dafür die richtige Expertise und die passenden Partner für den Markt in China.

Seit 2016 hostet Vodafone die Alibaba Cloud in Deutschland. Alibaba Cloud ist der führende Cloud-Anbieter auf dem chinesischen Markt und Tochtergesellschaft des E-Commerce-Riesen Alibaba Group.

Welche Chancen und Risiken eine Expansion nach China mit sich bringt und welche konkreten IT-Lösungen diese Expansion unterstützen können, zeigt der Computerwoche Webcast in Zusammenarbeit mit Vodafone und Alibaba Cloud am Dienstag, 11. Februar 2020 auf. Der Webcast startet um 11:00 Uhr, im Anschluss an die Live-Sendung erhalten die Zuschauer im Live-Chat mit den China Solution Experts von Vodafone und Alibaba Cloud Antworten auf ihre konkreten Fragen rund um das Thema.

