Laut den Analysten von IDC soll der globale Wi-Fi-Markt bis zum Jahr 2026 um 65 Prozent auf ein Volumen von 25,2 Milliarden Dollar wachsen. Mehr Wireless-Installationen bedeuten jedoch auch, dass Deployment und Management der Technologie komplexer werden. In den Augen von Experten erfordert das intelligentere und stärker automatisierte Netzwerke, die die Komplexität reduzieren und gleichzeitig verwertbare Informationen für schnelle Problemlösungen liefern.

Das Wachstum des Marktes für WLAN-Equipment wird den Marktforschern zufolge vor allem vom Wi-Fi-6-Standard (802.11ax) befeuert, der (im Vergleich zu Wi-Fi 5) höhere Geschwindigkeiten bietet und zuverlässiger ist. Hinzu kommen Wi-Fi-6E-Produkte, die speziell für Umgebungen mit vielen Benutzern wie Stadien und Büros entwickelt wurden. Unterdessen steht mit Wi-Fi 7 schon der nächste Standard in den Startlöchern, der noch höhere Geschwindigkeit und Performance verspricht.

Im Folgenden haben wie die besten Anbieter von WLAN- und Wi-Fi-Equipment für Sie zusammengestellt. Dabei haben wir uns auf Unternehmen konzentriert, die ihre Wi-Fi-Systeme mit Intelligenz ausstatten, Cloud-basiertes Management und eine reibungslose Integration mit IoT-Devices ermöglichen, sowie eine solide Roadmap für die Migration von Kunden auf künftige Generationen der Wi-Fi-Technologie vorweisen können.

Cisco/Meraki

Mit einem Marktanteil von 40 Prozent ist Cisco mit seinen Produktfamilien "Catalyst"und "Meraki" der unangefochtene WLAN-Marktführer. Um Funkstörungen zu reduzieren und unerwünschte Geräte zu erkennen, die dann automatisch vom Netzwerk isoliert werden, sowie das Netzwerk dynamisch vor Performance-Einbrüchen und Wireless-Angriffen zu schützen, hat das Unternehmen sein Management-System "CleanAir" in seine Access Points integriert. Das Cisco "DNA Center" nutzt Künstliche Intelligenz und Machine Learning, um die Effizienz und Leistung des Netzwerks zu verbessern und gleichzeitig die Komplexität des Netzwerkmanagements durch Automatisierung und Analytics zu reduzieren.

Power Moves: Cisco hat Medienberichten zufolge vor, die Log-, Monitoring- und Reporting-Plattform Splunk für 20 Milliarden Dollar zu kaufen. Es wäre Circos bislang größter Übernahme-Coup.

In Zahlen ausgedrückt: Laut IDC stiegen Ciscos Umsätze im Bereich Enterprise WLAN im vierten Quartal 2021 um 22,1 Prozent (Gesamtjahr: plus 14,2 Prozent).

Ausblick: Das umfangreiche Produktportfolio von Cisco unterstützt die Standards Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 und 6E sowie Bluetooth Low Energy (BLE) für IoT Deployments. Ciscos größte Stärken sind seine breite geografische Präsenz, seine robusten F&E-Investitionen und seine strategischen Allianzen. Anlass zur Sorge geben dagegen weiterhin kurzfristige Lieferkettenprobleme, die zu Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung führen.

HPE-Aruba

HPE-Aruba ist laut IDC mit einem Marktanteil von 13 Prozent ebenfalls ein bedeutender Akteur am Markt für WLAN-Equipment. HPE-Aruba bietet ein breites Portfolio an Wi-Fi-5-, Wi-Fi-6- und -6E-Access Points. Das Cloud-basierte Produkt "ESP" nutzt die im Netzwerk gesammelten Telemetriedaten, um mithilfe von KI und ML Probleme zu erkennen und in Echtzeit Korrekturmaßnahmen zu implementieren. Die Plattform ermöglicht flexibles Netzwerkmanagement, entweder On-Premises, in der Cloud oder in Network-as-a-Service-Form.

Power Moves: Im Juli 2020 erwarb HPE für 925 Millionen Dollar mit Silver Peak einen führenden SD-WAN-Anbieter. Dieser wurde in den Aruba-Geschäftsbereich integriert, um die Marktposition des Unternehmens weiter zu stärken.

In Zahlen ausgedrückt: Laut IDC stieg der Umsatz von HPE-Aruba im vierten Quartal 2021 - im Vergleich zum Vorjahr - um 9,9 Prozent (Gesamtjahr: 14 Prozent).

Ausblick: HPE spielen die Datenexplosion am Netzwerkrand, die allgegenwärtige Nachfrage nach der Cloud und die Notwendigkeit, Daten in Insights zu verwandeln, in die Hände: Dank seiner Edge-to-Cloud-Strategie wird das Unternehmen von diesen Trends profitieren und seine Marktanteile weiter ausbauen.

CommScope (Ruckus)

Geht es um Campus-Netzwerke und Veranstaltungsorte, ist CommScope ein wichtiger Player. Der Umsatz im Kerngeschäft (ohne Heimnetzwerke) ist im Jahresvergleich um 13 Prozent gestiegen - am gesamten Markt für Enterprise WLAN hält CommScope einen Anteil von fünf Prozent. Die "SmartZone"- und Cloud-Produktlinien von Ruckus bieten einen auf KI und ML basierenden Analytics Service, der Service Incidents automatisch nach Schweregrad klassifiziert, eine Root Cause Analysis fährt und anschließend Wege zur Lösung des Problems empfiehlt. Der virtuelle Netzwerkassistent "Melissa" nutzt ebenfalls künstliche Intelligenz, um Echtzeit-Einblicke in den Netzwerkbetrieb zu geben.

Power Moves: CommScope hat bekanntgegeben, den Geschäftsbereich für Heimnetzwerke auf lange Sicht ausgliedern zu wollen, um sich voll und ganz auf den Enterprise-Markt konzentrieren zu können.

In Zahlen ausgedrückt: Das Unternehmen beendete das Jahr 2021 mit einem Anstieg des Nettoumsatzes um 24 Prozent.

Ausblick: CommScope bietet eine breite Palette von Netzwerkangeboten - von drahtlosen Unternehmensnetzwerken bis hin zu Broadband Content Distribution.

Extreme Networks

Seit vier Jahren gehört Extreme Networks in Gartners Magic Quadrant für kabelgebundene und kabellose Infrastrukturen zur Kategorie "Leader". Die Produkte des Unternehmens unterstützen Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 und auch den neuen Wi-Fi-6E-Standard (Wireless Access Points der 4000er Serie). "ExtremeCloud IQ" bietet eine zentrale Management-Konsole, die Probleme mit KI und ML erkennt, sobald diese auftreten und entsprechende Lösungen vorschlägt. Das Produkt ist als On-Premises- oder auch als virtuelle Appliance erhältlich, die über die Cloud bereitgestellt wird.

Power Moves: Die Wi-Fi-Plattform von Extreme Networks hat 2022 im Rahmen des Super Bowl einen echten Härtetest absolviert.

In Zahlen ausgedrückt: Für das zweite Quartal 2021 vermeldete Extreme Networks einen Umsatz von 280,9 Millionen Dollar - 16 Prozent mehr als im Vorjahr und fünf Prozent mehr als im Vorquartal.

Ausblick: Extreme Networks bietet einen Cloud-basierten Ansatz für das Netzwerkmanagement. Das Unternehmen ist Anbieter der Wahl für diverse Sportverbände und -Clubs - etwa NFL, NHL, MLB, NASCAR oder Manchester United.

Fortinet

Der Schwerpunkt des Sicherheitsanbieters Fortinet spiegelt sich auch in seinen Wi-Fi-Produkten "FortiSwitch" und "Secure Wireless LAN" wider. Die firmeneigene Technologie und die integrierte FortiOS-Plattform bieten Sicherheit für alle potenziellen Angriffsflächen, von der Cloud über das Rechenzentrum bis hin zum Endpunkt.

Power Moves: Im September 2021 verpflichtete sich Fortinet, einer Million Menschen kostenlose Cybersecurity-Schulungen zukommen zu lassen, um diese dringend benötigten Fähigkeiten zu vermitteln.

In Zahlen ausgedrückt: Fortinet meldete für 2021 einen Gesamtumsatz von 3,34 Milliarden Dollar - ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ausblick: Ein solides Sicherheitsniveau ist für die Lebensfähigkeit von Unternehmen immer wichtiger. Fortinet sichert Deployment und Management von Wi-Fi-Netzwerken über ein Cloud-basiertes Interface ab, das Netzwerk-, Security- und Applikations-Management vereinheitlicht.

Allied Telesis

Laut den Marktforschern von Gartner bietet Allied Telesis "eine der kosteneffizientesten Netzwerklösungen für Unternehmen auf dem Markt". Zum Angebot gehören Automatisierungs-Tools, die eine vereinfachte Durchsetzung von Richtlinien gewährleisten, automatisches Traffic Shaping sowie Application Identification und Prioritization. Das Portfolio von Allied Telesis ist dank seiner Simplizität auch für mittelgroße Unternehmen attraktiv, bringt dabei aber Funktionen und Optionen mit, die laut Gartner Enterprise-Netzwerken gerecht werden.

Power Moves: Im Juni 2021 gewann Allied Telesis den "Fortress Cyber Security Award" in der hart umkämpften Kategorie "Network Security".

In Zahlen ausgedrückt: Im Geschäftsjahr 2021 stieg der weltweite Nettoumsatz (im Vergleich zum Vorjahr) um 13,2 Prozent.

Ausblick: Allied Telesis bietet eine Reihe von Wi-Fi-5- und Wi-Fi-6-Produkten für den Innen- und Außeneinsatz. Allied Telesis erwirtschaftet derzeit 60 Prozent seines Umsatzes in Japan - verfügt also über Wachstumschancen in neuen Märkten.

Arista Networks

Arista Networks ist laut Gartners jüngster Anbieterevaluation im Bereich kabelgebundener und kabelloser Netzwerke ein "Visionär" und im Bereich datengesteuerter Client-to-Cloud-Netzwerke für große Rechenzentren und Campus-Umgebungen ein "Powerhouse". Im Jahr 2021 erweiterte Arista seinen Cognitive Campus mit der neuesten Generation der Wi-Fi-6E-Technologie, um die Anforderungen von IoT und kollaborativen Anwendungen in Unternehmen zu erfüllen.

Power Moves: Im Jahr 2021 integrierte Arista seine Akquisition Awake Security, um sein Portfolio in Sachen Campusnetz-Security auszubauen.

In Zahlen ausgedrückt: Arista beendete das Jahr 2021 mit einem Umsatz von 2,95 Milliarden Dollar - im Vergleich zu 2020 ein Anstieg von 27,2 Prozent.

Ausblick: Arista hat mit seinen Technologien "Spine" und "Leaf" einen bedeutenden Fußabdruck im Bereich Rechenzentren und Campus-Netzwerke. In Sachen Wi-Fi für Unternehmen setzt das Unternehmen auf einen Cloud-nativen Ansatz und bietet Wi-Fi-5- und Wi-Fi-6-Access-Points an. Diese fungieren auch als Wireless Intrusion Prevention (WIPS)-Sensoren, die Bedrohungen sofort erkennen und blockieren.

Cambium

Als reiner Wireless-Anbieter deckt Cambium die ganze Wi-Fi-Bandbreite ab. Das Unternehmen entstand im Jahr 2011 im Rahmen einer Ausgliederung bei Motorola und kaufte im Jahr 2019 die Wi-Fi-Sparte von Riverbed auf ("Xirrus"). Inzwischen kooperiert Cambium unter anderem mit Netzwerkbetreibern in den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen, um End-to-End-Wireless-Services bereitzustellen.

Power Moves: Im Januar brachte Cambium softwaredefinierte Wi-Fi 6E-Lösungen auf den Markt, die die Kapazität von Access Points verdreifachen.

In Zahlen ausgedrückt: Cambium erzielte 2021 einen Umsatz von 335,9 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 entspricht. Die Umsätze im Bereich Enterprise Wi-Fi stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 67 Prozent.

Ausblick: Da der 5G-Markt weiterwächst, ist Cambium gut positioniert, um sein technisches Know-how in Sachen Wireless zu nutzen.

Juniper

Der "Legacy"-Netzwerkanbieter Juniper konzentriert sich darauf, die Technologie aus der Übernahme von Mist Systems, einem Innovator im Bereich Cloud-basiertes, KI-gesteuertes WLAN-Management, in sein Switching-Portfolio zu integrieren. "Mist AIOps" ermöglicht es, Netzwerke zu managen und gewährt Einblicke in Netzwerkzustand, Anwendungsleistung sowie Endnutzererfahrungsmetriken und ermöglicht die Echtzeitmessung verschiedener SLA-Konformitätsmetriken. Netzwerkadministratoren können gängige Netzwerkprobleme mithilfe von NLP-Abfragen über den virtuellen Netzwerkassistenten "Marvis" beheben, der Teil der Juniper Mist Cloud ist.

Power Moves: Im Februar kündigte Juniper die Übernahme von WiteSand an, einem Pionier für Cloud-native Lösungen im Bereich Zero Trust Network Access Control.

In Zahlen ausgedrückt: Im Jahr 2021 lag der Nettoumsatz bei 4,7 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Anstieg von sieben Prozent gegenüber 2020.

Ausblick: Juniper wurde im Gartner Magic Quadrant 2022 für Indoor Location Services sowie im Magic Quadrant 2021 für Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure als "Leader" eingestuft. Das Cloud-basierte Mist WxLAN-Produktportfolio bietet Wi-Fi-6- und Wi-Fi-5-Zugangspunkte für den Innen- und Außenbereich, von denen die meisten Bluetooth Low Energy unterstützen. Im November 2021 hat Juniper sein Portfolio an Wireless-Geräten um KI-gesteuerte Wi-Fi 6E-Access Points und IoT Assurance erweitert.

Ubiquiti

Mit einem Marktanteil von acht Prozent gehört auch Ubiquiti zu den Power Playern im Bereich Enterprise Wi-Fi. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Access Points und Switches für den Innen- und Außenbereich - darunter die Produktlinie "UniFi", die auf kabelgebundene und drahtlose Netzwerke für Privathaushalte, Verbraucher und Unternehmen fokussiert. Die Produktlinie "AirMax" ist hingegen für die Herstellung von PTP- und PtMP-Verbindungen zwischen Netzwerken ausgelegt.

Power Moves: Der Unternehmensumsatz von Ubiquiti stieg 2021 um 51,3 Prozent (von 842,5 Millionen auf 1,3 Milliarden Dollar), was in erster Linie auf die Erweiterung der Produktpalette und die fortschreitende Verbreitung der UniFi-Technologieplattform zurückzuführen ist.

In Zahlen ausgedrückt: Im Geschäftsjahr 2021 meldete Ubiquiti einen Gesamtumsatz von 1,9 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Jahr 2020 ein Anstieg um 47,8 Prozent.

Ausblick: Das rasante Wachstum von Ubiquity wurde durch die Pandemie und die daraus resultierenden Lieferkettenengpässe ausgebremst. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die künftigen Ergebnisse davon abhängen, wie lange die Lieferketten- und Logistikprobleme noch anhalten. (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Network World.