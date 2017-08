Der Hochsommer ist da, um dies aber an manchen Tagen beweisen zu können, braucht man mehr als einen Blick aus dem Fenster. Wetter-Apps für iPhone, iPad und Apple Watch gehören zu den beliebtesten Programmen. Ab Werk liefert Apple dem iPhone eine halbwegs tauglich Wetter-App mit, auch Siri gibt uns recht gute Hinweise auf die Niederschläge der nächsten Tage. Für das iPad benötigt man aber Programme von Drittherstellern.

Denn einige Apps schaffen es merkwürdigerweise nie auf das iPad . So hatte schon das Ur-iPhone die Wetter-App im Lieferumfang, auf dem iPad gehört sie bis heute nicht dazu, auch in iOS 9 behält Apple die Wetter-App dem iPhone vor. Dafür widmet sich der App Store dieser Kategorie mit einer eigenen Rubrik mit haufenweise Lösungen von der Gratisversion bis zu Kauf-Apps und solchen, bei denen zusätzliche Dienstleis­tungen per In-App-Kauf oder Abo hinzugefügt werden. Ganz neu darunter ist die kostenlose Fassung von Weather Pro mit dem Namen Weather Pro Free - momentan ist sie allerdings nur in einer iPhone-Fassung erhältlich, die jedoch auch am iPad läuft. Sie bietet eine Vorhersage für sieben Tage - wenn auch nicht so umfangreich wie in der Pro-Version, ergänzt durch Radar- und Satelliten-Animationen. Weitere Unterschiede zur kostenpflichtigen Version sind die Werbeeinblendungen und das Fehlen der Anbindung an die Apple Watch.

Weather Pro Free

Zumindest fürs iPhone gibt es Weatherpro auch in einer kostenlosen Version: mit weniger Infos und mehr Werbung. Die Qualität der Wettervorhersage bleibt aber gleich und über Käufe lässt sich die App auch auf ein iPad überspielen. Wetter in Watch OS 2

In iOS 9 hat Apple seiner Wetter-App keine Neuerungen spendiert. Mit Watch OS 2 wird die Wetter App an der Apple Watch nativ und damit deutlich schneller. Via Komplikationen lassen sich Infos wie eine Regenwarnung direkt im Zifferblatt einblenden. OS 8 Wetter Siri

Sie schnell die aktuellen Wetterdaten vor Ort. Eine Vorhersage gibt Siri preis, nicht nur am aktuellen Ort, auch in anderen Städten. Die Daten stammen von The Weather Channel, ein Link führt jeweils zum Webportal des Dienstes. OS 8 Wetter Mitteilungszentrale

Obwohl das iPad nicht mit einer Wetter-App von Apple geliefert wird, bietet es dennoch aktuelle Wetterdaten und eine rudimentäre Vorhersage. In Mitteilungszentrale finden. Wetter Live für Pad kostenlos

Die App Wetter Live ist sehr schön gestaltet und stellt die aktuelle Wetterlage sowie die Wettervorhersage übersichtlich aufbereitet dar. Wetter Live

Die App bietet verschiedene Darstellungsformen (Interfaces), über Wischgesten gelangt man zu den Vorhersagen. Sehr schön realisiert ist das zugehörige Widget, das, aktiviert in Mitteilungszentrale, einen kompletten Überblick bietet und von unseren getes­teten Apps das beste ist. Wetter Plus

Die kostenlose App Wetter + ist sehr hübsch gemacht, bereitet das aktuelle Wetter gut auf und zeigt zudem die Vorhersage für die nächsten Stunden und die folgenden vier Tage. Nett gestaltet ist auch die Uhr, die Nostalgie aufkommen lässt, die Minuten und Stunden „klappen um“. Was relativ schnell nervt, ist die eingeblendete Werbung. Wer davon genug hat und bereit ist, per In-App-Kauf auf die Pro-Version zu gehen, bekommt eine nette App. Wetter Radar

Wetter Radar ist keine typische Wettervorhersage-App. Stattdessen bekommen sie in einer stetig aktualisierten Folge von Bildern aus der Satellitenperspektive die Wetterströmungen mit Temperaturen, Luftdruck und allen wichtigen Informationen für Hobbymeteorologen dargestellt. Wetter Radar

Die Basisversion ist kostenlos, für knapp 17 Euro pro Jahr gibt es die Infos in kürzerer Frequenz auf das iPad, dazu weitreichendere Infos. Yahoo Wetter

Das Design von Yahoo Wetter war sicher die Vorlage für Apples Wetter-App für das iPhone. Schlicht und doch voll mit Informationen zum aktuellen Tag und den nächsten zehn Tagen. Grafisch sehr schön umgesetzt sind die Windgeschwindigkeit, Sonnenauf- und -untergang. Natürlich lassen sich Städte als Favoriten anlegen. Schön ist auch das Wetter-Widget gemacht, nur die Werbung nervt. Weather Pro HD für iPad

Der Funktionsumfang von Weather Pro HD ist gewaltig. Neben dem Wetter für beliebig viele Städte samt Vorhersage gibt es alle Wetterinformationen bis hin zur „gefühlten Temperatur“. In unserem Test liegt die App bei Temperatur und Co. meist richtig, dank Meteogroup als Datenlieferant. Weather Pro HD

Per In-App-Kauf für knapp 6 Euro/Jahr lässt sich der Funktionsumfang noch aufblasen: Strömungsfilme, Badewetter in aller Welt, Wetternachrichten und Filme. Wir haben auch die lokalen Daten unserer Netatmo eingebunden – einfach klasse.

Dass zumindest der Wettervorhersage noch einige Bedeutung zukommt, zeigt schon die Tatsache, dass keine Nachrichtensendung ohne sie auskommt, keine Tageszeitung und kein Stadtportal. Für einen großen Teil der Anwender gehören Wetter-Apps zu den nützlichen Tools, ein schneller Blick zeigt, ob zumindest am aktuellen Tag noch ein Regenschirm benötigt wird oder Glatteis zu befürchten ist. Zudem gibt es Information wie das Wetter am Zielort einer Geschäfts- oder Urlaubsreise. Für manche hat die Vorhersage mehr Bedeutung: Jogger und Radler haben es lieber trocken, Segler brauchen Wind, der Landwirt muss den günstigsten Erntezeitpunkt kennen.

Dreitageswetter und Datenquellen

Die meisten Wetter-Apps bieten neben dem aktuellen Stand der Dinge mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und mehr auch eine Vorhersage, oft für mindestens eine Woche. Meteorologen weisen immer wieder darauf hin, dass eine Dreitagesprognose halbwegs präzise ist, alles darüber hinaus höchstens eine Tendenz aufzeigt. Wer also am Montag schaut, ob er zum Kneipenbummel am Sonnabend einen Regenschirm benötigt, sollte sich auf die Vorhersage nicht verlassen, das prognostizierte Wetter trifft fast nie ein.

Zumindest den langfristigen Prognosen sollte man also mit einer gehörigen Portion Skepsis begegnen. Erschwerend hinzu kommt noch die Tatsache, dass die meis­ten Wetter-Apps verschweigen, woher die angezeigten Wetterdaten stammen.

So bezog Apple bis iOS 7 in der Wetter-App des iPhone die Daten von Yahoo, wechselte mit iOS 8 zu den Daten von The Weather Channel, einem US-Unternehmen. Einen großen Unterschied auf die Vorhersage der App macht das wohl kaum, da sich Yahoo wiederum bei The Weather Channel bedient. Das größte Unternehmen für Wettervorhersagen mit Niederlassungen Europa ist Meteogroup, es betreibt auch die Website Wetter.de.

Basics oder mehr

Je nach Interesse am aktuellen Wetter und der Vorhersage fällt die Entscheidung für eine App aus - Minimalisten benötigen sogar nicht einmal das. iOS stellt das aktuelle Wetter und eine Vorhersage ganz ohne App-Hilfe am iPad dar, dazu nutzt iOS 10 die Daten von The Weather Channel. Wer etwas mehr möchte, aber nicht von Informationen erschlagen werden will, greift zur Wetter-App von Yahoo. Sie ist schön, übersichtlich und kostenlos, allerdings mit Werbeeinblendungen, die sich nicht per In-App-Kauf wie bei vielen anderen tilgen lassen. Wer einen kompletten Überblick sucht, dazu Texte zum weltweiten Wetter, Wassertemperaturen für Badenixen weltweit und mehr, hat die Qual der Wahl, wir stellen unsere Favoriten vor.

Integration in iOS

Spannend ist auch die Betrachtung der Integration der Apps in iOS 8 bis 10. So bieten viele Lösungen Mitteilungen, wen die nerven, der stellt sie ab. Neu ab mit iOS 8 waren Widgets, Miniprogramme, die ihre Daten auf Wunsch in Mitteilungszentrale einblenden, der Start der zugehörigen App wird dabei nicht benötigt. Wer eine eigene Wetterstation betreibt, erfasst verschiedene Messwerte zu Hause. Die Wetter-App Weather Pro HD etwa bietet die Einbindung der Daten von Netatmo-Wetterstationen, weitere werden sicher folgen. Cool auch: iPhone 6 und 6 Plus haben einen integrierten Barometersensor, erste Wetter-Apps stellen darüber den aktuell gemessenen Luftdruck dar. Mit Watch OS 2 liegt die Wetter-App von Apple als eigenständige App für die Apple Watch vor, was sie deutlich schneller macht und Information wie Regenwarnungen direkt aufs Zifferblatt bringt.

Wer sich für mehr als das aktuelle Wetter und rudimentäre Vorhersagen interessiert, hat die Qual der Wahl. Es gibt von vielen Apps kostenlose Versionen, die sollten Sie vor einem Update testen. (Macwelt)