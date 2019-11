Wer meint, die Welt sei klein, der hat noch nicht versucht in Kuala Lumpur ein Paar Weißwürste zu bestellen. Zugegeben, die bekommen Sie mit diesen Übersetzer-Apps für Android auch nicht ohne Weiteres, damit wissen Ihre Gesprächspartner aber immerhin worum es geht. Auch im Taxi, bei eventuellen Behördengängen oder einfach im Gespräch mit Einheimischen werden die Apps schnell unverzichtbar.

Die inzwischen recht weit entwickelten Sprach-Tools machen das Blättern in dicken Wörterbüchern zum Relikt vergangener Tage und sind in den meisten Fällen völlig kostenlos. Damit sparen Sie aber nicht nur Geld, sondern vor allem auch Zeit: Per Live-Modus können Sie inzwischen bereits mit mehreren Apps Gespräche in Echtzeit übersetzen. Dazu legen Sie Smartphones oder Tablets einfach vor Ihrem Gesprächspartner auf den Tisch - Teilnehmer unterhalten sich dann intuitiv in der jeweils eigenen Muttersprache. Die Apps liefern Übersetzungen automatisch in der Sprechpause, ohne weiteres Zutun.

Mit dem "Microsoft Translator" lässt sich die Funktion sogar mit zwei gekoppelten Geräten einsetzen: Bei einem Telefonat gibt die App dem Gesprächspartner ganze Sätze in der jeweils passenden Sprache aus. Auch Android-Wear wird von der App unterstützt, via Smartwatch sind so futuristische Funktionen verfügbar, die sich Star-Trek-Nerds schon lange wünschen.

Auch wer häufig mit fremdsprachigen Texten arbeitet oder Kurznachrichten und WhatsApp-Konversationen übersetzen möchte, wird hier fündig: Der "PROMT Online-Übersetzer" kommt mit einer Überwachungs-Funktion für den Zwischenspeicher Ihrer Android-Geräte daher und kann dort Abgelegtes automatisch erkennen und in eine gewünschte Zielsprache übersetzen. Das mühsame Nachschlagen einzelner Begriffe oder ganzer Sätze ist damit endlich nicht mehr notwendig.

Wer auf der Speisekarte im ausländischen Restaurant nur Bahnhof versteht, dem wird ebenfalls geholfen: Viele Apps können Texte erkennen, auslesen und übersetzen. Das klappt auch, wenn Sie Ihre Kamera einfach auf Texte von Infotafeln, Broschüren oder Magazinen halten. Auch im Bücherregal schaffen die Apps mehr Platz - alte Wörterbücher können Sie nach dem Download nämlich im Altpapier entsorgen.

Dolmetscher - Sprachübersetzer - Übersetzer Dieser Android-Dolmetscher beherrscht mehr als 100 Sprachen, übersetzt auch das gesprochene Wort und liest Übersetzung bei Bedarf sogar vor. Weltenbummler aufgepasst: Mit dem Dolmetscher- Sprachübersetzer – Übersetzer werden Sie fast überall auf dem Globus verstanden, die Gratis-App beherrscht nämlich von Haus aus mehr als 100 verschiedene Sprachen. Besonders bei Echtzeit-Konversationen kann der Übersetzer große Dienste leisten, weil er auch Gesprochenes versteht und Übersetzungen per Sprachausgabe auch gleich wieder akustisch ausgeben kann. Texte lassen sich hier in Eingabefeldern bequem bearbeiten oder einfügen, Übersetzungen leiten wir per Quick-Sharing schnell an Kontakte oder andere Apps weiter und eine handliche Export-Funktion kann alle übersetzen Texte direkt im PDF-Format ausgeben – top! Auch stark: Texte etwa von Restaurant-Menüs oder Touristen-Infos kann der Dolmetscher flott und einfach mit der Gerätekamera einlesen und übersetzen. Neue Übersetzung funktionieren nur online Damit der Dolmetscher seine Dienste tut, besteht bei dieser App Internetpflicht, das ist in Anbetracht des Leistungsumfangs aber kaum anders zu erwarten. Eine Ausnahme stellen Übersetzungen aus der Vergangenheit dar, die werden von der App gespeichert und stehen anschließend auch offline zur Verfügung – besonders außerhalb der EU und in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung ist das praktisch. Fazit zum Test der Android-App Dolmetscher - Sprachübersetzer - Übersetzer Ein umfangreicher und flotter Übersetzer mit starken Extras wie Sprachausgabe, Live-Übersetzung und Scanner-Funktion. Kleines Manko: Bei neuen Übersetzungen besteht Online-Pflicht. Deutschsprachig, kostenlos

iTranslate – Translator & Dictionary, Text Scanner 60 Sprachen, eine komfortable Live-Übersetzung für Konversationen und integrierte Wörterbücher schnüren bei diesem Übersetzer ein lukratives Gesamtpaket. Perfekt ist das Tool aber nicht. Von wegen Sprachbarriere: Mit iTranslate –Translator & Dictionary, Text Scanner fragen wir uns manchmal, warum wir uns in der Schule überhaupt noch mit Fremdsprachen herumgeschlagen haben. Die App fungiert nicht nur als Wörterbuch und Übersetzer, bei Gesprächen in zwei verschiedenen Sprachen wird das Tool zum Live-Dolmetscher – und liest ganze Sätze der Gesprächsteilnehmer in der Muttersprache der jeweils anderen Gesprächsteilnehmer zuverlässig vor. Für übersetzte Begriffe stehen hier mehrere Wörterbücher zur Verfügung, die geben Satzbeispiele, verlinken Wikipedia-Einträge und versuchen sich sogar an einer etymologischen Analyse. Diese steht aber nur selten zur Verfügung. Noch ein Manko: Worterklärungen in den Wörterbüchern sind – ebenso wie die App selbst – nur in englischer Sprache verfügbar. Offline-Wörterbücher und Kamera-Modus Stark: Nutzer dürfen sich mit der App auch ein eigenes Wörterbuch anlegen, in dem häufig übersetzte Wörter oder schwierige Vokabeln einfach abgespeichert werden. Das beschleunigt den Zugriff und erweitert gleichzeitig den eigenen Wortschatz. Ein Vollbildmodus zum Ablesen von Übersetzungen und eine einfache selektive Text-Extraktion aus Kamerabildern runden den Übersetzer lobenswert ab. Fazit zum Test der Android-App iTranslate – Translator & Dictionary, Text Scanner iTranslate ist ein starker Android-Dolmetscher mit gelungener Konversationsübersetzung, der auch persönlichen Vokabellisten bietet und ein englischsprachiges Lexikon an Bord hat. Englischsprachig, kostenlos

Wörterbuch Englisch - Linguee Gratis-Wörterbuch mit Offline-Support: Diese App kann Deutsch flott und sicher ins Französische, Spanische, Englische oder Portugiesische übersetzen. Wörterbuch Englisch –Linguee ist genauso viel Übersetzer wie Lexikon und Recherche-Tool. Die App bietet ein redaktionell bearbeitetes und professionelles Wörterbuch zum Nachschlagen von übersetzten Wörtern in Sprachen wie Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch. Aktuell werden noch eine ganze Reihe zusätzlicher Wörterbücher von den Entwicklern zusammengestellt. Neben Satzbeispielen in beiden verwendeten Sprachen, finden wir hier auch Synonyme und beispielhafte Begriffs-Kombinationen. Schön: Wortvorschläge bei der Echtzeitsuche machen auch das Nachschlagen von Begriffen einfach, deren genaue Schreibweise man nicht kennt. Standardmäßig schlägt die App alle Wörter online nach, das lässt sich aber auch ändern: Wörterbücher können wir kostenlos herunterladen, diese stehen dann auch bei schlechter Netzanbindung in vollem Umfang zur Verfügung. Auch eine Option zur Sprachausgabe ist verfügbar, die unterscheidet sogar zwischen britischem und amerikanischem Englisch. Mit Komfort-Übersetzung auch innerhalb andere Apps Auch Texte innerhalb anderer Apps, etwa im E-Book-Reader oder beim Surfen mit dem Browser, können wir mit dem Wörterbuch von Linguee ohne Umwege übersetzten: Dazu müssen entsprechende Textstellen einfach markiert und kopiert werden, das Tool zeigt die Übersetzungen dann flott und einfach in einem kleinen Fenster. Fazit zum Test der Android-App Wörterbuch Englisch - Linguee Mehr als ein Übersetzer: Diese Gratis-App ist ein Nachschlagewerk mit Satzbeispielen, Offline-Support, Synonymen und einer umfangreichen Datenbank. Werbung ist nicht an Bord. Deutschsprachig, kostenlos

Reverso Wörterbuch Übersetzer Dieser Gratis-Übersetzer beherrscht zehn verschiedene Sprachen und macht Begriffe mit sinnvollen Kontext-Beispielen verständlich. Der Reverso Wörterbuch Übersetzer kann flott und flexibel zwischen zehn Sprachen übersetzen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Auch Hebräisch und Arabisch beherrscht der virtuelle Dolmetscher. Im Vergleich mit der Konkurrenz ist das zwar noch ein überschaubarer Sprachschatz, die App liefert aber außergewöhnlich umfangreiche Treffer mit jeder Menge Kontext-Beispielen. Das schärft das eigene Sprachverständnis und vermittelt Zusammenhänge besonders anschaulich. Alle Begriffe können Sie sich in jeder unterstützten Sprache und mitsamt Kontext auf Knopfdruck auch vorlesen lassen, Anwendungsbeispiele werden großzügig aus Web-Texten eingespeist und eine Funktion für eine persönliche Vokabelliste ist ebenfalls an Bord. Echtzeit-Vorschläge während der Suche machen das Übersetzen unbekannter Begriffe hier besonders einfach. Eine Premium-Version mit kleinen Extras und ohne Werbebalken steht derzeit als Abo für einen Euro pro Monat zur Verfügung. Übersetzen und lernen Mit dieser App können Sie nicht nur flott übersetzen, auch ein durchdachter Lernmodus ist an Bord: Mit einer Mischung aus virtuellen Karteikarten und Quiz-Spielen können Sie zeiteffizient am eigenen Sprachverständnis arbeiten. Klasse: Der Lernmodus ist personalisiert und nimmt Favoriten und vorhergegangene Vokabel-Suchen automatisch ins Register auf. Fazit zum Test der Android-App Reverso Wörterbuch Übersetzer Qualität über Quantität: Dieser Android-Dolmetscher beherrscht zwar nur zehn Sprachen, verbessert mit Kontext, Audio-Beispielen und einem starken Lernmodus aber auch das Sprachverständnis. Deutschsprachig, kostenlos

Übersetzen Stimme (Übersetzung) Diese App beherrscht viele Sprachen und arbeitet besonders unkompliziert. Viele Extras sind aber nicht an Bord und auf Kontext oder Sprachbeispiele müssen Sie ebenfalls verzichten. Mit Übersetzen Stimme (Übersetzung) klettern Sie mühelos auch über hohe Sprachbarrieren. Der Android-Übersetzer beherrscht knapp 50 Sprachen und kann per Tastatur oder einfach via Spracheingabe bedient werden. Auch die Sprachausgabe funktioniert lobenswert: Ganze Sätze liest die App in der Zielsprache flüssig vom Display ab. Praktisch: Beim Übersetzten können Sie auch mehrere Zielsprachen angeben, die App zeigt den übersetzten Begriff (oder ganze Sätze) dann in allen Sprachen mit zugehöriger Länderflagge als lange Liste an. Auf Tastendruck können Sie sich diese Ergebnisse dann auch in jeder unterstützten Sprache vorlesen lassen. Die Funktionsliste ist damit aber schon am Ende, die insgesamt sehr einfache App verzichtet auf Extras und widmet sich ausschließlich dem flotten und unkomplizierten Übersetzen. Eine Premium-Version ohne Werbung steht derzeit für 4,89 € im Play Store. Kein Offline-Support Beim Übersetzen besteht bei dieser App Internetpflicht, der Verlauf steht aber auch offline zur Verfügung. Auch die Sprachausgabe für bereits übersetzte Begriffe funktioniert ohne Netzverbindung, dabei werden die entsprechenden Audiodateien aber lokal auf dem Android-Gerät gespeichert. Die Funktion lässt sich in den Einstellungen auch abschalten. Fazit zum Test der Android-App Übersetzen Stimme (Übersetzung) Einfach übersetzen: Diese App kennt rund 50 Sprachen und übersetzt Wörter sowie ganze Sätze auch in mehrere Zielsprachen gleichzeitig. Weitere Extras suchen wir hier aber vergeblich. Deutschsprachig, kostenlos

Deutsch Englisch Übersetzer Diese App beherrscht nur zwei Sprachen: Deutsch und Englisch. Beim Übersetzten macht das Tool trotzdem eine gute Figur. Online-App mit flotter Handhabung: Deutsch Englisch Übersetzer kommt mit einer einfachen Benutzeroberfläche daher und beherrscht gerade einmal zwei Sprachen: Vom Deutschen können Sie damit flott ins Englische übersetzen und umgekehrt - mehr ist hier nicht drin. Auf einer Weltreise sind Sie mit einer anderen App also womöglich besser beraten, für den englischen Sprachraum ist der digitale Dolmetscher aber prima geeignet. Spracheingaben sind damit möglich, die App liest Texte im Deutschen sowie im Englischen auch vor und kann Übersetztes auf Knopfdruck in die Zwischenablage kopieren. So lassen sich Texte etwa mühelos in Chats oder in E-Mails einfügen. Auch schön: Übersetzungen kommen hier in der Regel mit mehreren Synonymen daher, mit der Zeit schärft das auch das eigene Sprachverständnis. Ein Blick auf die Funktionsliste offenbart sonst leider keine Extras: Weder ein Konversationsübersetzer noch eine Texterkennung per Kamera sind an Bord. Einen Dauerwerbebalken werden Nutzer bei der App für derzeit für 3,49 € los. Offline-Modus via Add-On Mit dem Download eines Wörterbuches können Sie bei dieser App einen Offline-Modus zuschalten. Beim Übersetzen zwischen Deutsch und Englisch besteht dann keine Internetpflicht mehr und etwas schneller geht es auch. Im Ausland oder auf Reisen ist das eine besonders willkommene Funktion - zumal das Wörterbuch kostenlos zur Verfügung steht. Fazit zum Test der Android-App Deutsch Englisch Übersetzer Eine einfache aber zuverlässige App, die ausschließlich die deutsche und englische Sprache beherrscht. Ein Offline-Modus ist verfügbar, darüber hinaus sind aber kaum Funktionen an Bord. Deutschsprachig, kostenlos

Yandex.Translate Dieser Android-Übersetzer beherrscht rund 90 verschiedene Sprachen im Online-Modus und übersetzt offline sicher zwischen neun Sprachen. Mit aktiver Internetverbindung übersetzt Yandex.Translate sicher, flott sowie kreuz und quer zwischen immerhin 90 verschiedenen Sprachen. Auch ohne Netzverbindung sind Sie mit der App im europäischen Sprachraum nicht aufgeschmissen: Deutsch, Französisch, Russisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Türkisch beherrscht das Tool auch offline. Ohne Rückfrage im Netz geht die Übersetzung dabei sogar ein weniger flotter von der Hand. Die App erkennt gesprochene Sprache und identifiziert diese anschließend selbstständig. Das virtuelle Wörterbuch liefert auch Satzbeispiele für viele Sprachen, das ist fürs persönliche Sprachverständnis sehr hilfreich. Webseiten können Sie komplett übersetzen und wer im ausländischen Restaurant vor kryptischen Speisekarten sitzt, kann die einfach in Echtzeit mit Hilfe der Smartphone-Kamera übersetzen. Das klappt auch mit Infotafeln und Texten aller Art - aber nur im Online-Modus und bisher nur mit zwölf Sprachen. Mit Schnittstelle zu anderen Apps Yandex.Translate hat eine Favoritenfunktion an Bord und speichert einmal Nachgeschlagenes zum besseren Wiederfinden in einem Verlaufsordner, was langfristig auch beim Vokabel-Lernen hilft. Die App unterstützt Wearables, kann ab Android 6.0 auch Texte aus anderen Apps übersetzen und macht das Eintippen dank Autovervollständigen besonders flott. Fazit zum Test der Android-App Yandex.Translate Mit 90 Online-Sprachen, Kamera-Übersetzer und Spracherkennung verdient sich diese kostenlose App einen Spitzenplatz unter den Übersetzern. Deutschsprachig, kostenlos

stimme übersetzer (übersetzen) Obwohl diese App selbst nicht besonders gut ins Deutsche übersetzt wurde, liefert sie besonders im Konversationsmodus beeindruckend akkurate Ergebnisse. Wer sich die Beschreibung des stimme übersetzer (übersetzen) im Play Store durchliest, der stolpert über holpriges Deutsch und bekommt leichte Zweifel an der App. Eigentlich soll die ja damit punkten, dass Sie gut übersetzen kann. Im Einsatz kann das Tool die Zweifel dann aber schnell aus der Welt schaffen, Sprachbarrieren lassen sich damit flott abbauen. Per Konversationsübersetzer lässt sich Gesprochenes in Echtzeit in verschiedene Sprachen übersetzen. Hier stehen zwar nicht so viele Zielsprachen zur Verfügung wie bei anderen Genrevertretern, dafür ist die Spracherkennung erstaunlich präzise: Im Test hatte die App auch mit fiesen englischen Begriffen wie „Slack-jawed Yokel“ kein Problem - zumindest bei der Erkennung. Übersetzen wollte die App das vermeintliche Schimpfwort am Ende nicht. Bei der Nutzung besteht Internetpflicht. Multi-Übersetzung Bei dieser App finden Sie eine vergleichsweise seltene Funktion: Den Mehrsprachen-Übersetzer. Damit können Sie Begriffe gleichzeitig in beliebig viele Zielsprachen übersetzen lassen. Das mag nicht besonders oft notwendig sein, kann in mehrsprachigen Gruppen aber jede Menge Zeit sparen. Auch für die Benutzeroberfläche gibt es ein Lob: Die bleibt dank des geschickten Aufbaus stets ansprechend und übersichtlich. Fazit zum Test der Android-App stimme übersetzer (übersetzen) Dieser reine Online-Übersetzer beherrscht Konversationen, gibt Übersetzungen auch in mehreren Sprachen aus und erkennt oft auch exotische Begriffe. Deutschsprachig, kostenlos

Übersetzer Speak & Translate Diese App macht aus dem Smartphone einen Dolmetscher, der 100 Fremdsprachen beherrscht. Auch ein Offline-Modus ist an Bord. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie im Ausland Wörterbücher wälzen mussten, um sich mit Einheimischen zu verständigen: Mit dem kostenlosen Übersetzer Speak & Translate müssen Sie bei Konversationen in unbekannten Sprachen außer Reden gar nichts mehr tun - die clevere Android-App erkennt Sprachen beim Mithören automatisch und übersetzt fließend in eine von immerhin 100 verschiedenen Zielsprachen. Dank Sprachausgabe hören andere Ihre Sätze dann in der Muttersprache und umgekehrt. Auch ein praktischer Offline-Modus ist verfügbar, damit machen Sie ausgewählte Wörter oder Lieblingssätze in anderen Sprachen auch ohne Internetzugang verfügbar. Der volle Funktionsumfang mit allen Vokabeln ist in dem Modus aber nicht mehr verfügbar, vorbereitete Sätze sollten Sie sich also im Vorfeld gut überlegen. Gratis-Version knausert Dass diese App so gut funktioniert liegt auch an ihren Quellen: Der Übersetzungsdienst bedient sich am Service von Microsoft und Google. Letzterer ist aber erst nach einem Upgrade verfügbar, das gilt leider auch für einige zentrale Funktionen: Spracherkennung und Live-Übersetzung werden bereits an der Oberfläche gekappt. Eine Favoriten-Funktion und Widgets sind aber auch ohne Griff zum Geldbeutel verfügbar. Fazit zum Test der Android-App Übersetzer Speak & Translate Besonders in der Bezahlversion kann dieser Übersetzer punkten. Wer nicht zahlen will, greift zum „Google Übersetzer“ der arbeitet ähnlich, nur kostenlos. Deutschsprachig, kostenlos

Microsoft Translator Microsoft liefert eine der besten Übersetzer-Apps für Android. 60 Sprachen beherrscht das Tool fließend. Starke Software von Microsoft zum Nulltarif: Der Microsoft Translator übersetzt Geschriebenes oder Mitgehörtes in über 60 verschiedene Sprachen und liest Übersetztes auch vor. Auch ein Live-Modus ist per Geräte-Kopplung möglich. So können Sie etwa zwei Android-Smartphones via App verlinken und Gespräche in verschiedenen Sprachen in Echtzeit übersetzen lassen - beim Gesprächspartner wird dann die Sprache ausgegeben, die dieser auch beherrscht. Das funktioniert auch an einem einzelnen Gerät, wenn das in einer Gesprächsrunde einfach mittig platziert wird. Eine Offline-Funktion ist ebenfalls verfügbar, damit lassen sich ganze Sprachpakete herunterladen. Auch alternative Übersetzungen werden gelistet und viele typische Ausdrücke und Redewendungen sind an Bord. Unterstützt Android-Wear Träger von Smartwatches freuen sich bei dieser App über eine Prise Star-Trek-SciFi: Sätze können Sie Ihrer Smartwatch damit einfach vorsprechen, die Übersetzung folgt dann im Handumdrehen. Auch eine Favoritenfunktion ist enthalten und Texte in Bildern oder Fotos kann die App ebenfalls erkennen und übersetzen. Fazit zum Test der Android-App Microsoft Translator Mit einer schicken Benutzeroberfläche, starken Funktionen und zuverlässiger Spracherkennung zählt diese App zu den besten Gratis-Übersetzern im App Store. Deutschsprachig, kostenlos

PROMT Online-Übersetzer Dieser Gratis-Übersetzer kommt mit satten Funktionen und sicherer Arbeitsweise daher. Auch SMS und Texte im Zwischenspeicher können Sie damit übersetzen. Der PROMT Online-Übersetzer kann Texte in der Zwischenablage von Smartphones oder Tablets im Hintergrund überwachen. Wenn dabei fremdsprachige Texte erkannt werden, macht sich das Programm ungesehen an die Arbeit und übersetzt automatisch. Die Funktion macht es besonders bequem, in einem fremdsprachigen Text etwa nur ausgewählte (unbekannte) Wörter zu übersetzen. Ebenfalls praktisch: Texte lassen sich auch in Fotos oder Bildern auslesen und übersetzen. Das klappt auch, wenn Sie Ihre Smartphone-Kamera auf eine Infotafel, eine Speisekarte oder einen Strafzettel richten. Texte können Sie auch selbst einsprechen, Sprachpakete dürfen vorab heruntergeladen werden und sind dann fürs spätere Offline-Übersetzen verfügbar. Per „Datenverkehrsoptimierung“ kann die App beim Roaming an der Bandbreite sparen und so je nach Tarif effektiv die Mobilfunkkosten drücken. Vorsicht Werbung Beim ersten Programmstart preist die App neben ihren Kernfunktionen auch ein „Benachrichtigungs-Abo“ an. Wer hier unachtsam weiterdrückt, wird schnell mit Werbung eingedeckt - die Funktion lässt sich aber jederzeit abschalten. Für typische Reisesituationen bietet der Android-Übersetzer eine praktische Sammlung von Standardsätzen. Fazit zum Test der Android-App PROMT Online-Übersetzer Trotz der etwas trägen Benutzeroberfläche kann dieser kostenlose Übersetzer mit vielen durchdachten und praxistauglichen Funktionen punkten. Deutschsprachig, kostenlos

Google Übersetzer Wie man das vom Suchmaschinenriesen kennt, ist auch der kostenlose Google Übersetzer funktional breit aufgestellt. Bei ganzen Sätzen wirkt die App aber manchmal noch etwas ratlos. Im Internet, an der Uni und natürlich auf Auslandsreisen haben oft zwei Menschen miteinander zu tun, die keine gemeinsame Sprache sprechen. Neben wildem Gestikulieren oder dem Rückfall in die Babysprache gibt es da zum Glück noch eine Alternative: Eine gute Übersetzer-App wie diese hier von Google. Per Tastatureingabe übersetzt das Tool Texte in 103 unterschiedliche Sprachen, auch Textblöcke aus anderen Apps können Sie auf dem gleichen Android-Gerät mit wenigen Gesten übersetzen. Sehr schön: Per Smartphone-Kamera können Sie fremde Texte live übersetzen (bisher werden dafür 29 Sprachen unterstützt) und Bilder von Texten, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, lassen sich ebenfalls flott in eine verstehbare Sprache verwandeln. Einen Offline-Modus haben die Entwickler in Google Übersetzer auch untergebracht, der funktioniert aber „nur“ mit 52 Sprachen. Besonders komfortabel ist die Live-Übersetzung: Damit können Sie Konversationen in ungleichen Sprachen für beide Gesprächsteilnehmer quasi in Echtzeit übersetzen lassen - Star Trek lässt grüßen. Bei ganzen Sätzen immer noch nicht so toll Viele kennen das Dilemma von der Google-Übersetzung via Browser: Bei einzelnen Wörtern arbeitet der Dienst vergleichsweise flott und zuverlässig. Wenn es um ganze Sätze geht, ist von einer perfekten Übersetzung über grammatikalische Katastrophen bis hin zum Totalversagen so ziemlich alles dabei - das gilt momentan auch noch für die App. Fazit zum Test der Android-App Google Übersetzer Besonders der Live-Modus für Konversationen und die Übersetzung per Kamera zählen zu den Stärken dieser App. Deutschsprachig, kostenlos

Multi-Sprachen-Übersetzer Solider Übersetzer mit einigen Extras: Mit dem Multi-Sprachen-Übersetzer wandeln Sie rund 70 fremde Sprachen ins Deutsche um - und umgekehrt. Von Afrikaans bis Vietnamesisch übersetzt der Multi-Sprachen-Übersetzer Texte sicher in verständliches Deutsch. Dabei kommt das Tool mit einzelnen Wörtern ebenso zurecht wie mit ganzen Sätze oder Phrasen. Praktisch: Die App spuckt auf Wunsch auch Übersetzungen in mehreren Sprachen gleichzeitig aus. Besonders in mehrsprachigen Runden, etwa bei internationalen Veranstaltungen, kann das viel Zeit und Mühe sparen. Für viele Sprachen können Sie sich die Übersetzung von der App auch vorlesen lassen, Texte dürfen Sie per Mikrofon einsprechen und alle Übersetzungen lassen sich zur späteren Weiterverwendung unkompliziert in die Zwischenablage kopieren. Die Handhabung ist trotz der vielen Features denkbar einfach. Menüs, Extras und Funktionen lassen sich intuitiv bedienen. Interface mit Pro und Contra Mit einer ordentlichen Benutzeroberfläche und gleich mehreren Farbschemen macht die App optisch eine gute Figur. Da verzeiht man den Entwicklern gerne, dass Icons und Layout teilweise noch etwas altbacken daherkommen. Gelungen ist auch die Sprachausgabe: Übersetztes wird klar, deutlich und mit dem Akzent der Zielsprache ausgegeben. Fazit zum Test der Android-App Multi-Sprachen-Übersetzer Mit dieser App übersetzten Sie Texte oder Gesprochenes auch in mehrere Sprachen parallel. Die Sprachausgabe ist klar und deutlich. Deutschsprachig, kostenlos

PONS Online-Übersetzer Der kostenlose PONS Online-Übersetzer beherrscht insgesamt 36 Sprachen und greift auf die bekannten und umfangreichen Wörterbücher von PONS zurück. Auf der Grundlage von 40 hauseigenen Wörterbüchern übersetzt PONS Online-Übersetzer kostenlos und flott zwischen 36 Sprachen. Dabei muss nicht alles mit Deutsch zu tu haben, Sie können etwa auch vom Spanischen ins Englische übersetzen und umgekehrt. Texte werden einfach per Tastatur eingetippt oder über das Mikrofon eingesprochen. Wer das in einer Fremdsprache versucht, muss sich je nach Kenntnis und Übung aber auf ein abenteuerliches Ergebnis einstellen. Wer die App ins Ausland mitnimmt, freut sich über kleine Konversationshilfen: So kann die App Texte auch in fremden Sprachen vorlesen und Übersetztes vergrößert darstellen. Um etwa einem ahnungslosen Taxifahrer zu verdeutlichen, wo Sie hinwollen, ist das ein segensreiches Feature. Auch eine Favoritenfunktion ist an Bord, per Zwischenablage kopieren Sie Texte in andere Anwendungen und eine Rückübersetzung in die Ausgangssprache wird neuerdings auch unterstützt. Mit Lerneffekt Diese App nimmt Ihnen nicht nur das Übersetzen ab, das Tool bietet auch Infos zum Sprachgebrauch oder zum Einsatz bestimmter Phrasen und Floskeln. Auch ein Vokabeltrainer ist an Bord, in den können Sie Wörter kopieren, die Sie sich später gerne einprägen möchten. Im Abo gibt’s die App ohne Werbung, auch ohne zu bezahlen können Sie den Übersetzer aber dauerhaft nutzen. Fazit zum Test der Android-App PONS Online-Übersetzer Mit redaktionell geprüften Wörterbüchern sowie Lernhilfen wie Vokabeltrainern und Satzbeispielen, können Sie mit dieser App übersetzen und dabei die eigenen Sprachkenntnisse verbessern. Deutschsprachig, kostenlos

Konversationsübersetzer Auf Geschäftsreisen, im Urlaub oder beim Schüleraustausch bewahrt der Konversationsübersetzer vor Missverständnissen: Die App übersetzt Gesprochenes und Texte in 70 Sprachen. Verstehen und verstanden werden: Mit der App Konversationsübersetzer kein Problem. Mit dem kostenlose Android-Dolmetscher können Sie Passanten in fremden Ländern einfach auf Deutsch ansprechen, die App übersetzt Ihre Worte zügig in eine von 70 Zielsprachen. Wenn Sie Ihrem Gesprächspartner das Smartphone hinhalten, wird die Antwort direkt ins Deutsche übersetzt. Texte dürfen Sie dabei auch eintippen, der Übersetzer beherrscht sowohl Sprache-zu-Text als auch die Gegenrichtung. Die Bedienung funktioniert geschmeidig: auch beladen mit Reisegepäck inmitten von einer belebten Einkaufsstraße und ohne jede Ahnung, wo es zum Flughafen geht, lässt Sie die App nicht im Stich. Große Buttons, flexible Schriftgrößen und ein übersichtliches Interface versprechen eine einfache Handhabe. Einziges Manko: Nicht alle Sprachen kommen mit Sprachausgabe daher, in den meisten europäischen Ländern müssen Sie über dieses Steinchen aber nicht stolpern. Internetverbindung ist Pflicht Bei Konversationen unterscheidet die App Gesprächsteilnehmer übersichtlich per Seitenausrichtung und Farbe. Beim Übersetzen ist eine Internetverbindung leider Pflicht, im Ausland kann sich das, je nach Datentarif, durchaus als Nachteil erweisen. Bei den meisten Übersetzer-Apps ist das derzeit noch normal. Ein paar Farbschemen sind ebenfalls an Bord, die hauen aber niemandem vom Hocker. Fazit zum Test der Android-App Konversationsübersetzer Diese App ist optisch zwar kein Hingucker, besteht aber mit flotter Übersetzung und einfacher Bedienung jeden Praxistest. Deutschsprachig, kostenlos

(PC-Welt)