Mit Erweiterungen für dir Webbrowser Firefox und Google Chrome haben Sie schnelle Zugriff auf einige wichtige Infos der Fritzbox. Das kleine Gratis-Tool Cr!Box für Chrome wird über "Einstellungen -> Erweiterungen" im Browser installiert. Ein Klick auf das Cr!Box-Symbol zeigt neben der externen IP-Adresse auch die aktuelle Up-und Download-Rate an. Das Add-On ändert mit einem Klick die aktuelle externe IP-Adresse. Es veranlasst die Fritzbox dazu, Ihre aktuelle DSL-Verbindung kurzzeitig zu unterbrechen. Nach der neuen Einwahl erhalten Sie automatisch eine neue IP-Adresse. Diese Methode kann vor allem bei den Nutzern von Datei-Hostern für schnellere Downloads sorgen. Mit "Web-Interface oeffnen" gelangen Sie zur Benutzeroberfläche der Fritzbox. Mit den weitgehend gleichen Funktionen kommt Fox!Box für Firefox , das Sie nach einem Klick auf das Menü-Icon rechts oben unter "Add-Ons" installieren.

Komfortabler Telefonieren

Die Erweiterung Call a Number via Fritz!Box für Chrome und Firefox erleichtert das Telefonieren. Nach der Installation markieren Sie eine Telefonnummer auf einer Webseite und rufen mit einem rechten Mausklick darauf das Kontextmenü auf. Hier wählen Sie dann den Eintrag "Call@Fritz [Rufnummer]" (Firefox) beziehungsweise "Mit Call@Fritz anrufen: [Rufnummer]" (Chrome), wobei der Platzhalter die tatsächlich ausgewählte Telefonnummer zeigt. Beim ersten Ausführen müssen Sie das Passwort der Fritzbox hinterlegen. Damit die Erweiterung funktioniert, muss die Wählhilfe in der Fritzbox aktiviert sein. Dazu gehen Sie zu "Telefonie -> Anrufe", klicken auf die Registerlasche "Wahlhilfe" und setzen ein Häkchen vor die entsprechende Option. Wählen Sie dann im Aufklappfeld das gewünschte Telefon aus und drücken Sie auf "Telefon testen". Nun sollte das ausgewählte Telefon klingeln. Klicken Sie auf "Übernehmen" und Sie können das Add-On verwenden.

Down-und Upload-Speed zeigen

Fritzbox Traffic zeigt auf dem Windows-Desktop oder in der Taskbar von Windows 10 die aktuellen Download-und Upload-Aktivitäten der Fritzbox mit Zahlenwerten und Kurven. In den Einstellungen von Fritzbox Traffic ist "fritz.box" als Adresse der Fritzbox vorgegeben, alternativ tragen Sie hier eine IP-Adresse wie 192.168.178.1 ein. Legen Sie in den Einstellungen fest, wie oft sich das Programmfenster aktualisieren soll und welche Farben Sie für die Anzeigen und den Fensterhintergrund wünschen. Außerdem passen Sie die Größe des Programmfensters in fünf Stufen an. Die Werte holt sich das Tool per UPnP aus der Fritzbox und zeigt sie an.

Telefonanrufe protokollieren

Janrufmonitor überwacht die Fritzbox und meldet alle aus-und eingehenden Anrufe mit den Daten des Anrufers, wobei die Daten mit Statistiken ausgewertet werden können. Die Daten der Telefonpartner wie Adresse, Rufnummer und Notizen können in ein Adressbuch eingetragen werden und stehen bei Anrufen direkt zur Verfügung. Auch Anbindungen an Online-Telefonauskünfte wie dasoertliche.de, 11880.com und gelbeseiten.de sowie Outlook sind möglich. Bei Anrufereignissen wie verpassten Anrufen können Sie sich direkt per E-Mail benachrichtigen lassen und einen Rückruf einleiten. Dank der Anbindung an Tellows werden Call-Center-Anrufe zu Werbezwecken und Umfragen erkannt und auf Wunsch automatisch abgewiesen. Mit dem Regelassistenten legen Sie Regeln fest, die bei bestimmten Anrufern automatisch eine Aktion im Hintergrund auslöst. So lässt sich etwa mit einem Anruf von einer zuvor festgelegten Rufnummer auf einer definierten MSN das Herunterfahren des Rechners einleiten.

Auch Smartcall Monitor holt sich Informationen über den Anrufer aus vorhandenen Kontaktdaten in Outlook und dem Google-Adressbuch im Internet. Bei einem eingehenden Anruf sieht das Programm zuerst in den Outlook-Kontakten nach und zeigt den Treffer in einem kleinen Fenster auf dem Windows-Desktop an. Sind in Outlook keine passenden Daten über den Anrufer vorhanden, wird ein Onlinedienst zur Rückwärtssuche genutzt. Eingehende und ausgehende Anrufe werden auf Wunsch automatisch in das interne Adressbuch übernommen. Der Smartcall Monitor bietet im Zusammenspiel mit der Fritzbox zudem Funktionen einer komfortablen Telefonzentrale: Sie können beispielsweise Anrufe annehmen und beenden und Gespräche halten. Mit der Unterstützung der Wahlhilfe können Sie auch Anrufe an hinterlegte Kontakte mithilfe der Software einleiten.

Jfritz liest die auf der Fritzbox gespeicherte Anrufliste aus und speichert die Infos dauerhaft auf dem PC. Den empfangenen Telefonnummern werden automatisch der Name und die Adresse des Anschlussinhabers per Inverssuche zugeordnet, sofern diese Informationen in einem Telefonbuch zu finden sind. Sie können auch bestehende Adressbücher aus Thunderbird oder Outlook in das Jfritz-interne Telefonbuch importieren. Die Anrufliste kann in verschiedene Dateiformate exportiert und in anderen Programmen weiterverarbeitet werden. Außerdem können mit Jfritz ankommende Anrufe in Echtzeit auf dem PC signalisiert werden. Dazu öffnet sich auf Wunsch ein Benachrichtigungsfenster. Eine weitere Funktion ist das Ausführen von Telefonanrufen per Mausklick. So können Sie ganz leicht verpasste Anrufe zurückrufen.

Fritz!Box Telefon-dingsbums ist ein Add-in für Microsoft Outlook mit den zwei Hauptfunktionen Wählhilfe und Anrufmonitor. Über die Wählhilfe ist es möglich, neue Telefongespräche direkt aus Outlook aufzubauen. Es kann ein in Outlook hinterlegter Kontakt angerufen werden sowie auch beliebige andere Rufnummern. Der Anrufmonitor informiert Sie bei eingehenden Gesprächen. Automatisch werden alle Kontakte in lokalen Adressbuch sowie Online-Telefonbüchern wie GoYellow oder 11880 ermittelt und der Gesprächspartner wird angezeigt. Zu den weiteren Funktionen zählen das Erstellen von Einträgen im Outlook-Journal, eine Rückwärtssuche (Inverssuche) für Kontakte, Wahlwiederholungs-, Rückruf und VIP-Listen sowie eine Direktwahl.