Der Mitte Januar gelaunchte GPT Store von OpenAI ist zwar bei weitem (noch) nicht so unübersichtlich wie der AppStore von Apple oder Google Play Store. Dennoch sorgt die Unterteilung in sieben Kategorien und eine Volltextsuche nur für wenig Klarheit. Das zeigt sich auch an der geringen Anzahl an Konversationen, die manche der im GPTStore eingestellten Chatbots bislang führten.

Tatsächlich bietet allerdings ein Großteil der GPTs nicht unbedingt mehr Funktionen als ChatGPT und insbesondere GPT-4 mit DALL-E etc. selbst. Es gibt aber auch einige Lösungen, die unglaublich nützlich sind und - bei richtiger Verwendung - Minuten oder gar Stunden an mühsamer Arbeit sparen können. Hier einige Empfehlungen für nützliche und bislang noch kostenlose GPTs:

Video Insights

Das auch als Plugin verfügbare Tool Video Insights analysiert YouTube-Inhalte mit bis zu 2 Stunden Länge in Nahezu-Echtzeit. Anschließend können Sie sich eine Zusammenfassung geben lassen oder spezielle Fragen zum Inhalt stellen. Wie die mehr als 10.000 Konversationen andeuten, gibt es für Video Insights durchaus eine - vermutlich zufriedene - Zielgruppe. Tests der Redaktion ergaben allerdings, dass die Funktion (noch) etwas eingeschränkt ist. So analysiert das Tool bei YouTube-Videos offenbar nur den transkribierten Text und muss bei (älteren) Videos ohne Transkription oder Untertitel passen.

Write for me

Wie der Name bereits andeutet, ist Write for me ideal für Benutzer, die sich mit dem Erstellen von Texten schwertun. Das gilt insbesondere dann, wenn sie sich streng an bestimmte Richtlinien oder Limits halten müssen. Das Tool fragt dazu zum Beginn die Anforderungen an den Inhalt, einschließlich Ziel, Thema, Stil, Ton, Format und Wortzahl ab - und erstellt im Anschluss einen passenden Text. Diesen kann man anschließend überprüfen und optimieren.

Das Ergebnis unterscheidet sich dabei nicht wesentlich von anderen mit GenAI erstellten Texten, erspart aber insbesondere Neueinsteigern die Zeit für das Finetuning von ChatGPT.

Diagrams: Show me

Das GPT Diagrams: Show me hilft dabei, komplexe Prozesse oder Sachverhalte als Diagramm darzustellen und zu erklären. Es unterstützt dabei verschiedene Diagrammsprachen, wobei der Schwerpunkt auf Mermaid-Diagrammen liegt.

Um ein Diagramm zu erhalten, muss man zunächst eine passende Frage oder Aufforderung formulieren, etwa "Wie funktioniert Multifaktor-Authentifizierung?" oder "Vergleiche die Funktionen von 4G und 5G miteinander". Das System "entscheidet" dann, welche Art von Diagramm für die Darstellung am geeignetsten ist und legt los. Anschließend kann man das Ergebnis noch mit Miro, Mermaid Live Editor oder einem anderen Tool überarbeiten oder eine andere Art von Diagramm wählen. Aber aufgepasst: Wie immer bei ChatGPT und Co. ist dabei das Ergebnis mit Vorsicht zu genießen und sollte immer überprüft werden.

Screenshot To Code GPT

Wie der Name bereits andeutet, konvertiert das einfache Tool von Godofprompt.ai den Screenshot einer Website in verschiedene Code-Formate, etwa HTML, Tailwind CSS, React, Vue oder Bootstrap. Auf diese Weise kann man nicht nur das Design nachbilden, sondern erhält auch ein besseres Verständnis von der Struktur, dem Layout und dem Stil.

Zur Beruhigung: Ganze Websites kann das Tool nicht kopieren, auch die Bilder werden nicht kopiert (dafür gibt es andere Werkzeuge).

Canva

Mit einem eigenen GPT unterstützt Canva (neue) Nutzer, die ihre Designideen lieber mit Worten beschreiben, anstatt sich durch Vorlagen in dem Online-Tool zu scrollen. Basierend auf ausformulierten Vorgaben erstellt das Canva-GPT eine Reihe von - mehr oder weniger passenden - Vorschlägen für Präsentationen, Logos, Social-Media Posts oder ähnlichem. Diese können im Anschluss direkt in Canva angepasst und verfeinert werden. Auf diese Weise kommt man deutlich schneller ans Ziel.

Convert Anything

Auch wenn vermutlich kaum jemand spontan daran denkt, ChatGPT zum Umwandeln von Dateiformaten zu nutzen - there's a GPT for that! Wie der Name bereits andeutet, eignet sich Convert Anything für die Konvertierung aller möglichen Formate, etwa für Bild-, Audio-, Video- und Dokumentdateien. Dabei verarbeitet es Einzel- oder Stapel-Uploads, unterstützt ZIPs und bietet einen Download-Link.

Doch aufgepasst: Das Tool funktioniert zwar reibungslos, allerdings gibt es keinerlei Informationen dazu, wohin die Daten zur Umwandlung geschickt werden. Man sollte daher nicht unbedingt sensible Dateien wie die Excel-Kundenliste oder Bilder seiner Kontoauszüge hochladen.