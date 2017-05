Apple hat seiner neuen iPhone-7-Generation neue Features spendiert. Weil nicht jede Funktion direkt ersichtlich ist, haben wir für Sie die besten Tipps & Tricks zu den Flaggschiffen zusammengetragen.

Tipp 1: Nach Wassergang trocknen lassen

Ja, das iPhone 7 (Plus) ist nach IP67 wasser- und staubdicht. Bis zu einem gewissen Grad. Und trotzdem sollten Sie mit Ihrem neuen Handy nicht regelmäßig schwimmen gehen, es absichtlich in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder in feuchter Umgebung verwenden. Denn davor warnt Apple, um Beschädigungen am iPhone 7 (Plus) zu verhindern. Die Garantie deckt nämlich auch weiterhin keine Wasserschäden.

iPhone trocknen: War das iPhone 7 einer Flüssigkeit ausgesetzt, dann warten Sie mindestens fünf Stunden, ehe Sie den Lightning-Anschluss wieder verwenden. Laden Sie das iPhone in dieser Zeit also nicht auf und stecken Sie auch keine Kopfhörer an. Apple empfiehlt außerdem, überflüssiges Wasser im Lightning-Anschluss durch leichtes Klopfen gegen die Hand ablaufen zu lassen. Anschließend sollte das iPhone in trockener Umgebung liegen.

Hinweis: Ist das iPhone statt Wasser einer anderen Art von Flüssigkeit ausgesetzt, dann waschen Sie das Gerät am besten mit klarem Wasser ab, um etwa Verklebungen zu vermeiden. ds

Tipp 2: Hard Reset

Sollte der Bildschirm des iPhone 7 (Plus) einfrieren oder sollten Apps nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, kann ein Hardreset helfen. "Früher", also noch mit dem iPhone 6S, war das via Home- und Power-Button möglich. Jetzt drücken Sie die Leiser-Taste gleichzeitig mit dem Power-Button solange, bis das Display dunkel wird und das Smartphone neu startet. Erst, wenn das Apple-Logo erscheint, lassen Sie die Tasten los.

Tipp 3: Haptisches Feedback des Home-Buttons einstellen

Der Home-Button unterhalb des Displays arbeitet nicht mehr mechanisch, sondern reagiert auf Druck per Touch-Sensor. Tippen Sie die "Taste" an, gibt das iPhone 7 (Plus) ein haptisches Feedback. Den Klick-Widerstand wählen Sie unter "Einstellungen - Allgemein - Home-Taste". Es stehen drei Stufen zur Auswahl, die Sie jeweils testen und anschließend eine davon auswählen können.

Home-Taste auf Display: Die Bedienungshilfe "Assistive Touch" kann helfen, Ihr iPhone zu verwenden. Sie können ein kleines Menü auf den Bildschirm legen und frei verschieben und darüber bestimmte Funktionen starten. So lässt sich der Home-Button inklusive haptischem Feedback auf dem Display nutzen, wenn Sie "Home" unter "3D Touch-Aktion" auswählen. Drücken Sie fester auf das Assistive-Touch-Symbol, gelangen Sie direkt zum Hauptbildschirm. ds

Tipp 4: Stock-Apps entfernen

Auf dem iPhone 7 (Plus) ist es nun je nach Bedarf möglich, von Apple vorinstallierte Apps zu entfernen, damit sie vom Startscreen verschwinden. So sorgen Sie für etwas mehr Übersicht. Dazu halten Sie ein gewünschtes App-Icon gedrückt bis es anfängt zu zappeln. Tippen Sie dann auf das X-Symbol und anschließend auf "Entfernen". ds

Tipp 5: 3D Touch im Kontrollzentrum

Durch Wischen vom unteren Bildschirmrand zur Mitte rufen Sie das Kontrollzentrum auf. Dort können Sie die Helligkeit einstellen oder Funkstandards wie WLAN und Bluetooth aktivieren. Außerdem finden Sie dort Schnellzugriffe wie die Kamera oder die Taschenlampe. Seit iOS 10 können Sie mit einem iPhone 6s sowie mit dem aktuellen iPhone 7 (Plus) 3D Touch auch im Kontrollzentrum nutzen und beispielsweise die Helligkeit der Taschenlampe in drei Stufen regeln oder auf die verschiedenen Kamera-Modi zugreifen und direkt starten. Sie müssen lediglich etwas fester auf das entsprechende Icon drücken. ds

Tipp 6: Raise to Wake

Dank des neuen iOS10-Features Raise to Wake aktiviert sich das Display des iPhone 7, sobald Sie es vom Tisch heben. So sehen Sie Benachrichtigungen ein oder lesen die Uhrzeit ab, ohne das iPhone zu entsperren oder gar einen Knopf drücken zu müssen. Falls Sie das Feature nicht nutzen möchten, können Sie es unter "Einstellungen - Anzeige & Helligkeit - Bei Anheben aktivieren" abschalten. ds