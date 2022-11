Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen und schon jetzt lässt sich festhalten, dass in diesem Jahr einige wirklich großartige Smartphones auf den Markt gekommen sind. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Leistung, intelligenten Kameras oder einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sind - unsere Liste der zehn besten Smartphones bietet alles, was Sie brauchen.

Unser Top-Modell ist bestimmt nicht für jeden Nutzer das optimale Smartphone. Daher sollten Sie sich alle zehn Geräte ansehen. Je nachdem, worauf Sie am meisten Wert legen, gibt es das beste Handy für Sie. Dabei spielen Kamera, Akkulaufzeit, Design, Ausstattung, Preis und vieles mehr eine Rolle. Die Platzhirsche Samsung und Apple sind natürlich mit dabei, aber es lohnt auch ein Blick auf Android-Konkurrenten wie OnePlus, Google, Oppo und Xiaomi. Glauben Sie uns, diese Handys bieten alle etwas - nur ein bisschen anders, und das ist gut so. Denn guter Wettbewerb bedeutet bessere Smartphones für alle!

Empfehlung für Android-Fans: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Pro

Ausgezeichnete Kamera

Phänomenales Display

Stylus-Unterstützung

Kontra

Sperriges Gerät

Teuer

Langsames Laden

Während das S21 Ultra mit Note-ähnlichen Funktionen experimentierte, ist das Galaxy S22 Ultra zweifellos ein vollwertiger Nachfolger des Note 20 Ultra aus dem Jahr 2020. Es ist zwar teuer, aber dank seiner unglaublichen Leistung und seiner ausgewogenen Funktionen das beste Handy, das man derzeit kaufen kann.

Das Design unterscheidet sich deutlich von den anderen Modellen der Galaxy S22-Reihe. Das heißt: es ist sehr "Note-ähnlich" und verfügt über einen integrierten S Pen-Stift, der den Funktionsumfang über die meisten Konkurrenten hinaus erweitert, insbesondere im Hinblick auf die Produktivität.

Trotz der vertrauten Kamerahardware machen die von Samsung vorgenommenen Upgrades das Gerät zu einem der besten Systeme, die derzeit in Handys zu finden sind. Die 108-Megapixel-Hauptkamera wird von einem Ultraweitwinkel- und zwei Teleobjektiven mit unterschiedlichen Zoomstufen unterstützt, wobei insbesondere die Zoomleistung im Vergleich zu früheren Modellen verbessert wurde.

Das große 6,8-Zoll-LTPO-AMOLED-Display bietet sowohl eine hohe WQHD+-Auflösung als auch eine adaptive Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Die langfristige Software-Unterstützung, die sogar Googles Pixels übertrifft, rundet eine beeindruckende Liste von Vorteilen ab. Wenn Sie mit der enormen Größe zurechtkommen, ist es ein echter Gewinner. Zumal es fünf Jahren Software-Support gibt, dem besten im Android-Land.

Empfehlung für iOS-Fans: iPhone 14 Pro

Pro

Dynamic Island ist wirklich großartig

Erstes iPhone mit Always-on-Display

Phänomenale Kameras

120Hz-Display

Kontra

Akkulaufzeit wie beim 13 Pro

Keine Schnellladung

Das reguläre iPhone 14 ist ein sehr kleines Update gegenüber dem iPhone 13, daher ist es eine angenehme Überraschung, dass das iPhone 14 Pro einen solchen Sprung gegenüber seinem Vorgänger darstellt. Einige der Änderungen sind nur oberflächlich, aber wenn eine solche optische Überarbeitung wie die Dynamic Island ihr Debüt gibt, ist es schwer, sie nicht zu bemerken.

Apple hat die berühmte Bildschirmaussparung zu einer Pille und einer runden Form unterhalb des oberen Rahmens geschrumpft, aber den leeren Raum mit schwarzen Pixeln gefüllt und dann Animationen verwendet, um Benachrichtigungen und Aktualisierungen von Apps anzuzeigen. Das kann etwa wiedergegebene Musik, ein Timer, eine AirDrop-Verbindung oder eine Wegbeschreibung in der Karte-App sein. Die Dynamic Island wird immer angezeigt, wenn Sie Ihr iPhone entsperren..

Die Kameras des Telefons sind ebenfalls außergewöhnlich gut, mit dem ersten 48 Megapixel-Sensor in einem iPhone, der neben dem 3-fachen Teleobjektiv und einem guten Ultraweitwinkel auch einen 2-fachen Zoom ermöglicht. Apple hat auch endlich ein Always-on-Display eingeführt, das einfach den Sperrbildschirm abdunkelt und erfreulicherweise keine Auswirkungen auf die Batterielaufzeit hat, zumindest in unseren Tests. Es ist kein riesiges Upgrade für das 13 Pro, aber wenn Ihr Telefon drei oder vier Jahre alt ist, wird sich dieses iPhone wie Lichtjahre in die Zukunft fühlen.

Beste Benutzererfahrung: Google Pixel 7 Pro

Pro

Hervorragendes Display

Unglaubliche, vielseitige Kameras

Starke Akkulaufzeit

Exklusive Software-Funktionen

Kontra

Groß und schwer

Hässliches Design

Langsames Laden

Mit dem Pixel 7 Pro hat Google das große Aha-Erlebnis des 6 Pro durch Verbesserung der Akkulaufzeit, des Displays und der Kameras wiederholt. Das 7 Pro ist das bisher beste Pixel und ein echtes Knaller-Gerät. Aber: Es ist groß und schwer und das Design ist vielleicht nichts für Sie. Im Gegenzug bekommen Sie ein erstaunliches Android-Erlebnis.

Wenn Sie iOS nicht mögen und den S-Pen des S22 Ultra nicht brauchen, dann ist das Pixel 7 Pro die beste Wahl. Zudem es günstiger ist als die beiden Smartphone auf den ersten Plätzen im Test. Es macht unglaubliche Fotos, die zu den besten und beständigsten aller Telefone gehören. Die überlegene Software-Verarbeitung von Google macht es zu einer herausragenden Point-and-Shoot-Kameras, die Sie in Ihrer Tasche haben können.

Außerdem gibt es eine Menge cleverer Funktionen, die es nur beim Pixel gibt. Dazu gehört etwa der Magic Eraser, um unerwünschte Personen und Objekte aus Fotos zu entfernen, Live Transcribe für Hörgeschädigte und ein großes, helles Display mit einer Akkulaufzeit von fast zwei Tagen, um all das zu nutzen. Google verspricht fünf Jahre lang Sicherheitsupdates, aber nur drei Jahre lang Android-Updates. Samsung und Apple schlagen Google in diesem Punkt.

Aber das Pixel ist die richtige Wahl, wenn Sie Ihre Telefonsoftware gerne individuell anpassen wollen. Wenn Sie ein kleineres Telefon wollen, ist das Pixel 7 ebenfalls eine hervorragende Wahl, aber es fehlt das 5fach-Teleobjektiv des Pro.

Hervorragende Kameras: OPPO Find X5 Pro

Pro

Erstklassiges Display

Vielseitige Kameras

Einzigartiges Design

Kontra

Kein periskopischer Zoom

Teuer

Das Oppo Find X5 Pro ist in jeder Hinsicht ein phänomenales Handy. Das 6,7-Zoll-10-Bit-120Hz-QHD+-Panel ist eines der besten Displays, die derzeit in einem Handy zu finden sind. Weitere Highlights: Laden mit 80 Watt kabelgebunden und mit 50 Watt drahtlos, ein 5000-mAh-Akku und ein Top-Kamera, die mit 50-MP-Sensoren auf der Haupt- und Ultraweitwinkel-Linse aufwartet.

Auf ein periskopisches Zoomobjektiv müssen Sie zwar verzichten - das Teleobjektiv bietet nur einen mickrigen Zweifach-Zoom. Die Ergebnisse aller drei hinteren Objektive sind dennoch außergewöhnlich. Auch das Design ist einzigartig, denn das Kameramodul ist nahtlos in die Keramik des Gehäuses integriert.

Auch in puncto Leistung ist das Find X5 Pro kaum zu schlagen: Es verfügt über alle oben genannten Eigenschaften sowie einen Snapdragon 8 Gen 1-Chip, 256 GB Speicherplatz und 12 GB RAM. Sie müssen nur bereit sein, den vergleichsweise hohen Preis zu bezahlen.

Bestes Preis-/Leistungsverhältnis: Google Pixel 6a

Pro

Tolle Leistung

Solide Akkulaufzeit

Sehr gute Kamera

Kontra

60Hz-Display

Langsames Aufladen

Rückseite aus Kunststoff verkratzt leicht

Obwohl das Pixel 6 und 6 Pro größere, bessere Bildschirme und verbesserte Kameras haben, ist das 6a günstiger und das Pixel-Handy, das die meisten Leute kaufen sollten. Für den Preis erhält man den Google Tensor-Chip, den gleichen wie beim 6 und 6 Pro, was zu einer Leistung auf Flaggschiff-Niveau führt. Ältere Pixels der A-Serie waren träge - nicht dieses.

Sie erhalten nur einen Bildschirm mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz, eine langsame 18-Watt-Ladung und eine Kunststoffrückseite, die unserer Meinung nach sehr leicht verkratzt. Außerdem gibt es nur eine 12,2-Megapixel-Hauptkamera, dieselbe wie beim Pixel 5, und nicht die 50-Megapixel-Kamera des Pixel 6.

Aber abgesehen davon, ist dies nahe an der vollen Pixel-Erfahrung zu einem hervorragenden Preis, mit drei Jahren Android-Updates und fünf Jahren Sicherheitsupdates.

Sehr guter Allrounder: Apple iPhone 13

Pro

Brillante Leistung

Fähige Kameras

Lange Akkulaufzeit

Kontra

Immer noch ein 60Hz-Display

Keine Telekamera

Langsames Laden

Auch wenn das iPhone 13 Pro nicht über ein Display mit hoher Bildwiederholfrequenz verfügt, so bietet es doch hochmoderne Funktionen wie Apples 5nm A15 Bionic Chip und die gute Kamerafunktionen wie den Cinematic Mode.

Das rückwärtige Kamerasystem sitzt in der Diagonale, vor allem um den Sensor-Shift OIS (optische Bildstabilisierung) unterzubringen, der exklusiv dem iPhone 12 Pro Max von 2020 vorbehalten war (obwohl es immer noch keinen Teleobjektivsensor gibt), während man auf der Vorderseite - trotz der gleichen 60Hz-Bildwiederholrate wie beim Vorgängermodell - immer noch ein atemberaubendes 6,1-Zoll-OLED-Display erhält, komplett mit einer kleineren Kerbe.

Wie beim Pro bietet auch das iPhone 13 eine der besten Akkulaufzeiten auf einem iPhone, aber die Schnellladegeschwindigkeiten sind immer noch weit hinter den Erwartungen zurück.

Das beste Smartphone zum Falten: Samsung Galaxy Z Flip4

Pro

Hervorragende Leistung

Solide Akkulaufzeit

In der Mitte faltbar

Kontra

Fragen zur Haltbarkeit

Langsameres Aufladen mit 25 Watt

Keine Teleobjektivkamera

Samsung hat die Probleme des Z Flip 3 mit der schlechten Akkulaufzeit und der mäßigen Kameraleistung behoben und das Z Flip 4 zu einem Ganztags-Gandy mit den gleichen Haupt- und Ultrawide-Kameras wie das Galaxy S22 und S22 Plus gemacht.

Das bedeutet: Es ist das beste faltbare Handy, das man derzeit kaufen kann. Und das zu einem Preis, der mit dem von Flaggschiff-Smartphones vergleichbar ist. Die Haltbarkeit des Displays und des Knicks ist fraglich. Wir können das nicht testen, aber Samsung sagt, dass das Flip mindestens 200.000 mal geöffnet und geschlossen werden kann, was ungefähr fünf Jahren durchschnittlicher Nutzung entspricht.

Der verbesserte Akku ist wahrscheinlich auf den Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz mit seiner verbesserten Energieeffizienz zurückzuführen. Das bedeutet, dass Sie das Flip nicht mehr nach der Hälfte des Tages aufladen müssen. 8 GB RAM sind mehr als genug, obwohl Sie vielleicht etwas mehr ausgeben möchten, um 256 GB Speicherplatz zu erhalten. Uns gefällt auch der seitlich angebrachte Fingerabdrucksensor.

Im Grunde handelt es sich um ein S22 mit einem besseren Prozessor, das sich auf die Hälfte seiner Größe zusammenklappen lässt. Es ist überzeugend und eines der besten Telefone überhaupt.

Hervorragende Kameras: Vivo X80 Pro

Pro

Hervorragende Kamera

Schnelles kabelgebundenes und kabelloses Aufladen

Hervorragende Akkulaufzeit

Kontra

Ungeschicktes Kameradesign

Kein Gorilla Glass

Frustrierende Software

Vivo hat mit dem X80 Pro einen Volltreffer gelandet. Die Kamera des Handys ist wirklich hervorragend und kann mit dem Besten mithalten, was Apple, Samsung und Google zu bieten haben.

Ein Snapdragon 8 Gen 1 Chip treibt vier rückwärtige Linsen an, wobei die Hauptlinse ein erstklassiger 50-MP-Sensor ist. Jedes Objektiv profitiert von Vivos V1+ Bildverarbeitungschip. Das Teleobjektiv verfügt über eine kardanische Stabilisierung, um die Klarheit von Zoomaufnahmen zu verbessern. Das ist ein unglaublich guter Funktionsumfang, und die Aufnahmen bei wenig Licht sind hervorragend. Hinzu kommen hervorragende Videomodi mit kinobreiten Seitenverhältnissen und einer filmähnlichen Körnung - und schon hat man eine leistungsstarke Kamera in der Tasche.

Das Handy ist groß, also müssen Sie sich mit einem 6,78-Zoll-AMOLED-Display zufriedengeben. Es ist ein 120Hz LTPO (mit variabler Bildwiederholrate) und QHD+ Auflösung.

Die Nachteile des Handys sind das Fehlen von Gorilla Glass für den bewährten Kratz- und Rissschutz auf der Vorder- und Rückseite und die frustrierende Software. Aber insgesamt ist dies ein weiterer Sprung nach vorne für Vivo, den Sie ernsthaft in Betracht ziehen sollten, wenn Sie eine Premium-Kamera auf der Rückseite Ihres Telefons wollen.

Einzigartige Akkulaufzeit: OnePlus 10 Pro

Pro

Superschnelles kabelgebundenes Laden mit 80 Watt

Große Langlebigkeit

Top-Spezifikationen

Kontra

Inkonsistente Kameras

Keine IP-Einstufung

Das neueste Flaggschiff von OnePlus ist eine gute Alternative zu Geräten wie dem S22 oder der Pixel 6-Serie, vor allem wenn Sie nur wenige andere High-End-Android-Optionen haben.

Mit einem Snapdragon 8 Gen 1 und einer schnellen kabelgebundenen 80-Watt-Ladung verfügt das 10 Pro über eine Ausstattung, die es mit der seiner Konkurrenten aufnehmen kann. Und auch das schicke Design gefällt uns im Großen und Ganzen - wenn auch nicht jedem.

Trotz der Unterstützung von Hasselblad ist das Kamerasystem immer noch die größte Schwäche des Handys und der Hauptunterschied zum teureren, aber ähnlich ausgestatteten Oppo Find X5 Pro.

Das rückseitige Dreifachsensor-Setup ist auf den ersten Blick beeindruckend. Schwächen - vor allem bei der Belichtung - verhindern, dass das Smartphone mit den Besten der Besten mithalten kann. Das macht es etwas schwierig, es zu empfehlen; auch wenn das OxygenOS-Benutzererlebnis hervorragend ist und die Akkulaufzeit zu den besten aller Flaggschiffe gehört, die es derzeit gibt.

Perfekt für Multimedia: Xiaomi 12 Pro

Pro

Schönes Design

Hervorragendes Display

Starke Kameras

Schnelles Aufladen mit 120 Watt

Kontra

Enttäuschende Akkulaufzeit

Keine IP-Einstufung

Das Xiaomi 12 Pro hat eine Menge Vorzüge, aber auch ein paar große Schwächen. Es hat ein schlankes, dezentes Design, ein schönes Display, gepaart mit vier Lautsprechern. Der Snapdragon 8 Gen 1 Chip liefert eine beeindruckende Leistung. Auch das Kamerasystem ist im Großen und Ganzen großartig, nicht ganz klassenbestes, aber gut.

Etwas problematisch ist die Haltbarkeit. Das 12 Pro hat keine offizielle IP-Klassifizierung, die Schutz vor Wasser oder Staub garantiert. Für das Display hat Xiaomi das robuste Gorilla Glass Victus verwendet, für die Rückseite das schwächere Gorilla Glass 5. Nach nur ein paar Wochen hatte unser Testgerät bereits einige Mikrokratzer.

Das Xiaomi 12 Pro hat ein hervorragendes Display, das zu den besten gehört, die man derzeit in Smartphones bekommen kann. Das 6,73 Zoll große AMOLED-Panel bietet hohe WQHD+-Auflösung und eine exzellente Spitzenhelligkeit von 1500 nits.

Die Akkulaufzeit war sowohl in unserem PC Mark-Benchmark-Test als auch im täglichen Gebrauch schlecht. Selbst bei relativ geringer Nutzung mussten wir feststellen, dass der Akku den Tag über nicht ausreicht, trotz 4600 mAh. Und das, obwohl sowohl die Bildwiederholrate als auch die Auflösung dynamisch und das Energieprofil "Ausbalanciert" eingestellt waren.

Kaufberatung: So finden Sie das optimale Smartphones

Bei der Auswahl eines Smartphones sollten Sie auf folgende Dinge achten: Verarbeitungsqualität und Design, Benutzerfreundlichkeit, Funktionen, Leistung und Wertbeständigkeit.

Aktuell beginnen die Preise für ein Flaggschiff-Handy bei etwa 700 Euro. Je nach Hersteller und Modell können Top-Smartphones aber in einigen Fällen auch über 1.000 Euro kosten. In Kombination mit einem Mobilfunkvertrag bezahlen Sie im Durchschnitt zwischen 30 und 50 Euro pro Monat inklusive Smartphone. Mit einem teuren Handy, maximaler LTE-Geschwindigkeit und einem großen Datenvolumen werden leicht 50 bis 80 Euro im Monat fällig.

Hinweis: Unser Testfeld umfasst zwar die besten derzeit erhältlichen Smartphones, bezieht sich aber nicht explizit auf Flaggschiffe (auch wenn diese hier stark vertreten sind). Es gibt auch Modelle aus dem Mittelklasse- und Budget-Segment, die aber aufgrund der gebotenen Funktionen und der Qualität im Verhältnis zum Preis ihren Platz hier verdient haben.

Sollten Sie ein iPhone oder ein Android-Telefon kaufen? Es gibt mehr als ein mobiles Betriebssystem, aber eigentlich nur zwei, über die es sich zu reden lohnt: Android und iOS. Die überwiegende Mehrheit der Handys läuft heute mit Android - Version 13 ist die letzte öffentlich freigegebene Version. Apples iOS-Plattform, die derzeit unter iOS 16 läuft, hat zwar einen geringeren Marktanteil, aber die Entwickler veröffentlichen ihre Apps fast immer zuerst für iOS. Aufgrund dieses Ansatzes gibt es dort einen herausragenden App-Store.

Wenn Sie ein Android-Telefon oder ein iPhone besitzen und auf ein Telefon mit dem jeweils anderen Betriebssystem wechseln möchten, können Sie Ihre Kontakte und andere ausgewählte Daten ganz einfach von einem auf das andere Gerät übertragen. Was Sie nicht mitnehmen können, sind kostenpflichtige Apps und bestimmte App-Daten. Denken Sie also daran, wenn Sie einen Wechsel der Plattform in Erwägung ziehen und informieren Sie sich über alle spezifischen Bedenken, die Sie in Bezug auf den Umstiegsprozess haben.

Warum sollten Sie ein freigeschaltetes Handy kaufen? Ein Simlock-freies Handy ist nicht an einen bestimmten Mobilfunkbetreiber gebunden, wie Vodafone oder die Telekom. Wenn Sie ein freigeschaltetes Telefon kaufen, bedeutet dies in der Regel, dass Sie das Telefon ohne SIM-Karte oder Vertrag erwerben. Der wichtigste Punkt: Ein entsperrtes Handy fast immer günstiger als ein Handy mit Vertrag - wenn Sie es sich leisten können. Die einzige wirkliche Ausnahme sind die iPhones von Apple. Aufgrund ihrer Beliebtheit subventionieren die Mobilfunkbetreiber oft die Kosten für den Kauf eines iPhones, um Sie an einen lukrativen Langzeitvertrag zu binden. Wenn Sie sich die Anschaffungskosten für das Gerät leisten können, zahlen Sie im Allgemeinen über die gesamte Lebensdauer des Telefons weniger.

Noch wichtiger ist, dass Sie nicht an einen langen Vertrag gebunden sind. Wenn Sie ein neues Handy haben möchten, können Sie es kaufen, ohne sich aus dem Vertrag herauskaufen oder sich für weitere zwei Jahre binden zu müssen. Vergewissern Sie sich nur, dass das Telefon, das Sie kaufen, nicht an ein bestimmtes Netz gebunden ist.

Welche SIM-Karte oder welchen Mobilfunktarif sollten Sie wählen? Ein weiterer Punkt, den Sie beachten sollten, ist die Größe und Form der SIM-Karte, die Sie für Ihr Handy benötigen. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Nano-SIM bekommen, wenn Ihr Handy eine Nano-SIM benötigt. Fürs Protokoll, jedes Telefon in dieser Liste nimmt eine Nano-SIM.

Wenn Sie sich irren, ist das leicht zu beheben: Jedes Mobilfunkanbieter schickt Ihnen gerne eine SIM-Karte in einer anderen Größe zu. SIM-Karten gibt es in der Regel in allen drei Größen. Sie nehmen einfach diejenige heraus, die Sie brauchen. Viele Smartphones unterstützen auch die embedded SIM (eSIM). Das ist ein Computer-Chip, der fest in ein Mobilfunk-Gerät eingebaut ist. Er ersetzt die klassische SIM-Karte. Ebenfalls wichtig: Wenn Sie schnelle Verbindungen ins 5G-Netz wollen, brauchen Sie ein 5G-fähiges Smartphone und eine entsprechende SIM-Karte. (PC-Welt)