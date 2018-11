Eureka 2017- Quiz-Spiel In flotten Runden oder ausgiebigen Sessions können Sie Ihr Allgemeinwissen bei dieser App mit mehr als 5.000 Fragen in fünf Schwierigkeitsgraden auf die Probe stellen. Beim Beantworten von mehreren tausend Fragen dürfen Sie sich und allen anderen Spielern bei Eureka 2017- Quiz-Spiel beweisen, was Sie von der Welt wissen. Das Spiel erlaubt zwar keine Duelle mit anderen Nutzern, auf Weltranglisten dürfen Sie sich mit denen aber dennoch messen. Die Quiz-App kommt mit immerhin 16 Themengebieten daher: Dabei geht es unter anderem um Wissenschaft, Unterhaltung, Sport, Tiere und Geographie. Bis zu drei Hinweise helfen Spielern hier in vertrackten Momenten in die nächste Runde, dabei können Sie Fragen tauschen, den klassischen 50-50-Joker bemühen oder Archimedes höchstpersönlich (aber nur virtuell) um Hilfe bitten. Dank Offline-Modus können Sie sich mit der App auch auf Reisen vergnügen und mit einer Abstufung in fünf Schwierigkeitsgrade zieht der Anspruch in den Spielrunden hier mit jeder beantworteten Frage ordentlich an. Rätseln auf der „Jeopardy“-Tafel Ähnlich wie bei der bekannten Quiz-Show „Jeopardy“ dürfen Spieler Themengebiete und damit verbundene Fragen hier selbst aussuchen. Erst wenn in jeder Kategorie die einfachen Runden gewonnen sind, lassen sich auch die kniffligen Fragen spielen, das sorgt bei der App in jeder Partie für einen packenden Spannungsbogen. Einziges Manko bei dem Quiz-Spiel: Nach jeder Antwort wird die Auflösung mit einer trägen Animation künstlich dramatisiert, eilige Spieler kann das schnell nerven. Fazit zum Test der Android-App Eureka 2017- Quiz-Spiel Ein spannendes Quiz-Spiel mit sehr guten Fragen und einer geschickten Unterteilung in zunehmend fordernde Schwierigkeitsgrade. Es gibt hier aber keinen Mehrspieler-Modus. Deutschsprachig, kostenlos