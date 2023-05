Da immer mehr von uns im Home Office arbeiten und Unterhaltungsdienste per Streaming nutzen, ist ein schnelles Heimnetzwerk heute genauso wichtig wie ein Kühlschrank oder eine Heizung. WLAN ist nicht immer die erste Wahl, wenn Sie das Netzwerk über mehrere Etagen erweitern möchten und dicke Wände und Decken die Reichweite und Geschwindigkeit deutlich reduzieren. In einem solchen Fall sind Powerline-Adapter die ideale Lösung: Sie kosten nicht die Welt und sind ganz einfach zu installieren!

Empfehlung der Redaktion: AVM FRITZ!Powerline 1260E

Pro Schnell, einfach

Mesh-fähig

WLAN

Steckdose für Steckertyp F am Sender Kontra Nur ein Ethernet-Anschluss

keine Steckdose für Steckertyp F am WLAN-Adapter

Das Powerline-Set schickt Daten über die Stromleitung durch das Haus und reicht sie mit bis zu Gigabit-LAN und WLAN weiter. Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, welchen Adapter Sie als Sender beziehungsweise Empfänger konfigurieren. Der Fritz Powerline 1220E besitzt eine Steckdose, sodass Ihnen bei der Nutzung des Adapters keine Steckdose im Raum verlorengeht. Am Fritz Powerline 1260E gibt es einen Netzwerk-Port, am 1220er sind es zwei.

Gut: Dank WLAN kann der Fritz Powerline 1260E als WLAN-Access-Point oder als WLAN-Brücke konfiguriert werden. Die tatsächliche Geschwindigkeit via Powerline reicht locker für Videostreaming und andere datenhungrige Aufgaben aus. Die Einbindung ins Fritzbox-Heimnetzwerk erfolgt mittels WPS ohne manuelle Konfiguration. Als aktueller Homeplug-AV2-Adapter beherrscht das Set das MIMO-Verfahren: Dabei können die Adapter über zwei Paare der drei Adern des Stromnetzes (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter) gleichzeitig übertragen.

In der Fritz-Software sehen Sie, ob die Adapter bei der Übertragung dieses Verfahren gerade nutzen. Am Adapter sitzt unten der Gigabit-LAN-Anschluss, auf der Vorderseite zeigen drei LEDs an, ob er mit Strom versorgt, ein LAN-Kabel angeschlossen und Verbindung zu anderen Powerline-Adaptern besteht. Die LEDs sind in den meisten Fällen entweder an oder aus: Die LAN-LED flackert daher zum Beispiel nicht störend bei einer Datenübertragung. Sehr schlau von AVM: Die LED für den Verbindungs-Status dient gleichzeitig als Taster, um den Adapter in einem Netzwerk anzumelden. Damit ist er besser erreichbar als bei anderen Adaptern, wo dieser Taster unten oder seitlich am Gerät sitzt.

AVM Fritz!Powerline 1220E Set

Pro Schnell

zwei Ethernet-Anschlüsse

Steckdose für Steckertyp F Kontra keine WLAN-Funktionalität

Der Fritz Powerline 1220E mit integrierter Steckdose baut ebenfalls im Handumdrehen einen Netzwerkanschluss über die heimische Stromleitung auf. Über die zwei Gigabit-LAN-Ports können auch Drucker und Spielekonsolen angebunden werden. Ein umfangreicher Praxis-Test in verschiedenen Umgebungen an zwei Standorten (Altbauwohnung und Haus mit drei Stockwerken) vermittelt einen guten Eindruck, was Powerline in Sachen Geschwindigkeit tatsächlich zu leisten vermag.

Von den theoretisch möglichen 1200 MBit/s bei dem von uns verwendeten Fritz Powerline 1220E Set kamen in der Wohnung auf einer Strecke von rund zehn Metern etwas weniger als 230 MBit/s an. Im Haus vom ersten in den dritten Stock waren es dann noch etwas über 60 MBit/s. Mit solchen Übertragungsraten sind Videostreams von einem NAS zu einem Smart-TV oder Mediareceiver problemlos möglich. Gut: Die im Set verkauften Powerline-Adapter von AVM sind bereits ab Werk vorkonfiguriert. Das bedeutet, dass das Netzwerk über die Stromleitung automatisch aufgebaut und verschlüsselt wird, damit Dritte den Datenverkehr nicht abhören können.

TP-Link AV1300 Powerline Adapter Set (TL-WPA8631P)

Pro Schnell

Drei Ethernet-Anschlüsse

Wi-Fi

Steckdose für Steckertyp F Kontra Ziemlich große Adapter

Es gibt zwei Modelle des schnellen TP-Link AV1300 Gigabit Powerline Starter Kit, die jeweils zwei Adapter enthalten. Das TL-WPA8631P KIT verfügt über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss am Basisadapter (eigentlich ein Gerät namens TL-PA8010P), der mit Ihrem Router verbunden wird, und über drei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse am Adapter für den zweiten Raum. Dies ist eine gute Wahl, wenn Sie die Geschwindigkeit mehrerer Netzwerkgeräte mit einer schnellen, stabilen Kabelverbindung erhöhen möchten. Andere Powerline-Adapter haben nur einen oder zwei Ethernet-Anschlüsse, an die Sie einen Ethernet-Switch anschließen können, um zusätzliche kabelgebundene Anschlüsse zu erhalten.

Praktischerweise verfügen beide Adapter über Durchgangssteckdosen, damit Sie bei eingesteckten Adaptern keine Steckdose verlieren. Dieses preisgünstige AV1300 Powerline Starter Kit bietet die Möglichkeit, einen neuen, schnellen WLAN-Hotspot im zweiten Raum einzurichten. Das ist eine große Hilfe, wenn das WLAN-Signal zu Hause schwächer wird, je weiter man sich von dem Raum entfernt, in dem der Router aufgestellt ist. Die Ethernet-Anschlüsse befinden sich an der Oberseite des Adapters, was praktisch ist, wenn sich die Steckdosen sehr weit unten an einer Wand befinden.

Devolo Magic 2 WiFi 6 Starter Kit (2400 Mbit/s, 2x GB LAN, Mesh, Access Point

Pro Sehr schnell

Wi-Fi-6

Steckdose für Steckertyp F

Zwei Ethernet-Anschlüsse WLAN- und Mesh-Optionen Kontra Teuer Recht große Adapter

Das Devolo Magic 2 Powerline & Mesh Wi-Fi 6 Kit bietet das Beste aus beiden Welten in Bezug auf die Heimvernetzung. Durch die Verwendung des neuesten G.hn-Netzwerkstandards hat es das Potenzial, andere Powerline-Adapter in den Schatten zu stellen. Mit fortschrittlichen Mesh-Funktionen (Fast Roaming, Access Point Steering, MU-MIMO, Band Steering, Config Sync und Airtime Fairness) ist das Set ideal für Häuser und Wohnungen mit mehreren Stockwerken, die mehr als einen zusätzlichen Wi-Fi-Hotspot benötigen.

WiFi 6 steigert die möglichen drahtlosen Geschwindigkeiten um 50 Prozent auf 1.800 Mbit/s, verglichen mit 1.200 Mbit/s bei WiFi 5. Darüber hinaus bietet es eine Reihe weiterer Vorteile, wie bidirektionales MU-MIMO und OFDMA, die eine gleichzeitige bidirektionale Kommunikation zwischen einem Access Point und den Endbenutzern ermöglichen. Mit Powerline, Mesh, Passthrough-Buchsen und zwei Ethernet-Ports ist der Magic 2 Wi-Fi 6 vollgepackt mit Funktionen, die für die besten Download-Geschwindigkeiten einige Geräte fest verkabeln und zusätzlich ein ausgeklügeltes Mesh-basiertes Drahtlos-Netzwerk benötigen.