Es ist schwierig bis unmöglich, sich viele verschiedene Passwörter zu merken. Ohne einen Passwort-Manager dürften Sie wahrscheinlich öfters auf den Link "Passwort vergessen" klicken oder - noch schlimmer - immer dasselbe Passwort verwenden. Wenn Sie zum letzteren Lager gehören, gehen Sie ein hohes Risiko ein, denn irgendwann wird eine der von Ihnen genutzten Websites gehackt und die Passwörter gestohlen.

Jeder, der Ihr Kennwort und Ihre E-Mail-Adresse in die Hände bekommt, kann sich nicht nur bei Ihrem Konto anmelden, sondern auch bei vielen anderen Websites und Online-Diensten mit denselben Anmeldedaten. Bei einigen Websites können Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie die 2-Faktor-Autentifizierung einrichten, es ist jedoch bequemer und sicherer, einen Passwort-Manager zu verwenden.

LastPass-Hack

In letzter Zeit haben Sie vielleicht davon gehört, dass LastPass kompromittiert wurde. Es gab zwei erfolgreiche Angriffe. Einen im August und einen zweiten im November, bei dem die Daten des ersten Angriffs gestohlen wurden. Ist es sicher, LastPass zu benutzen? Die kurze Antwort: Nein. Denn die Hauptgründe für die Nutzung eines Passwortmanagers sind Sicherheit und Komfort. Deshalb haben wir LastPass aus dem Test entfernt. Mehr dazu lesen Sie im Artikel "Ist die Nutzung von Lastpass noch sicher? Die Antwort."

Bitwarden: Empfehlung der Redaktion

Pro kostenlose Nutzung

gute Browser- und Geräteunterstützung

plattformübergreifend Kontra Suche nach Passwort-Leaks nur in der Premium-Version (10 Dollar im Jahr)

Infos & Download: https://bitwarden.com

Bitwarden unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, weil das Programm einen quelloffen Code nutzt. Das bedeutet, dass diejenigen, die den Code lesen können, die Details der Funktionsweise überprüfen können - eine wichtige Bestätigung dafür, dass es sicher ist. Es gibt noch mehr gute Nachrichten:

Als Privatperson dürfen Sie Bitwarden kostenlos nutzen. Einige fortgeschrittene Funktionen sind zwar der Premium-Stufe vorbehalten, aber alle Kernfunktionen sind kostenlos verfügbar - einschließlich unbegrenzter Logins, Synchronisierung über Geräte hinweg und sogar der Option zum Selbst-Hosten. Natürlich kann Bitwarden auch andere sensible Informationen wie Kartendaten, sichere Notizen und IDs speichern.

Wenn Sie die Premium-Funktionen nutzen möchten, sind die Kosten mit zehn Dollar pro Jahr bemerkenswert günstig. Es gibt auch ein Familienkonto für 40 Dollar pro Jahr. Bitwarden kann die Daten von vielen anderen Passwortmanagern importieren, sodass Sie nicht mühsam Logins eingeben oder sie langsam aufbauen müssen, während Sie die verschiedenen Websites und Anwendungen besuchen. Bitwarden-Apps gibt es für Windows, macOS, Linux, Android, iOS - und es gibt Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari sowie Chrome-basierte Browser einschließlich Microsoft Edge.

Dashlane

Pro alle Funktionen, die Sie sich wünschen

Zwei-Faktor-Authentifizierung

VPN auf der Premium-Stufe Kontra kostenlose Version auf ein Gerät beschränkt

nicht die billigste Option

Sie können dann den integrierten Passwortgenerator verwenden, um neue, komplexe Passwörter zu erstellen, die die kompromittierten Passwörter ersetzen. Wie bei allen Passwortmanagern müssen Sie nur das Master-Passwort kennen. Die Passwörter, die Sie für Websites erstellen, können also wahnsinnig kompliziert sein, denn Dashlane merkt sie sich in Ihrem Namen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren Fingerabdruck oder Face ID zu verwenden, wenn Sie dies bevorzugen (und Ihr Gerät über diese Funktion verfügt). Diejenigen, die ihre Passwörter bisher in Chrome gespeichert haben, können diese automatisch in Dashlane importieren, so dass der Übergang nahtlos erfolgt.

Infos & Download: https://www.dashlane.com/de/

Dashlane ist ein großartiger Passwortmanager, der Apps und Erweiterungen für alle wichtigen Plattformen anbietet, so dass Ihre Passwörter auf jedem Gerät verfügbar sind, das Sie verwenden. Er ist auch einfach zu benutzen, denn sobald er einmal eingerichtet ist, was ein einfacher Prozess ist, füllt er automatisch Logins, Zahlungsdetails und Formulare aus, so dass Sie sich nur gelegentlich wieder einloggen müssen, um sicherzustellen, dass Sie sich an das Master-Passwort erinnern. Eine Benachrichtigungszentrale informiert Sie über mögliche Sicherheitsverletzungen auf Websites, für die Sie ein Konto haben, und durchforstet das Dark Web, um zu sehen, ob ähnliche Daten weitergegeben werden.

Es gibt eine kostenlose Version, die eine unbegrenzte Anzahl von Kennwörtern speichern kann und mit der Sie die sichere Freigabefunktion nutzen können, allerdings nur auf einem einzigen Gerät. Wenn Sie sich für die erweiterte Version anmelden (für 2,75 Euro pro Monat), können Sie Dashlane auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten verwenden und erhalten außerdem eine Überwachung des Dark Web. Es gibt auch die Premium-Stufe (4,41 Euro monatlich, die ein VPN für sicheres Surfen beinhaltet. Das beste Angebot ist jedoch der Friends & Family-Tarif, der alle Funktionen des Premium-Tarifs bietet, aber für bis zu 10 Konten für 6,66 pro Monat.

1Password

Pro praktischer Reisemodus

Warnungen bei Passwortverlust Kontra Nicht günstig

keine kostenlose Version

Infos & Download: https://1password.com/de

1Password mit Sitz in Kanada ist ein weiterer beliebter Dienst, der für Windows, macOS, Android und iOS verfügbar ist. Wie andere Passwortmanager speichert er Ihre Passwörter in einem sicheren Tresor, der nur mit Ihrem Mastercode entsperrt werden kann. Die AES-256-Verschlüsselung und die Zwei-Faktor-Authentifizierung sorgen für einen sicheren Schutz, und Browsererweiterungen machen das Ausfüllen von Formularen oder das Ausfüllen von Anmeldedaten online schnell und einfach. Sie können Kredit- und Debitkarten-, PayPal- und Bankdaten für das automatische Ausfüllen speichern. Eine besondere Funktion, die 1Password bietet, ist die Möglichkeit, alle sensiblen Daten von Ihrem Gerät zu entfernen und sie auf dem Firmenserver zu speichern.

Diese Funktion nennt sich Reisemodus und ist dafür gedacht, wenn Sie Länder besuchen, die möglicherweise Zugriff auf Ihren PC, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet verlangen. Wenn Sie nach Hause zurückkehren, schalten Sie den Reisemodus einfach aus und Ihre Daten werden automatisch wiederhergestellt. 1Password bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion an, danach können Sie sich entweder für die Premiumstufe für 2,99 US-Dollar pro Monat (jährlich abgerechnet) oder für das Familienkonto mit 5 Benutzern für 60 Euro pro Jahr anmelden.