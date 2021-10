Apple hat’s erfunden, aber Android kann es auch: Mit Wallet-Apps können Sie Gutscheine, Bordkarten, Coupons und Kundenkarten auf Ihrem Android-Gerät als virtuelle Objekte ablegen. Neben einem Smartphone oder Tablet ist dafür lediglich eine sogenannte .pkpass-Datei notwendig - und natürlich die richtige App. Tickets, Karten und Co. haben Sie damit immer griffbereit, auch Verlust oder Diebstahl lassen sich mit den digitalen Brieftaschen vorbeugen.

ONE Wallet - Your Pass Wallet

Ob Mitgliedskarten, Coupons oder Flugtickets: Per Barcode- oder QR-Scan können wir virtuelle Karten mit ONE Wallet komfortabel auf dem Smartphone ablegen. Neue Tickets nimmt die App auch mithilfe von Fotos auf, Kategorien-Filter und eine Favoriten-Funktion versprechen dabei viel Übersicht. Für besonders wichtige Karten lassen sich praktische Schnellzugriffe hier sogar direkt auf dem Homescreen anlegen. Auch Kryptowährungsadressen werden unterstützt.

Yourwallet

Das deutschsprachige Yourwallet hält digitale Tickets, Coupons oder Flugscheine am Android-Gerät immer griffbereit, auch .pkpass-Dateien werden unterstützt. Neue Tickets lassen sich mit der App einfach per Scan eines QR-Codes oder via URL ins Wallet aufnehmen. Kategorienfilter versprechen dabei auch in umfangreichen Sammlungen gute Übersicht, solche Filter dürfen Nutzer auch selbst erstellen. Praktisch: Aktualisierungen der gespeicherten Tickets meldet die App mit Push-Nachrichten automatisch.

Boarding Pass Wallet: Flight Manager

Der Boarding Pass Wallet : Flight Manager will Flugreisenden das Leben leichter machen. Tickets und Bordkarten lassen sich damit komfortabel im virtuellen Wallet ablegen und bei Bedarf als PDF oder JPG präsentieren. Die App unterstützt .pkpass-Dateien und TSA PreCheck Boarding Passes. Rückt der Abflug näher, meldet sich der Flight Manager rechtzeitig und gibt, soweit verfügbar, auch das Abflugterminal und Gate an.

Pass2Pay

Mit Pass2Pay können wir Reisetickets oder Coupons flott und unkompliziert zu Google Pay oder ins Huawei Wallet importieren. Die App liest entsprechende Codes direkt aus Dateien im .pkpass-Format aus, durchsucht aber auch PDFs und sogar Fotos im Gerätespeicher – Letzteres funktioniert aber nicht immer zuverlässig. Leider fehlt eine deutsche Übersetzung und das letzte Update stammt noch vom Vorjahr. Ein Upgrade für 1,49 Euro beseitigt Werbeanzeigen.

Wallet

Wallet importiert Dateien im .pkpass-Format im Handumdrehen und bedient sich dabei direkt am Smartphone-Speicher oder den Anhängen Ihrer E-Mails. Auch der Export bereits eingelesener Coupons und Tickets ist damit möglich. Das klappt komfortabel per E-Mail oder MMS. Praktisch: Wir können einen Link der App beim Versenden einfach mit ans elektronische Ticket heften. Der Empfänger kann den gesendeten Passcode dann auch öffnen, wenn er bisher noch keine passende App auf seinem Gerät installiert hatte.

PassWallet - Passbook + NFC

Mit PassWallet - Passbook + NFC können Sie Ihre Tickets und Eintrittskarten ähnlich bequem wie mit dem Apple Wallet verwalten, dabei wird auch das .pkpass-Format unterstützt. Die App findet kompatible Formate automatisch und zieht dazu wahlweise den Download-Ordner (schnell) oder die gesamte Verzeichnisstruktur (langsamer) heran. Praktisch: Der Import wird automatisch beim Start der App aktiviert und das Tool kann den Gerätespeicher auch unauffällig im Hintergrund durchforsten.

Pass2U Wallet - Speicherkarten und Gutscheine

Nie wieder Kinokarten suchen, Gutscheine verlieren oder sich von einer dreisten Windböe das Eintrittsticket klauen lassen: Mit Pass2U Wallet - Speicherkarten und Gutscheine können wir Tickets und Karten bequem am Android-Gerät abspeichern und bei Bedarf bequem präsentieren. Auch der Export zu Google Drive wird unterstützt. Ein integrierter Scanner liest hier diverse Barcodes ein, iBeacon wird unterstützt und sobald sich an den Ticket-Daten etwas ändert, meldet sich die App via Push-Nachricht.

PassAndroid Passbook Wallet

Open-Source-Wallet zum Nulltarif: Das PassAndroid Passbook Wallet ist von vorneherein werbefrei, listet Tickets mit flexibler Sortierung übersichtlich auf und verfügt über ein kompaktes Tutorial. Tickets für Kino und Co. können Sie mit der App unkompliziert teilen oder an einen Drucker weiterleiten. Kleines Manko: Das geteilte Dateiformat ist nur mit der App kompatibel, das Senden etwa an ein Apple Wallet ist somit nicht möglich. Ein zusätzlicher Barcode-Scanner steht kostenlos zur Verfügung.

Die passende App für Ihre Zwecke finden Sie in unserer Auswahl: Beim Kauf von Tickets der Deutschen Bahn, bei Fluggesellschaften aber auch im Kino oder im Einzelhandel machen E-Wallets den Alltag bequemer. Sie erhalten damit Einlass oder Waren und Dienstleistungen, indem Sie an Ort und Stelle einfach das Smartphone zücken.

Besonders praktisch ist die Technik natürlich beim Reisen: Neben der Deutschen Bahn erhalten Sie virtuelle Tickets auch bei der Lufthansa, Ryanair, TUIfly oder den Bundesbahnen in der Schweiz. Studentenausweise können bisher leider nur in den USA ins Wallet geladen werden - das könnte sich aber schon bald ändern. Auch das Bezahlen in der Mensa, im Waschsalon oder der Cafeteria ist mit der Technik möglich – sofern die Anbieter dies vor Ort eben ermöglichen.

Die besten Android-Wallets dienen auch nicht nur als virtuelle Sammelmappe: Mit intelligenten Erinnerungen können Sie sich an anstehende Reisen erinnern lassen und Eintrittskarten tauchen zeitabhängig genau dann auf dem Sperrbildschirm auf, wenn Sie diese auch brauchen. Selbst das Teilen etwa mit Reisebegleitern ist mit manchen Apps ohne Weiteres möglich.

Virtuelle Karten, Coupons und Co. erhalten Sie entweder nach einem Einkauf zum Download, alternativ ist auch das Scannen von QR- oder Barcodes möglich. Einer der größten Vorteile der virtuellen Karten ist ihre Flexibilität: Wenn sich Zeiten, Sitzplätze oder Ähnliches noch einmal ändern, nachdem die digitalen Tickets bereits gekauft und bezahlt sind, werden diese automatisch und zeitnah auf dem Android-Gerät aktualisiert - Push-Meldungen inklusive.

Obwohl die Technik von Apple auf iOS-Geräten erwartungsgemäß einen kleinen Vorsprung hat, wird das Angebot für Android immer besser. Die Auswahl kompatibler Android-Apps ist zwar noch überschaubar, der kleine Kreis wird aber größer: Die aktuell besten Kandidaten zur komfortablen Verwaltung ihrer Tickets und Karten stellen wir Ihnen hier mit regelmäßigen Updates vor. (PC-Welt)