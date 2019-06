WalletPasses | Passbook Wallet Im Flugzeug, im Kino oder beim Bäcker um die Ecke wird dieses eher schlichte Android-Wallet zum persönlichen Assistenten: Virtuelle Bordkarten, Kundenkarten oder Reise-Tickets haben Sie damit sicher zur Hand. Mit WalletPasses | Passbook Wallet können Sie am Android-Gerät die gleichen Vorteile nutzen, über die sich iOS-Nutzer schon eine ganze Weile freuen. Die App kann Tickets, Karten und Co. genau wie Apples Wallet digital abspeichern und spart Nutzern beim Einchecken am Terminal, beim Sammeln und Vorzeigen von Eintrittskarten oder mit der Anzeige von Sitznummern und Fristen jede Menge Zeit. Tickets und Karten werden hier automatisch aktualisiert, ein Barcode-Scanner ist an Bord und wie bei Apples Wallet, sorgt eine kontextsensitive Anzeige hier für eine bessere Übersicht mit wichtigen Infos auf einen Blick. Schön: Gespeicherte Karten und Tickets kann das Android-Wallet direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen. Insgesamt kann die App mit guter Übersicht, einer Konverter-Funktion und flottem Arbeitstempo überzeugen. Sortierfunktion könnte verbessert werden Eine Reihe kleiner Extras machen WalletPasses | Passbook Wallet sympathisch. So kann die App Tickets mit erhöhter Helligkeit darstellen, um diese besser Lesbar zu machen. Auch Tipps und Anleitungen etwa zur kontextbasierten Kartendarstellung sind an Bord und Wallet-taugliche URLs kann das Tool automatisch aus der Zwischenablage fischen. Wir haben allerdings eine Funktion zur chronologischen Sortierung der gespeicherten Tickets vermisst. Ob die noch kommt, ist fraglich: Das letzte Update der App ist leider schon eine ganze Weile her. Fazit zum Test der Android-App WalletPasses | Passbook Wallet Ein einfaches, wenn auch etwas älteres Android-Wallet mit einsteigerfreundlicher Bedienung und übersichtlichem Aufbau. Der Funktionsumfang ist hier vergleichsweise dünn. Deutschsprachig, kostenlos