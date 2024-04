Die Suche nach einem brandneuen Laptop kann eine entmutigende Aufgabe sein. Sie müssen alles in Betracht ziehen, den Formfaktor, die Hardware, die Akkulaufzeit und mehr. Wenn Sie sich bei Ihrer Suche völlig verloren fühlen, machen Sie sich keine Sorgen. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem superschnellen Gaming-Gerät oder einem leichten Alltags-Notebook sind, wir haben für jede Art von Käufer die passende Hardware gefunden.

Warum Sie uns vertrauen sollten: Wir bei PCWorld und PC-Welt sind stolz auf unsere Laptop-Erfahrung und unser Fachwissen. Wir berichten seit 1983 über PCs und testen inzwischen jedes Jahr mehr als 70 Laptops.

Alle hier vorgestellten Modelle wurden von unseren Experten persönlich getestet und geprüft, wobei nicht nur Leistungsmaßstäbe, sondern auch strenge Normen für die Benutzerfreundlichkeit angelegt wurden. Wir haben uns außerdem verpflichtet, PC-Notebooks in jeder Preisklasse zu testen, damit Sie ein Gerät finden, das Ihrem Budget entspricht.

Acer Aspire 3 - Bester Budget-Laptop

Pro Großzügige Tastatur mit Nummernblock

HD Webcam

Solide Leistung bei der Videowiedergabe

Anständige Leistung der Business-App

Akkulaufzeit für einen ganzen Arbeitstag Kontra Schlechte Grafikleistung für Spiele

Einfaches 1080p-Display

Wenig interner Speicher (128 GB)

Mit seinem erschwinglichen Preis, seiner ordentlichen Leistung und seiner robusten Bauweise ist das Acer Aspire 3 für die meisten Nutzer eine gute Budget-Option. Es ist vielleicht nicht das ästhetischste Notebook, aber die Verarbeitung ist überraschend robust. Es fühlt sich solide und langlebig an und erinnert an Laptops mit viel höherem Preisniveau.

Auch die Tastatur ist angenehm. Sie hat ein geräumiges Layout, das perfekt für längere Schreibarbeiten geeignet ist. Bei einem preisgünstigen Notebook müssen Sie Abstriche bei der Leistung machen, aber das Aspire 3 ist für allgemeine Aufgaben wie das Schreiben von E-Mails und das Surfen im Internet schnell genug. Wenn Sie auf der Suche nach einem soliden Alltags-Notebook sind, das den Geldbeutel nicht sprengt, bietet das Aspire 3 viel Leistung für relativ wenig Geld.

Inspiron 16 Plus 7610 Mist Blue, Core i7-11800H 16GB RAM, 1TB SSD GeForce RTX 3050 DE (RN2MF)

Pro Großartiges, mattes Display

Solide Konstruktion

Leicht reparierbar und aufrüstbar

Leistungsstarke Intel-Chips

Schöne Tastatur

Elektrische Trennvorrichtungen für Mikrofone und Kamera Kontra Schwache Akkulaufzeit

Erweiterungsmodule treiben den Preis in die Höhe

Lauter Lüfter schaltet sich bei mittlerer Belastung ein

Das Dell Inspiron Plus 16 7630 ist eine gute Mittelklasse-Option, da es für den Preis ziemlich viel Leistung bietet. Für 1.399,99 Euro erhält man eine Intel Core i7-13620H CPU, eine Nvidia GeForce RTX 4060 GPU, 16 GB RAM und 1 TB NVMe PCIe SSD Speicher. Das ist mehr als genug Leistung für den alltäglichen Gebrauch und auch für einige Spiele.

Das 1600p-Display ist mit 16 Zoll und einem Seitenverhältnis von 16:10 ziemlich groß. Die größere Bildschirmdiagonale ist vor allem für Büroarbeiten angenehm. Auch die Akkulaufzeit ist fantastisch. Das Inspiron 16 Plus hat mit einer einzigen Ladung über 11 Stunden durchgehalten, was wirklich beeindruckend ist. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine 1080p-Webcam mit einer physischen Sichtblende sowie ein Fingerabdrucksensor.

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus - Bestes Chromebook

Pro Großartige Verarbeitungsqualität

Lebendiges

Touchscreen-Display Leistungsfähig

Nette Tipperfahrung Kontra Eingabestift nicht enthalten

Durchschnittliche Akkulaufzeit für ein Chromebook

Schwerer als erwartet

Das Lenovo Flex 5i Chromebook Plus bietet eine Menge, denn es hat alles, von einem konvertierbaren Design bis hin zu einem schönen Touchscreen. Für unter 700 Euro ist das ein erstaunlicher Wert. Das 2-in-1-Design, das den Vielseitigkeitsfaktor wirklich erhöht, ermöglicht es Ihnen, das Notebook wie ein Zelt aufzustellen oder den Bildschirm herumzuschwenken und es wie ein Tablet zu verwenden.

Der 14-Zoll-Touchscreen hat eine Auflösung von 1.920 x 1.080 PIxel und eine Bildwiederholrate von 60 Hertz, was für den gelegentlichen Gebrauch völlig ausreichend ist. Was die Hardware angeht, so ist das Gerät mit einer Intel Core i3-1315U CPU, Intel UHD Grafik, 8 GB RAM und 128 GB SSD-Speicher ausgestattet. Wir waren sehr beeindruckt von der flotten Leistung im Alltag und den blitzschnellen Startzeiten.

Wenn Sie auf der Suche nach einem flotten, erschwinglichen 2-in-1-Gerät sind, ist das Lenovo Flex 5i Chromebook Plus genau das Richtige für Sie.

Acer Swift Edge 16 - Bestes Budget-Ultraportable

Pro Extrem dünn und leicht

Wunderschönes OLED-Display

Starke CPU-Leistung bei kurzen Aufgaben

Integrierte Radeon-Grafik bietet gute Leistung Kontra Design beeindruckt nicht

Mittelmäßige Tastatur und Touchpad

Sehr schwache Lautsprecher

Das Acer Swift Edge 16 hat für ein Gerät unter 1.700 Euro eine Menge zu bieten. Es ist nicht nur dünn und leicht, sondern der OLED-Bildschirm ist wunderschön und super lebendig. Es wiegt weniger als 1,2 Kilogramm, was im Vergleich zu anderen Laptops als federleicht gilt. Sie erhalten sogar ein 16-Zoll-OLED-Display mit 2000p und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz.

Das Display bietet "ein unendliches Kontrastverhältnis und tiefe, tiefe Schwarzwerte, die in dunklen Szenen überzeugende Schatten zeigen." Während der Bildschirm ein wahres Vergnügen beim Anschauen von Filmen ist, ist der 54-Wattstunden-Akku klein und unzureichend und hält mit einer einzigen Ladung nur sechs bis sieben Stunden. Das ist kein schreckliches Ergebnis, aber wir haben schon Besseres gesehen.

Das Gerät ist mit einer AMD Ryzen 7 7840U-CPU, Intel Iris Xe-Grafik, 16 GB DDR5-RAM und 1 TB SSD-Speicher ausgestattet. Er ist im Grunde genommen für die tägliche Produktivität konzipiert. Das Design selbst ist eher schlicht. Wenn Sie auf der Suche nach einem dünnen und leichten Notebook mit einem beeindruckenden 16-Zoll-OLED-Display sind, dann ist das Acer Swift Edge 16 die beste Wahl. Der Preis ist mit 1.699 Euro auch nicht zu schlecht.

Razer Blade 14 (2023) - Bester Gaming-Laptop

Pro Die CPU- und GPU-Leistung ist beeindruckend

Das QHD+-Display sieht großartig aus und ist sehr flüssig

Die Verarbeitungsqualität ist außergewöhnlich Kontra Die Tasten sind schnell, können sich aber manchmal etwas schwammig anfühlen

Der Ton klingt manchmal ein wenig flach

Die Top-Konfiguration ist recht teuer

Das Razer Blade 14 ist ein echtes Aushängeschild unter den Gaming-Laptops, da es sowohl tragbar als auch leistungsstark ist. Auch dieses Gerät wiegt nur etwas mehr als 2 Kilogramm.

Auch unter der Haube ist es beeindruckend. Sie bekommen eine AMD Ryzen 9 7940HS CPU, eine Nvidia GeForce RTX 4070 GPU, 32 GB RAM und 1 TB PCIe SSD-Speicher. Mit anderen Worten: Es ist leistungsfähig genug, um die meisten Spiele (sogar die schnellen, wettbewerbsorientierten) auf der Grafikvoreinstellung Hoch oder Ultra zu spielen.

Das 14-Zoll-Display hat eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixel, eine Bildwiederholrate von 240 Hertz, eine Reaktionszeit von 3 Millisekunden und ein Seitenverhältnis von 16:10. Uns gefiel vor allem das hohe Seitenverhältnis, da es einen großen Sichtbereich für seine Spiele und Videos ermöglicht. Außerdem ist er mit der FreeSync-Technologie von AMD ausgestattet, die dafür sorgt, dass Spiele angenehm und flüssig laufen.

Wenn Sie das Budget dafür haben, bietet das Razer Blade 14 wirklich das ultimative Spielerlebnis.

MSI Thin GF63 (2023) - Bester Budget-Gaming-Laptop

Pro Angemessener Preis

Anständige 1080p-Spiele

Gut gemacht

Attraktive rote Hintergrundbeleuchtung der Tastatur Kontra Enttäuschender Bildschirm

Nicht der stärkste

Schlechte Akkulaufzeit

Wenn Sie auf der Suche nach einem preisgünstigen Notebook sind, das sowohl portabel als auch leistungsstark ist, dann ist das MSI Thin GF63 das richtige Gerät für Sie. Es wiegt etwas mehr als 2 Kilogramm. Zusätzlich zum leichten Formfaktor bietet es auch eine gute Leistung für 1080p-Spiele.

Das MSI Thin GF63 verfügt über eine Intel Core i7-12650H CPU, eine Nvidia GeForce RTX 4050 GPU, 8 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Dieses Gerät ist in der Lage, Spiele mit der Grafikvoreinstellung "Mittel" oder "Hoch" auszuführen. Für grafisch anspruchsvollere Spiele, bei denen es auf jede Sekunde Reaktionszeit ankommt, würden wir empfehlen, die Grafikeinstellungen etwas zurückzuschrauben.

Das 15,6-Zoll-Display hat eine Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixel und eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz. Obwohl die Helligkeit nur 300 Nits beträgt (was für ein günstiges Gaming-Notebook üblich ist), sollte das Gameplay dank der hohen Bildwiederholrate flüssig sein. Es ist nicht der lebendigste oder farbtreueste Bildschirm, den wir je gesehen haben, aber er ist passabel, besonders für ein Gaming-Notebook unter 1.000 Euro.

Wenn man mit diesen Kompromissen leben kann, dann ist das MSI Thin GF63 eine großartige Budget-Option für die meisten Gamer.

Asus Zenbook 14 Flip OLED - Bestes 2-in-1-Gerät

Pro Die CPU-Leistung ist für eine Reihe von Produktivitätsaufgaben geeignet

Lange Akkulaufzeit

Konnektivität umfasst zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse Kontra Das Display könnte noch ein wenig heller sein

Die Funktionstasten sind recht klein

Nur Intel Iris Xe-Grafik

Vom beeindruckenden OLED-Display und dem günstigen Einstiegspreis bis hin zur langen Akkulaufzeit und der schnellen CPU - das Asus Zenbook 14 Flip OLED ist ein fantastisches 2-in-1-Notebook. Es wiegt 1,5 Kilogramm und misst 1,59 Zentimeter am Gehäuse, es ist also ein ziemlich leichtes Gerät.

Das Testgerät, das wir uns angesehen haben, ist mit einem 1800p OLED-Display ausgestattet, das laut Asus 100 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdeckt. Unser Tester stellte eine hohe Detailgenauigkeit der Bilder fest und die Farben waren bemerkenswert hell und gesättigt. Was die CPU-Leistung anbelangt, so hat das Zenbook 14 Flip den Multithreading-Benchmark R20 von Maxon mit einer Punktzahl von 3.437 durchlaufen, was bedeutet, dass es mehr als fähig ist, anspruchsvolle Programme zu verarbeiten.

Das Zenbook 14 Flip ist mit einer Intel Core i7-1360P-CPU, Intel Iris Xe-Grafik, 16 GB RAM und 1 TB PCIe-SSD-Speicher ausgestattet. Damit kann das Flip nicht nur ressourcenintensive Programme ausführen, sondern auch alltägliche Aufgaben flott erledigen. In unserem Akkutest, bei dem wir einen 4K-Film in Wiederholung abspielten, hielt es sogar bis zur 12-Stunden-Marke durch. Immer noch nicht überzeugt? Nun, der Startpreis von 899 Euro ist verdammt gut, vor allem für ein solches Premium-Gerät. Das Flip hat wirklich alles, weshalb wir es sehr empfehlen können.