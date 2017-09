Mixed Macho Arts Ob im lokalen Multiplayer oder im Alleingang: Bei diesem Prügelspiel lassen Sie die Muskeln spielen und dürfen nach Herzenslust Prügeln, Kicken und Werfen. MMA steht bei dieser App für Mixed Macho Arts, neben dem Wortwitz hat der Gratis-Titel aber auch noch jede Menge Spielspaß im Gepäck. In objektiv völlig irrsinnigen Kampfarenen treten dabei immer zwei Spieler gegeneinander an, dabei dürfen Sie Freunde am gleichen Gerät herausfordern oder sich mit der künstlichen Intelligenz anlegen. Während dann langsam ein Lava-Pegel steigt, müssen Sie Ihr Gegenüber in den feurigen Pfuhl knüppeln - das kann aber auch im letzten Moment noch schief gehen. Weil sich Gegner greifen lassen, können Spieler auch in letzter Sekunde noch die Oberhand gewinnen und den Spieß umdrehen, das hat oft auch etwas mit Glück zu tun, allzu Ernst sollte man den Titel daher nicht nehmen. Die chaotischen Prügeleien machen im Zweispielermodus am meisten Spaß - vorausgesetzt, man kann über sich selbst lachen. Drei Spielmodi Mixed Macho Arts kommt mit drei verschiedenen Spielmodi daher, dabei ist einer absurder als der andere. Neben der Standard-Klopperei dürfen Sie auch mit zufällig mutierten Spielfiguren in den Kampf ziehen: Die haben dann entweder keine Köpfe, riesige Fäuste oder - richtig fies - gar keine Arme. Das gewitzte Spektakel lebt von griffiger Rockmusik, einer coolen Ansager-Stimme und lachhaft schrägen Kampfbewegungen. Lediglich die Vollbildwerbung nervt ab und zu. Fazit zum Test der Android-App Mixed Macho Arts Ein wunderbar schräges und oft chaotisches Prügelspiel mit Glücksfaktor. Besonders Matches gegen Freunde machen hier mächtig Laune. Englischsprachig, kostenlos