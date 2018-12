Gymondo – Fitness Training Mit unkomplizierten Workouts für Zuhause richtet sich diese Fitness-App an Anfänger und Fortgeschrittene, die gerne in den eigenen vier Wänden trainieren. Gymondo – Fitness Training kommt mit jeder Menge Workouts inklusive Videoanleitungen daher. Leider ist die volle Auswahl von immerhin 250 Übungen erst nach einem kostenpflichtigen Upgrade verfügbar. Übungen werden aber auch in der kostenlosen Variante detailliert erläutert. Die Einheiten sind dabei vergleichsweise kompakt gehalten: Mit 20 Minuten pro Tag haben Sie das Training bereits absolviert. Der große Vorteil: Gewichte, Geräte oder teures Zusatzgerät sind nicht notwendig: Alle Übungen können Sie mit etwas Platz und einer Gymnastikmatte absolvieren. Die Intensität dürfen Sie dabei an den eigenen Fitnesslevel anpassen, mit der Zeit zieht der Schwierigkeitsgrad dann immer weiter an. Im Test lief das recht moderat, eine Überforderung ist bei einer vernünftigen Selbsteinschätzung nicht zu befürchten. Auch für die richtige Ernährung macht sich die Gratis-App stark: Mehr als 800 Rezepte und ein paar Ernährungspläne sind an Bord. Mit Fortschrittsmessung Mit fairen Workout-Plänen lassen sich die kompakten Übungen bei dieser App auch von Anfängern bewältigen. Wie nah Sie Ihren gesteckten Zielen dabei schon sind, lässt sich im Fitness-Profil jederzeit nachschlagen. Das erweist sich auch deshalb schnell als starker Motivator, weil Fortschritte so schnell sichtbar werden. Die Premium-Version der App ist nur im Abo zu haben, das kostet in der günstigsten Variante rund 80 € pro Jahr. Fazit zum Test der Android-App Gymondo – Fitness Training Eine starke und vielseitige Fitness-App mit reinen Eigengewichtsübungen. Die Vollversion ist leider nicht gerade günstig und nur im Abo zu haben. Deutschsprachig, kostenlos