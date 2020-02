ein umfassendes Set an Bereitstellungsmodellen vom Edge bis zur Cloud unterstützen. So laufen fast alle wichtigen Softwareplattformen für das Industrial Internet of Things auf mindestens einem der großen Hyperscaler in der Public Cloud. Außerdem gehen viele Hersteller dazu über, zusätzlich von deren fortgeschrittenen Möglichkeiten in Bereichen wie IoT-Device-Management oder Analytics profitieren. Auch die Investitionen in Edge-Fähigkeiten nehmen laut Forrester weiter zu, nachdem sowohl Kunden als auch Anbieter erkennen, dass ihre kurz- und mittelfristigen Deployment-Modi Hybridmodelle sind, die Cloud und Edge umfassen.