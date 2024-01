Die Apple Watch bietet viel. Manchen zu viel. Zu viele Möglichkeiten, zu viele Informationen, zu häufiges Aufladen. Und wer stattdessen ohnehin lieber ein rundes Ziffernblatt mit analogen Zeigern bevorzugt, muss sich sowieso auf die Suche nach einer hybriden Smartwatch eines anderen Herstellers machen.

Nur wenige etablierte Hersteller bieten Hybridwatches an. Doch die machen richtig Spaß: über die App arbeiten die Uhren problemlos mit dem iPhone zusammen, blenden dezent nur wenige Informationen ein, laufen bis zu zwei Jahre lang ohne Nachladen und sind oft gleich in mehreren ansprechenden Designs verfügbar. Preislich liegen viele Modelle zum Teil weit unter denen einer Apple Watch.

Echte Zeiger mit analogem Charme

Hybrid-Watches kombinieren dabei den analogen Charme des klassischen Ziffernblattes mit den modernen Funktionen einer Smartwatch. Dadurch hat jedes Modell seinen eigenen Charakter: während der kleine schwedische Hersteller Kronaby seinen Hybrid-Watches nur einen Bewegungssensor spendiert, der die zurück gelegten Schritte und die körperliche Aktivität zählt, registrieren andere Modelle weitere Vitalparameter wie die Herzfrequenz oder die Sauerstoffsättigung im Blut, analysieren den Schlaf und zeigen die Daten auf der Uhr und der iPhone-App des Herstellers an.

Withings Scanwatch Nova

Pro klassischer sportlicher Look, stabiles Edelstahlgehäuse, kratzfestes Saphirglas

misst zahlreiche Vitaldaten

tolle App, Akkulaufzeit bis 30 Tage, bis 10 atm wasserdicht Kontra sehr hoher Preis

Wer eine Hybridwatch sucht, die sich bei der Erfassung von Vitalparametern nicht hinter der Apple Watch zu verstecken braucht, ist bei der Scanwatch-Reihe von Withings richtig. Das neue Top-Modell Nova verbindet dabei den klassischen sportlichen Look einer Taucheruhr mit einer angenehm zurückhaltenden Präsentation der Messdaten. Sie gibt es in den Varianten Black, Blue und Green und ist wasserdicht bis 10 Atmosphären, eignet sich also gut zum Schwimmen und Tauchen.

Wie die Apple Watch misst die Scanwatch neben der Aktivität auch kontinuierlich über den Tag die Herzfrequenz des Nutzers, achtet dabei auf Anzeichen von Vorhofflimmern und kann diese mit dem integrierten EKG validieren, misst bei Bedarf die Sauerstoffsättigung im Blut und analysiert den Schlaf auf Atemaussetzer (Schlafapnoe). Im Gegensatz zur ersten Scanwatch misst die neue Generation nun auch die Grundkörpertemperatur und die Herzfrequenzvariabilität. Zusammen mit anderen Vitalwerten will Withings daraus den allgemeinen Gesundheitszustand oder eine bestehende Infektion im Körper erkennen können.

Zur Anzeige der Vitaldaten besitzt die Scanwatch im oberen teil des Zifferblattes ein kleines OLED-Graustufendisplay. Es ist normalerweise ausgeschaltet. Durch Drücken der Krone wird es aktiviert und zeigt Zeit und Datum sowie Vitaldaten oder startet manuell Messungen. Auch eingehende Nachrichten laufen über das Display. In der unteren Hälfte befindet sich ein kleines analoges Zweitziffernblatt.

Es zeigt auf einen Blick, wie viele Schritte seines zuvor eingestellten persönlichen Tagessolls man bereits zurückgelegt hat. Die dazu gehörige App Health Mate, die auch die Daten anderer Gesundheits-Gadgets von Withings verwaltet, gilt als eine der am besten ausgereiften Gesundheits-Apps auf dem Markt. Die Messdaten lassen sich aber auch auf die Apple Health-App übertragen.

Bei nur gelegentlicher Nutzung von EKG-Messung oder der Sauerstoffsättigung läuft die Scanwatch bis zu 30 Tage ohne Nachladen. Die optional zuschaltbare Schlafüberwachung reduziert die Laufleistung allerdings deutlich. Aufgeladen wird der Akku mit der beigelegten Ladeschale. Withings verlangt das Anlegen eines Nutzeraccounts und speichert die Vitaldaten in der Cloud. Die Server stehen nach eigenen Angaben in Frankreich und unterliegen dadurch der strengen Europäischen Datenschutzverordnung.

Withings Scanwatch 2

Pro modernes, stabiles Edelstahlgehäuse, kratzfestes Saphirglas

misst zahlreiche Vitaldaten

tolle App, Akkulaufzeit bis 30 Tage Kontra nur 5 atm etwas hoher Preis

Wer einen moderneren, schlicht-vornehmen Look bevorzugt, ist mit der Withings Scanwatch 2 besser bedient. Sie hat die gleiche technische Ausstattung und den identischen Funktionsumfang wie die Withings Nova, misst also ebenso die Aktivität, erkennt Herzrhythmusstörungen und Schlafapnoe, schreibt ein EKG und analysiert den Schlaf sowie die Grundkörpertemperatur und die Herzfrequenzvariabilität. Die Akkulaufzeit beträgt auch bei der Scanwatch 2 bis 30 Tage. Einzig beträgt ihre Wasserdichtigkeit nur 5 atm - das eignet sich zwar zum Händewaschen und Duschen, aber nicht für intensive Schwimmausflüge. Die Scanwatch 2 gibt es in verschiedenen Designs und in den Grössen 42 mm und 38 mm.

Withings Scanwatch light

Pro modernes, stabiles Edelstahlgehäuse, kratzfestes Gorillaglas

gute Auswahl an gemessenen Vitaldaten

tolle App, Akkulaufzeit bis 30 Tage Kontra nur 5 atm

einige interessante Vitalparameter fehlen

Die günstigste Scanwatch ist die Light-Variante. Auch sie besitzt einen modernen, leichten Look und ist in verschiedenen Designs erhältlich, allerdings nur in 37 mm Durchmesser, so dass sie eher an zierlichere Handgelenke passt. Wie die anderen Scanwatch-Modelle misst sie die Aktivität und die Herzfrequenz, analysiert den Schlaf auf Atmungsstörungen und misst die Herzfrequenzvariabilität.

Allerdings kann sie weder die Grundkörpertemperatur noch den Blutsauerstoffgehalt erfassen, erkennt kein Vorhofflimmern und besitzt das etwas einfachere Gorillaglas. Auch ist die Scanwatch light nur bis 5 atm wasserdicht und daher zum intensiven Schwimmen eher ungeeignet.

Garmin Vivomove 3S

Pro sehr gutes Display mit Touchscreen

gute Auswahl gemessener Vitalparameter

gute App Kontra nur max. fünf Tage Akkulaufzeit

nur 5 atm

Kunststoffgehäuse

Der Smartwatch-Spezialist Garmin hat sein Angebot an Hybriduhren mittlerweile auf zwei Reihen ausgebaut. Die bewährte Vivomove ist eine davon. Sie gibt es in zahlreichen modernen und sportlichen Designs. Die Technik ist jedoch immer die gleiche: hinter dem analogen Ziffernblatt verbirgt sich unsichtbar ein gut ablesbares Display. Es wird nur sichtbar, wenn man doppelt auf das Zifferblatt tippt oder die Hand zum auf die Uhr Schauen anhebt. Es zeigt eingehende Nachrichten, eMails, das Wetter, Kalendereinträge und Vitalparameter an.

Das Display ist zugleich Touchscreen und Bedienelement der Uhr, denn Garmin verzichtet bei seiner Vivomove-Reihe ganz auf eine Krone. An Vitalparametern erfasst die Vivomove sekündlich die Herzfrequenz und alarmiert, wenn der Wert während einer Ruhephase zu hoch oder zu tief ist. Neben der Messung der Sauerstoffsättigung und der Atemfrequenz analysiert die Vivomove auch den Schlaf, Frauen können ihren Menstruationszyklus verfolgen und ein verlegtes iPhone lässt sich über die Vivomove wieder finden, indem es angepiepst wird. Das alles nagt allerdings stark am Akku, der schon nach fünf Tagen wieder ans Netz muss. Ein Nutzeraccount und Cloud-Nutzung sind obligatorisch.