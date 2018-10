Zombie Labs

Morbide, makaber aber auch voller Suchtgefahr: Dieser abgedrehte Endzeit-Spaß will Sie mit perfekt abgestimmtem Gameplay immer wieder ans Display locken.

Zombie-Spiele gibt es im Play Store in rauer Menge, bei Zombie Labs kehren die Entwickler das etwas abgegriffene Genre aber gewitzt ins Gegenteil: Während Sie üblicherweise vor Zombies davonlaufen oder ihnen mit Äxten und Schrotflinten nach dem untoten Leben trachten, so haben Sie hier ein professionelles bis freundschaftliches Verhältnis zu den Gehirn-Nagern: Als durchgeknallte Wissenschaftlerin wollen Sie den lebenden Toten diesmal nämlich chirurgisch an den Kragen und so zur Abwechslung mal ihnen selbst das Gehirn klauen. Ein längst überfälliger Rollentausch! Mit hektischem Tippen buddeln Sie hier also immer tiefer in den örtlichen Friedhof und befördern Zombies hordenweise aus dem schaurigen Erdreich in die nächtliche Oberwelt. Sind diese da einmal angekommen, geht’s unters Messer: Mit den Hirnen als Währung dürfen Sie sich dann nach und nach ein grabschändendes Imperium aufbauen und sich zum Zombie-Tycoon aufschwingen.

Viele Extras

Diesem Titel mangelt es nicht an Inhalten: Mit diversen Upgrades lässt sich die Untoten-Förderung aufrüsten, wir dürfen neue Klassen freischalten und die makaberen Experimente auch an neuen Orten oder sogar auf anderen Planeten fortsetzen. Nett: Die virtuelle Zombieproduktion läuft auch dann weiter, wenn Sie sich einmal gar nicht mit dem Spiel beschäftigen und lockt Nutzer so immer wieder ans Android-Gerät zurück.

Fazit zum Test der Android-App Zombie Labs

Eine starke Inszenierung und fesselndes Gameplay mit morbidem Spielwitz machen dieses Gratis-Game zum Geheimtipp.

Englischsprachig, kostenlos