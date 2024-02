Notebooks für den beruflichen Einsatz und für die private Nutzung sind nicht einfach zu unterscheiden. Zwar teilen die Hersteller ihre Produkte in Modellserien für Business- und Privatkunden ein. Dabei orientieren sie sich aber eher an unterschiedlichen Einkäufern als an verschiedene Zielgruppen: In den Business-Serien finden Sie vor allem Laptops für größere Unternehmen, bei denen sich eine IT-Abteilung um den Notebook-Kauf kümmert, während Consumer-Geräte nicht ausschließlich für Privatleute, sondern auch für Selbständige und kleine Firmen gedacht sind.

Diese groben Einordnungen helfen Ihnen deshalb bei der Auswahl des richtigen Business-Notebooks nicht weiter. Denn dafür gibt es nur eine Empfehlung: Das beste Business-Notebook ist das Notebook, mit dem Sie Ihre Arbeit am produktivsten erledigen. Das kann ein leichtes, kleines und flaches Ultrabook sein, weil Sie viel unterwegs sind.

Oder ein größeres Gerät für den Schreibtisch mit vielen Anschlüssen für Monitore, externe Festplatten und weitere Büro-Peripherie. Oder ein Hochleistungs-Laptop, weil Sie Ihr Geld mit Foto- und Videobearbeitung verdienen. Oder ein 2-in-1-Gerät, das Notebook und Tablet vereint, weil Ihre Produktivität von dieser Flexibilität profitiert. In unserem Vergleichstest finden Sie die besten Business-Notebooks für jeden Einsatzzweck:

HP Dragonfly G4: Testsieger

Pro wiegt unter 1,2 Kilo

sehr lange Akkulaufzeit

5G helles,

kontraststarkes Display

3:2-Seitenverhältnis

Blickschutzfilter Kontra sehr teuer

In erster Linie ist das Dragonfly G4 ein herausragendes Notebook für unterwegs, weil Sie für das geringe Gewicht kaum Kompromisse eingehen müssen: Der Laptop mit 13,5-Zoll-Display kombiniert eine sehr lange Akkulaufzeit mit praxistauglicher Geschwindigkeit, einem sehr guten, wenngleich blickwinkelbegrenztem Display sowie verhältnismäßig vielen Anschlüsse. Vielschreiber werden auch von der sehr ergonomischen Tastatur begeistert sein. Durch Extras wie das 5G-Modem, das Display im 3:2-Seitenverhältnis sowie den zuschaltbaren Blickschutzfilter erfüllt das Dragonfly auch besondere Wünsche von Business-Anwendern. Dazu kommt die lange Garantie von 36 Monaten. Ob Road Warrior oder Schreibtisch-Arbeiter: Mit dem Dragonfly G4 können Sie nichts falsch machen, zahlen dafür aber auch richtig viel Geld.

Acer Travelmate P4: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Pro großes Display mit guter Bildqualität

zahlreiche Anschlüsse

lange Akkulaufzeit

Tastatur mit Nummernblock

Umgebungslichtsensor

3 Jahre Garantie Kontra nur 512 GB große SSD

Tastatur und Touchpad mittelmäßig

Kamera nur mit 720p-Auflösung

Vom Testsieger hebt sich das Acer Travelmate P4 durch ein größeres Display und einen deutlich günstigeren Preis ab. Im Test entpuppt es sich als solider Business-Allrounder, der kaum Schwächen zeigt: Denn der 16-Zoll-Laptop überzeugt mit Kernkompetenzen wie guter Rechenleistung, Akkulaufzeit und Displayqualität. Damit können Sie die Vorteile des großen Formfaktors nutzen, ohne Kompromisse bei der Mobilität machen zu müssen. Den günstige Preis spüren Sie in Kleinigkeiten wie der SSD, die nur 512 GB fasst, den mittelmäßigen Eingabeelementen sowie der 720p-Kamera. Wer damit zurecht kommt, macht mit dem Acer-Notebook ein echtes Schnäppchen - besonders, wenn Sie Ihren Business-Laptop vor allem am Schreibtisch einsetzen wollen.

Acer Aspire 5 (A515-58M): Bestes Allround-Notebook für unter 1000 Euro

Pro Viele Anschlüsse

USB 4

ordentliche Akkulaufzeit

entspiegelter Bildschirm

Fingersensor Kontra lauter Lüfter

schlichtes Design

Das Acer Aspire 5 ist ein echtes Allround-Notebook: Mit seiner guten Ausstattung, dem ordentlichen Tempo und der anständigen Akkulaufzeit deckt es fast alle Ansprüche ab, die Anwender an einen Laptop aus dieser Preisklasse haben. Außerdem lässt es sich gleichermaßen gut am Schreibtisch wie unterwegs einsetzen. Zwar kann der Acer-Laptop vieles, herausragend ist er aber in keiner Kategorie: Wenn Sie gezielt ein Notebook für bestimmte Einsatzbereiche suchen - etwa mobiles Arbeiten, Spielen, leistungsintensive Grafikbearbeitung - oder einfach einen eleganteren Laptop haben wollen, müssen Sie sich anderweitig umschauen.

Samsung Galaxy Book 3 Pro 16: Bestes Display

Pro hervorragender OLED-Bildschirm mit großartiger Farbdarstellung

lange Akkulaufzeit

leicht trotz großem Display

sehr gute Rechenleistung

Top-Tastatur und -Touchpad

120 Hz Bildwiederholrate Kontra SSD nur mit 512 GB

viel überflüssige Software vorinstalliert

Das Samsung Galaxy Book 3 Pro ist ein optimaler Business-Allrounder, bei dem Sie auf kaum etwas verzichten müssen: Es bietet einen großen, hellen, kontrastreichen und farbstarken Bildschirm, hohe Leistung, geringes Gewicht, üppige Akkulaufzeit und eine hervorragende Tastatur - mit dem 16-Zoll-Notebook bekommen Sie überall höchstes Niveau geboten.

Akzeptieren müssen Sie dafür aber die für diesen Preis verhältnismäßig kleine SSD und die mit zahllosen Samsung-Tools aufgeblähte Vorinstallation.

Lenovo Yoga Pro 9i 16IRP8: Bestes Notebook für Kreative

Pro Mini-LED-Display mit herausragender Bildqualität

Touchscreen

Starke Grafikleistung dank RTX 4070

gute Systemleistung

3K-Auflösung

tolle Tastatur mit Nummernblock

Akku sehr schnell wieder komplett geladen Kontra wiegt deutlich über 2 Kilo

mäßige Akkulaufzeit

sehr teuer mit Top-Ausstattung

Für das Kreator-Notebook ruft Lenovo einen üppigen Preis auf: Doch das Yoga Pro 9i entlohnt Multimedia-Profis mit einer herausragenden Displayqualität und einer Top-Leistung, sodass es nicht nur bei der digitalen Content-Erstellung, sondern auch bei Spiele-Sessions zum Einsatz kommen kann. Diese Kombination macht das Lenovo-Notebook einzigartig: Gaming-Laptops mit vergleichbarer Grafikleistung sind günstiger, fallen aber bei der Bildqualität deutlich ab. Und die meisten OLED-Laptops können bei der Displayqualität mithalten, aber nicht bei der Rechenleistung.

Bedienung und Ausstattung überzeugen ebenfalls, sodass die äußerst mäßige Akkulaufzeit die einzige Schwachstelle beim Yoga Pro 9i bleibt.