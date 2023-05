Hier stellen wir die besten Bluetooth-Lautsprecher vor. Vielleicht suchen Sie den größten Lautsprecher für Ihre Hausparty oder den kleinsten, den Sie überallhin mitnehmen können. Einige bieten eine vernünftige Mischung aus beidem, aber es gibt auch viele andere Optionen. Da es so viele Modelle auf dem Markt gibt und jede Marke eine Vielzahl von Produkten anbietet, könnten wir nie alle testen, aber hier sind die besten, die wir getestet haben.

Empfehlung der Redaktion: Marshall Emberton II

Pro Elegantes, langlebiges & nachhaltiges Design

Großer, ausgewogener Klang

Sehr lange Akkulaufzeit

Stapel-Modus Kontra Kein AAC oder aptX

Vergleichsweise teuer

Der winzige Lautsprecher bietet jetzt Dinge wie eine längere Akkulaufzeit, die Möglichkeit, mehrere Geräte im Stapel-Modus miteinander zu verbinden, eine bessere Haltbarkeit und mehr. Allerdings ist der Listenpreis dieses Mal mit 169 Euro höher als beim Vorgänger.

Sie werden erstaunt sein, was er angesichts seiner winzigen Größe und einer Leistung von 10 Watt zu leisten vermag. Die Bässe sind nicht dröhnend, sondern satt und warm. Die Mitten sind klar und die Höhen hell genug, um einen runden Sound zu erzeugen. Über die Marshall-App kann man den Sound nun in Form von EQ-Presets steuern.

Der Emberton II ist immer noch nicht perfekt, aber es gibt eine Reihe von Verbesserungen, die ihn ein Stückchen näher an das Optimum bringen. Wer einen kompakten, langlebigen und gut klingenden Bluetooth-Lautsprecher sucht, wird beim Marshall Emberton II fündig.

Sonos Roam: Ideal für mehrere Räume

Pro erstaunlicher Klang

Wi-Fi für mehrere Räume

intelligente Funktionen Kontra Lebensdauer der Batterie

Sonos hat mit dem Roam einen guten Preis veranschlagt, und es gibt viel Gutes zu diesem eleganten, kompakten und cleveren Lautsprecher zu sagen. Er ist IP67-zertifiziert, kann beliebig aufgestellt werden und lässt sich kabellos aufladen. Eine Funktion, die bei einem Lautsprecher eher selten zu finden ist. Wie Sie es von Sonos erwarten, ist auch die Klangqualität hervorragend.

Der Roam ist wirklich eine Anschaffung für bestehende Sonos-Benutzer oder für diejenigen, die ein Multiroom-System aufbauen möchten. Das Bluetooth ist auf Streaming beschränkt, sodass Sie den Roam nur dann optimal nutzen können, wenn Sie ihn auch über WLAN mit digitalen Assistenten und Sound-Swap-Funktionen verwenden. Die Akkulaufzeit liegt mit bis zu 10 Stunden hinter der Konkurrenz zurück.

JBL Charge 5: Party-Biest mit eigener Powerbank

Pro unzählige Lautsprecher verlinken

langlebiges Design

integriert eine Powerbank Kontra Keine intelligenten Funktionen

nur grundlegende Anwendung

JBL hat den Charge 5 nicht mit intelligenten Funktionen ausgestattet, so wie es einige Konkurrenten tun. Es gibt also keine Mikrofone, um den digitalen Assistenten zu nutzen oder Anrufe entgegenzunehmen. Aber dieser Lautsprecher ist mit seinem tragbaren und robusten Design vor allem für Partys gedacht.

Die IP67-Klassifizierung bedeutet, dass er vollständig staub- und wasserdicht ist, und die klobigen Tasten machen die Bedienung einfach. Wichtig ist, dass die Klangqualität großartig ist und dass man selbst für die größten Partys fast endlos viele Verbindungen herstellen kann. Die Akkulaufzeit ist lang, und wie der Name schon sagt, kann das Charge 5 auch als Powerbank verwendet werden, um Geräte wie Ihr Handy aufzuladen, damit die Musik weiterläuft.

Bose SoundLink Revolve II: Bester 360-Grad-Klang

Pro 300 Klangmuster

Mikrofone

Aux-Eingang Kontra alter Micro-USB-Anschluss

mittlere Akkulaufzeit

Der SoundLink Revolve II ist ein hervorragender Bluetooth-Lautsprecher, auch wenn es hier keine großen Neuerungen gibt. Er ist ein gut gemachter, attraktiver, kompakter Zylinder mit Tasten auf der Oberseite. Im Unterschied zum Vorgänger hat Bose die Widerstandsfähigkeit auf IP55 erhöht. Es ist schade, dass es immer noch einen Micro-USB-Anschluss gibt und man den Equalizer nicht einstellen kann - aber das sind kleinere Nachteile.

Die Klangqualität ist für einen kleinen Lautsprecher mit einem echten 360-Grad-Erlebnis hervorragend und die Akkulaufzeit ist viel länger als die angegebenen 13 Stunden. Außerdem hat der Revolve II Dinge, die andere nicht haben, wie einen Aux-Eingang und die Möglichkeit, Anrufe anzunehmen und den digitalen Assistenten Ihres Telefons zu nutzen.

Marshall Middleton: Luxus hat seinen Preis

Pro Erstaunlicher Bass

Robuste, widerstandsfähige Konstruktion

Lauter, hochwertiger Klang Kontra Teuer

Relativ langsames Aufladen

Der Middleton von Marshall liegt ziemlich weit oben in der Preisspanne, die die meisten Leute für einen Bluetooth-Lautsprecher zu zahlen bereit sind. Allerdings rechtfertigt er seinen Preis unter anderem mit einer offensichtlich hervorragenden Klangqualität, einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden sowie einer Staub- und Wasserdichtigkeit nach IP67.

Der Middleton ist der am besten klingende Bluetooth-Lautsprecher, den wir je gehört habe. Klar, einen guten Klang darf man für den Preis auch erwarten. Aber tatsächlich ist die Soundqualität erstaunlich gut.

Wenn Geld keine Rolle spielt, ist der Middleton von Marshall der Bluetooth-Lautsprecher, den Sie kaufen sollten. Er ist wirklich gut und überzeugt im Test in allen Disziplinen.

B&O Beosound A1 (2. Generation): Beste Verarbeitungsqualität

Pro stilvoll und langlebig

360 Töne

Alexa & nützliche Ap Kontra umständliche Tastenbedienung

teuer

Der Beosound A1 2nd Gen ist ein nahezu perfekter tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit einem luxuriösen Design und einer hochwertigen Verarbeitung. Außerdem ist er mit der IP67-Klassifizierung für vollständigen Schutz vor Staub und Eintauchen in Wasser sehr robust. Die Tasten sind zwar besser als beim Original, aber immer noch umständlicher als bei vielen Konkurrenten. Würden uns mehr LEDs für die Anzeige von Lautstärke und Akku wünschen. Dennoch kann man das über die App bekommen.

Sie bietet, wenn sie richtig verbunden ist, einige nützliche Zusatzfunktionen wie den anpassbaren EQ. Auch ohne Anpassung der Abstimmung ist die Klangqualität hervorragend. Es gibt viel Leistung und ein 360-Grad-Erlebnis. Die Akkulaufzeit ist solide und die Unterstützung für Amazon Alexa (über Ihr Telefon) ist ein herausragendes Merkmal. Abwertend ist der Preis. Es ist unverständlich, dass man kein Stereo-Pairing mit dem originalen A1 durchführen kann.

Creative Stage 360: Beste Soundbar

Pro großartiger Klang

Bluetooth Dolby Atmos

günstig Kontra USB-Port kann Streaming-Stick nicht mit Strom versorgen

kein 3,5-mm-Eingang

Nicht viele Soundbars sind mit Bluetooth ausgestattet, aber die Stage 360 von Creative schon, und sie ist mit ihrem Preis immer noch viel günstiger als viele Konkurrenten. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Bluetooth-Lautsprecher für einen Raum sind, in dem ein Fernseher oder ein PC steht, dann schlagen Sie mit dieser Soundbar zwei Fliegen mit einer Klappe.

Der Klang ist großartig und es gibt eine ganze Reihe von Funktionen wie Dolby Atmos, HDMI-Anschlüsse, Fernbedienung und sogar einen Subwoofer. Das Fehlen eines Aux-Eingangs sollte hier kein Problem sein, aber beachten Sie, dass der USB-Anschluss einen Streaming-Stick nicht mit Strom versorgen kann.

Apple HomePod (2. Generation, 2023): Für den Apple-Kosmos

Pro Hervorragende Klangqualität

Dolby Atmos & räumliches Audio

Mikrofone nehmen Stimmen gut auf

Verlustfreies Streaming Kontra Siri ist schlecht

Apple Music für die Sprachsteuerung notwendig

Kein Line-In-Anschluss

Begrenzte EQ-Optionen

Uns gefällt das Aussehen des HomePod, besonders in der Farbe Weiß. Beide Farben sehen sauber aus und das Design wirkt trotz seiner Schlichtheit sehr durchdacht - und erinnert an die alten, klassischen Designwerte von Apple. Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend und der Lautsprecher ist ein echtes Schwergewicht. Er wiegt beachtliche 2300 Gramm und sollte daher auf einer stabilen Unterlage Platz finden.

Der HomePod ist nicht der intelligenteste Lautsprecher, aber mit seinem 4-Zoll-Tieftöner und den fünf Hochtönern sicherlich einer der am besten klingenden Lautsprecher. Apple hat phänomenale Arbeit geleistet, um ein abgerundetes Klangbild zu schaffen.

Wenn Sie ein iPhone haben und im Apple-Ökosystem bleiben wollen, dann ist ein HomePod (oder zwei) eine gute Investition für verschiedene Heim-Audiobedürfnisse, die Musik- und TV-Setups gut bedienen. Dafür müssen Sie allerdings Kompromisse im Alltagseinsatz in Kauf nehmen, etwa die schlechte Sprachsteuerung und der fehlende Line-In-Anschluss. Und klar - Apple ruft für den Homepod auch einen stolzen Preis auf

Soundcore Motion Boom Plus: Echtes Klang-Monster

Pro IP68 staub- und wasserdicht

Lange Akkulaufzeit von 20 Stunden

Unglaublicher Klang, sowohl in Qualität als auch in Lautstärke Kontra Viel größer als die Konkurrenz

Schwer

Mit seinem robusten Design, der beeindruckenden Wasser- und Staubdichtigkeit, der Fähigkeit, im Wasser zu schwimmen und der dröhnenden Audioleistung von 80 Watt ist der Soundcore Motion Boom Plus für den Einsatz im Freien gemacht.

Wenn es in der Disziplin Soundqualität etwas über den Soundcore Motion Boom Plus zu sagen gibt, dann, dass er laut ist. Kein Wunder, wenn man sich die Lautsprecheranordnung unter der Hartschale ansieht. Sie sorgt mit zwei 30-Watt-Tieftönern, zwei 10-Watt-Hochtönern und zwei Passivstrahlern für insgesamt 80 Watt dröhnenden Sound.

Der Soundcore Motion Boom Plus ist ein beeindruckender Outdoor-Lautsprecher mit einer großartigen Akkulaufzeit und einem beeindruckenden Klang. Sie müssen nur bereit sein, seine große Bauweise und sein hohes Gewicht in Kauf zu nehmen.

UE Hyperboom: Starke Bassmaschine

Pro Raumfüllender Klang

Kraftvoller Bass

Lange Akkulaufzeit Kontra Groß und schwer

Schwierig zu transportieren

Keine Unterstützung für intelligente Assistenten

Ein Bereich, in dem der Hyperboom wirklich hervorsticht, ist die Audio-Abteilung, mit besonderem Schwerpunkt auf den Bässen. Sie sind kraftvoll, tief und rund. Und trotz all dieser Kraft haben sie keinen Einfluss auf die Mitten und Höhen, die straff, klar und konzentriert klingen. Der Basspegel steigt mit der Gesamtlautstärke, bis die Gegenstände im Wohnzimmer buchstäblich zu vibrieren beginnen. Es ist ein intensives Erlebnis, aber eines, bei dem man völlig in die Musik eintaucht.

Der Hyperboom ist ein großer und schwerer, aber im Prinzip auch tragbarer Bluetooth-Lautsprecher. Seine unglaubliche Audioleistung macht ihn zu einer lohnenden Anschaffung, vor allem für den geplanten Einsatz im Freien oder in großen Räumen. Insbesondere die kraftvolle Bassleistung beeindruckte uns im Test.

Teufel Rockster Cross: Bässe on point

Pro robust und gute Verarbeitung

toller Klang

Party-Modus Kontra Teuer

mit 2,4 KG schwer

Die knapp 40 cm lange Box mit ihrem robusten Kunststoffgehäuse ist top verarbeitet. Die Bedienelemente an der Oberseite sind gummiert und alle Anschlüsse durch Gummiabdeckungen geschützt. Der Klang des Bluetooth-Lautsprechers hinterlässt einen echten Aha-Effekt: Zu den satten Bässen gesellen sich klare Höhen. Sowohl bei rockigen Klängen als auch bei sanfteren Tönen ist die Wiedergabe natürlich und unaufdringlich. Die maximale Lautstärke ist ausreichend, um auch in größeren Räumen für eine gute Beschallung zu sorgen.

Erwähnenswert sind die Extras: Im Party-Modus lassen sich Songs abwechselnd von zwei Smartphones abspielen und im Connect-Modus schließt man zwei Rockster Cross zusammen. Dazu gibt es eine integrierte Freisprecheinrichtung für kabelloses Telefonieren, Skypen, Facetime und Sprachsteuerung über Google und Siri. Die Box kann über den USB-Port auch als Powerbank dienen und etwa Smartphone aufladen. Die Akkulaufzeit von knapp 16 Stunden ist gut.

Philips TAS5505: Für Outdoor-Einsätze

Pro komplett wasserdicht

USB-C-Anschluss zum Laden

integriertes Mikrofon zum Freisprechen Kontra hohes Gewicht

Die Bluetooth-Box ist nach IPX7 wasserdicht und eignet sich ganz besonders für den Outdoor-Einsatz: Dank der kompletten Gummierung ist der Lautsprecher geschützt und übersteht auch Stürze aus wenigen Metern unbeschadet. Schön ist die hochwertige Lautsprecher-Bespannung des High-End-Herstellers Kvadrat. Beim Klang gibt es einen guten Kompromiss aus Höhen und Bässen. Der Bass ist sehr gut abgestimmt und auch bei geringer Lautstärke präsent, ohne unnatürlich zu wirken. Bei Hörbüchern sind die Stimmen klar und gehen nicht unter.

Die Bedienungstasten liegen direkt oben am Lautsprecher. Hervorzuheben ist die hohe Bluetooth-Reichweite von bis zu 20 Metern und die Möglichkeit, zwei Bluetooth-Boxen zu koppeln. Auch das Telefonieren über den Lautsprecher funktioniert einwandfrei. Mit einer Akku-Ladung hält die Box bei mittlerer Lautstärke locker 20 Stunden durch. Das vollständige Aufladen über das USB-C-Kabel dauert 3,5 Stunden.

Teufel Motiv Go: Musik auch im Regen

Pro unterstützt aptX-Codec

beeindruckender Stereo-Klang

Party-Modus Kontra teuer

Der Bluetooth-Lautsprecher von Teufel ist in verschiedenen Farben verfügbar - neben Schwarz auch Grau, Blau und Grün. Beim Design setzt der Hersteller auf einen Aluminiumrahmen mit gummierten Bedienelementen auf der Oberseite. Die Box ist nach IPX5 (Strahlwasser) zertifiziert und hält somit auch einen Regenschauer aus. Neben der kabellosen Bluetooth-Verbindung kann der Motiv Go auch per 3,5mm-Klinkenstecker mit einem Abspieler verbunden werden. Dank des eingebauten Mikrofons ist auch das Freisprechen für Anrufe am Smartphone möglich.

Gut: Im Party-Modus lassen sich gleich zwei Geräte mit dem Lautsprecher verbinden. Bereits in der Standardeinstellung ist der Sound überzeugend - und das über verschiedene Musikgenres hinweg. Mit eingeschaltetem Dynamore wird ein volles Stereopanorama im Raum simuliert. Bei mittlerer Zimmerlautstärke hält der Akku gut 16 Stunden durch - das ist ein guter Wert.

Worauf Sie beim Kauf eines Bluetooth-Lautsprechers achten sollten

Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie auf dem Markt einen hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher suchen? Es gibt viele verschiedene Arten von Bluetooth-Lautsprechern. Wenn Sie einen mitnehmen möchten, sollten Sie darauf achten, dass er klein und tragbar ist. Und dass er mit einer Batterie betrieben wird und nicht an das Stromnetz angeschlossen werden muss.

Obwohl Sie Ihr Telefon oder Tablet wahrscheinlich über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden werden, kann es sehr nützlich sein, andere Verbindungen zu haben. Vielleicht haben Sie etwa einen MP3-Player wie einen alten iPod, der noch gut funktioniert, aber kein Bluetooth hat. In diesem Fall sollten Sie nach einem Lautsprecher mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss suchen.

Während früher vor allem Bluetooth für die kabellose Verbindung mit einem Lautsprecher genutzt wurde, steht heute bei einigen Lautsprechern WLAN auf dem Datenblatt, was aus verschiedenen Gründen nützlich ist. Das kann bedeuten, dass Sie Ihr Gerät über WLAN statt über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden können - so funktioniert AirPlay von Apple (allerdings nicht ausschließlich). Mit WLAN kann der Lautsprecher auch direkt mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify oder Internet-Radiosendern verwendet werden, sodass Sie nicht auf die Musik beschränkt sind, die Sie auf Ihrem Gerät haben.

(PC-Welt)