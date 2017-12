Egal, ob es nun die Hintergrundgrafik für den neuen Firmenauftritt ist oder ein Bild für eine Präsentation: Kaum eine Sache wird so oft gebraucht, wie hochwertiges Bildmaterial. Gerade bei häufiger Nutzung können sich kommerzielle Anbieter jedoch schnell zu einem deutlichen Kostenfaktor entwicklen.

Gut, dass im weltweiten Netz zahlreiche kostenlose Bilddatenbanken zur freien Verfügung stehen. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen eine erlesene Auswahl der besten Alternativen zu Shutterstock, Fotolia (beziehungsweise Adobe Stock), Getty Images und Co.:

Wichtiger Hinweis:

Da sich Nutzungsbedingungen im Web schnell ändern können, sollten die Angaben zur Möglichkeit der kommerziellen Nutzung sowie alle weiteren Angaben in unserer Bildergalerie nur als erste Orientierung dienen. Bevor Sie BIlder downloaden, sollten Sie also unbedingt einen Blick in die AGBs der einzelnen Portale / Datenbanken werfen.