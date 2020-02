Wer kennt das nicht: Nach 400 Kilometern auf der Autobahn liegen Sie im Geiste schon am Badestrand und dann fällt es Ihnen ein: Etwas Wichtiges haben Sie Zuhause vergessen. Ob es das offene Fenster, die Reisepässe der Kinder oder die Großeltern sind, die noch auf der Wohnzimmercouch auf die Abreise warten - der Rückweg ist lang und lässt viel Zeit, die eigene Vergesslichkeit zu bereuen.

Mit Reue, grimmigen Schwiegermüttern und zusätzlichen Spritkosten müssen Sie sich aber gar nicht herumärgern - zumindest wenn Sie unseren Empfehlungen für die besten Notizen-Apps folgen. Damit haben Sie Wichtiges immer im Blick und können geniale Einfälle niederschreiben, wenn Sie diese mal wieder in den ungünstigsten Momenten erreichen. Auch Erinnerungen an besonders wichtige Einträge geben viele der cleveren Notizen-Apps genau zur rechten Zeit, das freut dann nicht nur die Großeltern.

Mit einfachen Listen ist es bei diesen zwölf Top-Apps aber nicht getan: Hier finden Sie interaktive Einkaufslisten, bei denen sich erledigte Einträge flott abhaken lassen, jede Menge praxistaugliche Vorlagen für Notizen, Listen und Memos jeder Art und wer gerne auf Nummer sicher geht, der weiß Notizen-Tresore und verschlüsselte Speichersätze zu schätzen.

Auch in Gruppen lassen sich viele unserer Notizen-Apps via Cloud-Support produktiv einsetzen. So können Sie Arbeiten im Team effizient delegieren, Shopping-Listen mit Familienmitgliedern teilen oder gemeinsam abarbeiten und sich bei Telefonaten mit Ihren Kontakten an Wichtiges erinnern lasen. Dazu blendet etwa die App Notizen zu einem Anruf ab Zustandekommen einer Verbindung automatisch eine Notiz ein, die Sie mit Ihrem Gesprächspartner noch klären müssen.



Aktuelle Apps unterstützen dabei auch multimediale Formate, bei denen Sie nicht nur einfache Texte schreiben, sondern auch Bilder, Videos oder Grafiken an Ihre Notizen und Memos heften können. So schreiben Sie nicht nur schöne Reisetagebücher, auch eigene Hobbies und Projekte lassen sich so umfassend dokumentieren.

Egal welche Notizen, Memos oder Listen Sie schreiben möchten, unter diesen zwölf kostenlosen Android-Apps findet jeder einen passenden virtuellen Merkzettel. Einziger Nachteil: Man kann nicht mehr behaupten, man hätte die Schwiegereltern aus Versehen vergessen.

My Dark Diary

Klingt düster, ist aber ganz harmlos: Dieses Memo- und Notizen-App kommt mit einem ansprechenden Dunkel-Design aufs Smartphone und punktet mit guten Ideen und prima Handhabung.

My Dark Diary ist eine handliche und durchdachte Notizen-App mit schickem Look und sehr solider Bedienung. Ob Memos, Erinnerungen oder To-Do-Listen: Der flotte Android-Notizblock eignet sich für kurze Einträge ebenso wie für längere Texte und nimmt vom persönlichen Tagebuch-Eintrag bis hin zur profanen Einkaufsliste schnell und einfach alles auf. Weil sich Inhalte bei der App sicher mit einem Passwort abriegeln lassen, können wir dem virtuellen Tagebuch auch Privates anvertrauen. Einträge werden bei der App standardmäßig mit Datum, Uhrzeit sowie (bei Bedarf) auch mit dem eigenen Standort abgespeichert. Diverse Icons helfen beim Kategorisieren auch umfangreicher Datenbanken, eine Option zum Anhängen von Bildern ist an Bord und Tags werden ebenfalls unterstützt. Das Wiederfinden von Einträgen ist damit besonders einfach. Kleines Manko: Leider wird das Tablet-Format bisher nicht unterstützt, Nutzer sind hier also bislang aufs Smartphone beschränkt.



Top-Steuerung mit nur einem Finger

Werbeanzeigen verschwinden bei der Memo-App zum kleinen Preis von 99 Cent (Testzeitpunkt), eine deutsche Version steht aber noch nicht zur Verfügung. An viele andere Extras haben die Entwickler aber gedacht: Die App kennt und speichert das aktuelle Wetter am Standort in Form von Icons, Prioritäten-Filter stehen zur Verfügung und Aufgaben lassen sich übersichtlich in einer Wochen-Ansicht zusammenfassen.



Fazit zum Test der Android-App My Dark Diary

Obwohl diese App seit Längerem kein Update mehr bekommen hat, eignet sich das Tool mit intuitivem Layout sowie mit einfacher und flotter Bedienung prima als Notizen- oder Tagebuch-App.

Englischsprachig, kostenlos

Notebook - Notizen aufzeichnen

Mit geschmeidiger Bedienung, durchdachten Inhalten und mit geräteübergreifender Synchronisation auch am Windows-PC kann diese Notizen-App schnell Eindruck schinden.

Virtueller Notizblock mit Bedienkomfort und coolem Design: Notebook - Notizen aufzeichnen ist ein kostenloses und umfangreiches Memo- und Notizen-Tool, bei dem kaum Wünsche offen bleiben. Einträge erstellen wir hier auf Wunsch auch mit Audio-Dateien oder mit angehängten Bildern - Checklisten lassen sich hier sogar innerhalb der Notizen anlegen. Mit der Gerätekamera erstellen wir mühelos Foto-Notizen oder scannen Dokumente ein und wenn es um Anhänge geht, zeigt sich das Tool besonders flexibel: Da werden sogar PDF-Dateien und Microsoft-Formate unterstützt. Per Cloud-Synchronisation halten wir Einträge auch auf mehreren Geräten identisch, das klappt auch mit Tablets oder einem Windows-PC. Wer will, kann die App so auch gemeinsam etwa mit Kollegen, der Familie oder mit Freunden nutzen.



Besonders gut organisiert

Auch beim Ordnunghalten glänzt das Notebook: Einzelne Notizen lassen sich thematisch gruppieren und mit einfachen Wischgesten durchblättern. Wenn reiner Text einmal nicht ausreicht, dürfen wir hier auch handgefertigte Skizzen anlegen und alle Einträge können beliebig kopiert und innerhalb der angelegten Gruppen bewegt werden. Die App lässt sich per Fingerabdruck oder Passwort einfach abriegeln. Klasse: Die Nutzung des Zwischenspeichers kann in den Einstellungen deaktiviert werden, so können kopierte Texte nicht von anderen Apps oder Nutzern abgerufen werden.

Fazit zum Test der Android-App ?Notebook - Notizen aufzeichnen

Ob im Büro, zuhause oder an der Uni: Diese kostenlose Notizen-App verzichtet auf Werbung und speichert Listen, Memos, Skizzen oder Audio-Aufzeichnungen mitsamt Passwort-Schutz übersichtlich ab.

Deutschsprachig, kostenlos

Aufgabenliste

Ob privat oder beruflich: Mit dieser cleveren App haben wir To-Do-Listen und tägliche Routinen komfortabel und sicher im Griff.

Weniger Stress dank besserer Organisation: Wer vor lauter Meetings, Aufgaben oder Projekten kaum noch Zeit für eine friedliche Mittagspause hat, der findet mit Aufgabenliste vielleicht endlich die Rettung. Das übersichtliche und reaktionsschnelle Tool stellt clevere To-Do-Listen zur Verfügung, mit denen wir die tägliche Büro-Routine besser im Griff haben. Einträge dürfen wir hier mit angehängten Videos, Bildern, Sprachaufnahmen oder Dokumenten beliebig erweitern und ein durchdachtes Ordner-System mitsamt Suchfunktion sorgt für gute Übersicht. Dringende Aufgaben können wir in den Listen automatisch nach oben befördern, farbige Markierungen machen die Unterscheidung dabei besonders einfach und per Drag & Drop lassen sich Listen hier auch innerhalb der Ordnerstruktur schnell und intuitiv verschieben.

Inklusive Aufgaben-Archiv

Abgeschlossene und gelöschte Aufgaben merkt sich die Aufgabenliste in einem separaten Archiv. Wer also einmal aus Versehen den falschen Eintrag löscht, kann diesen einfach wiederherstellen, auch ein oft spannender Rückblick auf abgeschlossene Aufgaben und Projekte ist so möglich. An Funktionen und Komfort herrscht bei der App kein Mangel: Wir können Listen abriegeln, Backups anlegen, Widgets sind an Bord und wiederkehrende Aufgaben legen wir besonders einfach an. Achtung: Erst nach einem Upgrade für 1,99 € kann die App mehr als 10 Listen gleichzeitig anlegen.

Fazit zum Test der Android-App Aufgabenliste

Aufgaben und tägliche Routinen haben wir mit diesem Produktivitäts-Tool besser im Griff. Auch Erinnerungen lassen sich damit schalten und Einträge für den Geräte-Kalender erstellt die App ebenfalls.

Deutschsprachig, kostenlos

Memorix Notizen + Checklisten

Mit Erinnerungen, einem integrierten Tresor und einer komfortablen Notizen-Funktion macht Memorix Notizen + Checklisten einen vielversprechenden Eindruck.

Ob kurze Einkaufsnotizen oder lange Memos mit Fotos: Mit Memorix Notizen + Checklisten zeichnen Sie so viel oder so wenig auf, wie Sie eben wollen. Wer das Smartphone dabei wie seinen Arbeitsplatz benutzt und jeden freien Fleck mit einem bunten Zettel beklebt, verliert zumindest bei der App nicht die Übersicht: Mit Farbmarkierungen für diverse Kategorien sowie starken Filter- und Suchfunktionen finden Sie auch im heillosen Notizen-Chaos schnell das Gesuchte. Die App sortiert alphabetisch nach Betreff, Erstell- oder Änderungs-Datum sowie per Drag & Drop auch nach der eigenen Vorstellung. Ein Lob für die Suchfunktionen: Diese findet Notizen auch anhand von im Text versteckten Wörtern und arbeitet im Handumdrehen. Pluspunkte sammelt das Tool auch für automatische Erinnerungen in der Statusleiste, einen verschlüsselten Tresor für wichtige oder persönliche Daten und Notizen sowie die optionale Cloud-Synchronisation und das enthaltene Widget. Damit lassen sich etwa Einkaufslisten direkt auf dem Homescreen abhaken, ohne vorher in die App wechseln zu müssen.

Fazit zum Test der Android-App Memorix Notizen + Checklisten

Mit Listen zum Abhacken, Cloud-Support und dem verschlüsselten Merkzettel-Tresor wächst diese App beim täglichen Einsatz schnell ans Herz.

Deutschsprachig, kostenlos

ClevNote - Notizen

Ob allgemeine Notizen oder spezifische Checklisten: Mit ClevNote - Notizen kommt eine flexible Merk-App inklusive Widget aufs Smartphone.

Einfach, flott und trotzdem funktional: Bei ClevNote - Notizen haben wir wenig zu meckern. Das Tool reagiert blitzschnell, kommt aufgeräumt sowie sachlich daher und bietet vier vordefinierte Masken zum einfachen Erstellen diverser Notizen. Dazu gehören etwa Konto-Listen, in denen Sie diverse Bankverbindungen inklusive Kurznotiz hinterlegen können. Die Speicherung erfolgt hier standardmäßig verschlüsselt auf der SD-Karte. Auch eine Vorlage für Einkaufslisten ist an Bord, damit lassen sich Einträge abhaken und pauschal aus der Liste löschen, das verspricht maximale Übersicht im Supermarkt. Auch Geburtstagslisten und Notizen für Konten auf Internet-Plattformen gehören zu den Vorlagen. Wer keine Vorlagen braucht, kann auch auf einfache, unformatierte Textfelder zurückgreifen. Die Werbung der kostenlosen App lässt sich zum Einmalpreis von 4,99 € (Testzeitpunkt) deaktivieren, vorher können Sie das Programm in aller Ruhe umfangreich testen.

Fazit zum Test der Android-App ClevNote - Notizen

Mit Vorlagen für Einkaufszettel, Konten und Accounts sowie einer praktischen Erinnerungsfunktion in der Statusleiste hat diese rasende Notizen-Apps das Zeug zum Klassenprimus.

Deutschsprachig, kostenlos