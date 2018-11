Burger King

Die offizielle App der bekannten amerikanischen Burger-Kette hat Infos, Wegweiser und nicht zuletzt eine ganze Reihe mobiler Coupons an Bord.

Burger King ist die offizielle Android-App des gleichnamigen Fast-Food-Riesen. Damit müssen Sie beim Bezahlen an der Kasse nun also endlich nicht mehr darauf hoffen, dass die Angestellten Ihre mobilen Coupons der inoffiziellen Drittanbieter-Apps akzeptieren. Das Info- und Schnäppchen-Tool findet in Ihrer Umgebung die nächstgelegene Burger-King-Filiale und bringt Sie per Routenführung direkt zur Eingangstür. Per App können Sie dort dann diverse Rabatte geltend machen, Angebote und Auswahl werden hier regelmäßig variiert - das Sparpotential ist bei geschicktem Einsatz aber wesentlich. Nett: Coupons können Sie per App auch an Freunde weiterreichen. Nicht so nett: Die Rabatte lassen sich wegen der Franchise-Regelung nur in den üblichen „teilnehmenden Restaurants“ einlösen, das sind in der Regel aber die meisten Filialen im Land.

Mit erweiterter Suchfunktion und Infos

Mit der App können Nutzer auch spezifische Filialen von Burger King aufspüren: Etwa nur solche, die aktuell auch geöffnet sind, über Spielplätze für den Nachwuchs verfügen oder eine Tankstelle in der Nähe haben. Auch was die Inhaltsstoffe von Burgern, Pommes und Co. angeht, werden Neugierige hier fündig: Nährwerte, Allergie-Risiken und weitere Infos sind verfügbar.

Fazit zum Test der Android-App Burger King

Wer gerne bei Burger King isst, der spart mit dieser App bare Münze: Die offizielle Schnäppchen-App punktet mit mobilen Coupons, Routenführung und Nährwert-Infos.

Deutschsprachig, kostenlos