Englisch lernen mit Aco Kleiner Alleskönner: Englisch lernen mit Aco versucht sich als Allround-Sprach-Coach für Vokabeln, Grammatik und nachhaltiges Sprachverständnis. Übungen und eine virtuelle Sprachtrainerin sollen Gelerntes verankern. Ohne Englischkenntnisse steht man in der vernetzen Welt auf verlorenem Posten. Dank Englisch lernen mit Aco muss es aber niemandem so gehen: Die App vermittelt fundamentale Sprachkenntnisse, vertieft Lektionen langfristig mit didaktisch wertvollen Übungen und verbessert mit Hörübungen, Schreibaufgaben und vordergründigem Mitmachelement langfristig das eigene Sprachverständnis. Kern der App: eine virtuelle Gesprächspartnerin, mit der sich Nutzer im simulierten Chat frei unterhalten dürfen. Wie gut das funktioniert, hängt etwas vom installierten Sprachgenerator ab, im Test war die Aussprache aber überraschend klar und verständlich. Der Sprach-Bot begleitet auch durch alle Übungen: Wir beschreiben eingeblendete Bilder mit passenden Adjektiven, übersetzen Sätze ins Deutsche und schulen das Gehör mit Konversationen oder üben die Aussprache und Betonung per Spracherkennung. Pauken mit dem Chat-Bot Mit einer virtuellen Gesprächspartnerin und quasi Englisch-Lehrerin geht diese App einen neuen Weg, was sich durchaus auszahlt: Vom schnöden Pauken und langweiligen Abarbeiten von Standardaufgaben ist die App weit entfernt. Kleine Extras sorgen für hohen Bedienkomfort: Angetippte Wörter können so direkt von der App übersetzt und erläutert werden, besonders bei neuen Texten beseitigt das so manchen Stolperstein. Per Favoriten-Button dürfen wir neue oder schwierige Wörter auch flott ins eigene virtuelle Vokabelheft aufnehmen. Fazit zum Test der Android-App Englisch lernen mit Aco Mit einer simulierten Lehrkraft vermittelt diese App nachhaltige Englischkenntnisse im virtuellen Einzelunterricht. Deutschsprachig, kostenlos